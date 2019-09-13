П'ятниця 13: прикмети і забобони, що не можна робити в цей день

П'ятниця 13 буває не частіше ніж тричі на рік

П'ятниця 13 вважається одним із наймоторошніших днів року. Звідки взялися забобони та прикмети в цю містичну дату, яка її історія та походження, а також що можна і не можна робити в п'ятницю 13 – читайте в нашому матеріалі!

П'ятниця 13 будь-якого місяця для багатьох людей, а особливо забобонних, зловісна дата. Вважається, що в цей день слід бути особливо готовим до неприємностей і остерігатися невдач. У п'ятницю, 13 вересня 2019, розповідаємо, що означає цей день та які небезпеки чигають на нас!

П'ятниця 13: історія і походження

Дослідники вважають прикмети навколо п'ятниці, 13-го, відносно недавнім явищем, яке виникло десь на рубежі XIX-XX століть із злиття двох забобонів про негаразди в п'ятницю і нещасливе число 13.

Популярним поясненням особливого ставлення до цієї дати є історія ордена тамплієрів. Саме в п'ятницю 13 жовтня 1307 року французький король Філіп IV наказав заарештувати членів ордена, включаючи його керівництво. У результаті після процесу за звинуваченнями в єресі і богохульстві орден розпустили, а самих тамплієрів стратили. Згідно з переказами, магістр ордена прокляв усіх присутніх на страті.

Ще одна версія про походження п'ятниці 13 пов'язана із християнством, у якому число 13 вважається нещасливим. Більшість дослідників пов'язують це з тим, що під час Таємної вечері Іуда сидів за столом тринадцятим. Як відомо, цей апостол повісився незабаром після страти Христа. З цієї причини в XIX столітті в Європі вважалося, що якщо 13 осіб сядуть за стіл, то один з них неодмінно помре протягом року після трапези. Існувала навіть професія "чотирнадцятого гостя", якого запрошували на зустріч.

П'ятниця 13 - нещасливий день

Прикмети в п'ятницю 13

Одна з прикмет цієї містичної дати говорить, що не можна в цей день стригти нігті і волосся. Чому? Побутує думка, що так можна вкоротити своє життя і нашкодити здоров'ю. Для відвідування салону краси краще вибрати інший день, щоб разом з волоссям не позбутися життєвої сили та енергії.

Думки і слова в цей день мають неймовірно потужну енергетику і здатні миттєво реалізовуватися. Тож, згадавши в п'ятницю 13 чорта, ви наврочите невдачу. Краще не перевіряти, чи це просте марновірство.

П'ятниця 13 здавна вважалася дуже сприятливим днем ​​для ворожіння. Цей період сповнений сильної енергетики, яка одним людям може нашкодити, іншим – навпаки допомогти, а третіх – налякати. Якщо ви збираєтеся ворожити – то магія, ритуали та обряди матимуть особливу силу в цей день.

Нікому не розповідайте свої сни. Наша підсвідомість вкрай чутлива в цей день: розповідаючи про свій сон навіть найближчим людям, ви мимоволі можете позбавити себе більшої частини життєвих сил. Збережіть свої сни в таємниці до наступного дня.

Вважається, що рослина, яка було висаджена в п'ятницю 13-го, не буде рости і плодоносити.

Хвороблива боязнь числа 13 називається тріскаїдекафобія. Специфічний страх перед п'ятницею, 13-го називають параскаведекатріафобія або фріггатріскаідекафобією.

Прикменти на п'ятницю 13

В Україні також поширені такі забобони на цю дату:

Потрібно остерігатися чорних кішок і порожніх відер.

Краще не надягати одяг коричневого або рудого кольору.

Не можна фарбувати волосся в баклажанний і рудий відтінки.

Йдучи з роботи в п'ятницю, 13-го, ні в якому разі не озирайтеся.

Якщо потрапите під дощ, прийшовши додому, не відкривайте в квартирі парасолю.

Що не можна робити в п'ятницю 13

Не варто в такий день відправлятися в подорож, оскільки можна заблукати або потрапити в аварію. У п'ятницю 13-го стаєтсья безліч ДТП, тому намагайтеся уникати керування особистим транспортом без необхідності.

Цієї дати бояться багато хірургів. Деякі лікарі не призначають операції у п'ятницю 13, а вже призначені операції переносять на будь-який інший день. Медики переконані в тому, що ризик невдачі операції, проведеної в п'ятницю 13-го, зростає вдвічі.

Також багато комп'ютерних користувачів вважають "чорну п'ятницю" найнебезпечнішим днем через вірусні атаки. На зорі комп'ютерної ери багато творців вірусних програм встановлювали механізм спрацьовування шкідливих властивостей вірусу саме на пт 13.

У злощасну п'ятницю не слід працевлаштуватися. Перенесіть питання про вибір нового місця роботи на наступний тиждень. Якщо ж піти на співбесіду і пройти його 13-го в п'ятницю, великий ризик отримати від такої роботи масу негативних вражень, не виправдати власні очікування, опинитися в численних стресових ситуаціях.

Великі покупки та угоди з партнерами по бізнесу теж краще відкласти на більш сприятливе число.

Також не потрібно в п'ятницю 13 позичати гроші. Разом з грошима ви можете віддати іншій людині своє здоров'я і фінансове благополуччя.

У "чорну п'ятницю" не рекомендується укладати угоди і влаштовувати весілля. За статистикою в цей день на 70-80% менше розписів, ніж в інший день.

У цей день заборонені веселощі, випивка, смачна їжа, сміх. Якщо ви будете веселитися у п'ятницю 13 з вами може трапитися нещастя.

Весілля в п'ятницю 13 краще не робити

Як у світі ставляться до цієї дати

У Великобританії існує повір'я, що виходити в море 13 числа в п'ятницю не можна, тоді як в Іспанії і Португалії саме цей день вважається вдалим для морських прогулянок.

Насторожено до числа 13 ставляться американці. У кінотеатрах рідко можна зустріти сидіння під номером 13, 13-й поверх, 13-й номер.

Британці, хоч і меншою мірою, але теж підтримують жителів США в їхній необґрунтованої боязні цієї дати. Англійці намагаються не призначати на цей день операції і не ходять до лікаря.

Французи уникають компанії 13-ти осіб, а якщо саме така кількість людей зібралася, то на стіл ставлять зайві прилади для 14-го гостя.

Історії також відомі катастрофи, які сталися в п'ятницю 13:

13 cічня 1892 року англійський пароплав зіткнувся з підводними рифами в Китайському морі і затонув. Загинули 414 осіб екіпажу.

13 грудня 1907 року потонув найбільший для того часу корабель – "Томас Лаурсон".

13 листопада 1909 року в результаті вибуху на вугільній шахті у штаті Іллінойс, загинули 250 шахтарів.

13 травня 1948 року загинула сестра президента США Джона Кеннеді – Кетлін. Літак, на якому вона летіла, розбився під час бурі.

13 жовтня 1972 року зазнав аварії пасажирський літак в Андах. Ті, що вижили, боролися за свої життя протягом 72 діб.

13 вересня 1996 року в Лас-Вегасі було вбито відомий репер Тупак.

13 січня 2012 року відбулася катастрофа лайнера "Costa Concordia", на борту якого перебувало 4200 пасажирів і членів екіпажу.

13 листопада 2015 року сталися криваві теракти в Парижі.

Погані прикмети на п'ятницю 13

Яка доля чекає людей, які народжені у пт 13

Люди, які народилися у п'ятницю 13-го – енергійні натури, які звикли діяти відповідно до своїх внутрішніх стимулів, часто без видимих ​​причин змінюючи раніше прийняті рішення.

Спосіб мислення таких людей дозволяє бути креативними у всіляких галузях. Вони безперечно розумні, але іноді здається, що зовсім не користуються своєю головою.

Такі люди мають потребу постійно перебувати в центрі уваги. Увага для них як допінг, що дозволяє встановлювати рекорди. Зазвичай вони люблять демонструвати свої емоції і виставляти напоказ свої почуття. Вони схильні отримувати гроші вельми незвичайним шляхом і часто втрачають їх настільки ж незвично.

Дехто вважає, що ті, чиє народження припало на містичну дату, спершу є улюбленцями долі, але починаючи з 22-річного або 33-річного віку їх починає переслідувати невдача.

Зрештою, якщо до цих людей належите і ви – не варто думати, мовляв, "я народився/народилася у п'ятницю 13 – і нічого мені не вдасться". Аж ніяк! Пам'ятаєте, що це тільки забобони і жодного наукового підтвердження вони не мають. Святкуйте свій день народження та насолоджуйте життям!

Цікавий факт. Ті, хто народився в п'ятницю 13, стали замислюватися про цю дату тільки після гучної стрічки Хічкока під назвою "П'ятниця, 13-те". Цей фільм про маніяка Джейсона Вурхіза став культовим хорором 80-х і породив ще більше забобонів навколо містичної дати.

Читайте також: ТОП-7 найкращих фільмів жахів на реальних подіях, які не розчарують