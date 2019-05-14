Прогноз погоди в Україні 14 травня

14 травня майже по всій країні пройдуть дощі зі зливами, а в деяких областях очікують тумани та похолодання. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 14 травня, у вівторок, у більшості областей країни прогнозуються опади у вигляді дощу із грозами. Суха та сонячна погода втримається лише на півдні, однак вранці місцями туман. Середня температура повітря вдень коливатиметься на рівні +20+25, а на заході від +15 до +20.

У Києві 14 травня вдень також дощитиме, але повітря прогріється до +21+23, вітер північно-західний 3-8 м/с.

Прогноз погоди на 14 травня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +15+17

Чернівці +17+19

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +17+19

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +21+23

Хмельницький +18+20

Житомир +21+23

Чернігів +22+24

Черкаси +21+23

Миколаїв +22+24

Одеса +19+21

Херсон +22+24

Полтава +23+25

Суми +21+23

Харків +23+25

Дніпро +23+25

Запоріжжя +23+25

Донецьк +23+25

Луганськ +23+25

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