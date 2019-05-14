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Прогноз погоди в Україні 14 травня
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14 травня майже по всій країні пройдуть дощі зі зливами, а в деяких областях очікують тумани та похолодання. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 14 травня, у вівторок, у більшості областей країни прогнозуються опади у вигляді дощу із грозами. Суха та сонячна погода втримається лише на півдні, однак вранці місцями туман. Середня температура повітря вдень коливатиметься на рівні +20+25, а на заході від +15 до +20.
У Києві 14 травня вдень також дощитиме, але повітря прогріється до +21+23, вітер північно-західний 3-8 м/с.
Прогноз погоди на 14 травня у містах України:
- Ужгород +17+19
- Львів +15+17
- Чернівці +17+19
- Івано-Франківськ +14+16
- Тернопіль +17+19
- Рівне +18+20
- Луцьк +18+20
- Вінниця +21+23
- Хмельницький +18+20
- Житомир +21+23
- Чернігів +22+24
- Черкаси +21+23
- Миколаїв +22+24
- Одеса +19+21
- Херсон +22+24
- Полтава +23+25
- Суми +21+23
- Харків +23+25
- Дніпро +23+25
- Запоріжжя +23+25
- Донецьк +23+25
- Луганськ +23+25
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