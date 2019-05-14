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Прогноз погоди в Україні 14 травня

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

14 травня майже по всій країні пройдуть дощі зі зливами, а в деяких областях очікують тумани та похолодання. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 14 травня, у вівторок, у більшості областей країни прогнозуються опади у вигляді дощу із грозами. Суха та сонячна погода втримається лише на півдні, однак вранці місцями туман. Середня температура повітря вдень коливатиметься на рівні +20+25, а на заході від +15 до +20.

У Києві 14 травня вдень також дощитиме, але повітря прогріється до +21+23, вітер північно-західний 3-8 м/с.

Прогноз погоди на 14 травня у містах України:

Прогноз погоди в Україні 14 травня - фото 327354
  • Ужгород +17+19
  • Львів +15+17
  • Чернівці +17+19
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +17+19
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +21+23
  • Хмельницький +18+20
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +21+23
  • Миколаїв +22+24
  • Одеса +19+21
  • Херсон +22+24
  • Полтава +23+25
  • Суми +21+23
  • Харків +23+25
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +23+25
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +23+25

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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