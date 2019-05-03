Прогноз погоди на 3 травня в Україні

Погода на сьогодні, 3 травня, в Україні

3 травня в Україні почнеться потепління, але дощі залишаться у більшості областей. Детально про погоду на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 3 травня, у п'ятницю, почне відчутно підійматись температура повітря. Однак по всій країні, окрім півдня, Харківщини та Дніпропетровщини, продовжаться опади у вигляді дощів. Вдень середня температура коливатиметься на рівні +18+20.

У Києві 3 травня до +18+20, дощитиме, а вітер посилиться до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 3 травня у містах України:

Ужгород +19+21

Львів +17+19

Чернівці +19+21

Івано-Франківськ +18+20

Тернопіль +18+20

Рівне +17+19

Луцьк +17+19

Вінниця +18+20

Хмельницький +16+18

Житомир +18+20

Чернігів +17+19

Черкаси +18+20

Миколаїв +21+23

Одеса +21+23

Херсон +20+22

Полтава +18+20

Суми +17+19

Харків +17+19

Дніпро +19+21

Запоріжжя +19+21

Донецьк +18+20

Луганськ +18+20

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