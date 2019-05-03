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Прогноз погоди на 3 травня в Україні

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Погода на сьогодні, 3 травня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 3 травня, в Україні

3 травня в Україні почнеться потепління, але дощі залишаться у більшості областей. Детально про погоду на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 3 травня, у п'ятницю, почне відчутно підійматись температура повітря. Однак по всій країні, окрім півдня, Харківщини та Дніпропетровщини, продовжаться опади у вигляді дощів. Вдень середня температура коливатиметься на рівні +18+20.

У Києві 3 травня до +18+20, дощитиме, а вітер посилиться до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 3 травня у містах України:

Прогноз погоди на 3 травня в Україні - фото 325187
  • Ужгород +19+21
  • Львів +17+19
  • Чернівці +19+21
  • Івано-Франківськ +18+20
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +17+19
  • Вінниця +18+20
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +18+20
  • Чернігів +17+19
  • Черкаси +18+20
  • Миколаїв +21+23
  • Одеса +21+23
  • Херсон +20+22
  • Полтава +18+20
  • Суми +17+19
  • Харків +17+19
  • Дніпро +19+21
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +18+20

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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