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Прогноз погоди на 23 травня в областях

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

23 травня в Україні продовжаться періодичні дощі з грозами майже по всіх областях, а також посилиться вітер. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 23 травня, у четвер, у більшості областей країни втримається волога погода з періодичним проясненням. Сухо та сонячно буде лише на півдні. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +20+24. Найсвіжіше буде на заході - до+17+20.

У Києві 23 травня очікуються періодичні дощі з проясненнями, а температура прогріється до +23+25.

Прогноз погоди на 23 травня у містах України:

Прогноз погоди на 23 травня в областях - фото 329504
  • Ужгород +17+19
  • Львів +17+19
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +18+21
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +19+21
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +23+25
  • Миколаїв +21+23
  • Одеса +25+27
  • Херсон +25+27
  • Полтава +21+23
  • Суми +22+24
  • Харків +22+24
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +22+24
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +23+25

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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