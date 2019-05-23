Прогноз погоди на 23 травня в областях

23 травня в Україні продовжаться періодичні дощі з грозами майже по всіх областях, а також посилиться вітер. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 23 травня, у четвер, у більшості областей країни втримається волога погода з періодичним проясненням. Сухо та сонячно буде лише на півдні. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +20+24. Найсвіжіше буде на заході - до+17+20.

У Києві 23 травня очікуються періодичні дощі з проясненнями, а температура прогріється до +23+25.

Прогноз погоди на 23 травня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +17+19

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +18+21

Тернопіль +18+20

Рівне +19+21

Луцьк +19+21

Вінниця +22+24

Хмельницький +22+24

Житомир +22+24

Чернігів +23+25

Черкаси +23+25

Миколаїв +21+23

Одеса +25+27

Херсон +25+27

Полтава +21+23

Суми +22+24

Харків +22+24

Дніпро +22+24

Запоріжжя +22+24

Донецьк +23+25

Луганськ +23+25

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