Пробне ЗНО 2019: реєстрація, дата та ціна тестування з предметів

В Україні стартувала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2019. До вашої уваги перелік предметів, дати проведення та ціни пробного ЗНО!

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2019 допоможе школярам підготуватися до основного тестування. Зокрема, ознайомитися зі стандартизованими запитаннями, попрактикуватися в заповненні бланків відповідей, перевірити свої сили та врешті оцінити свій рівень знань.

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Пробні тестування відбудуться з таких предметів: українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, а також іноземні мови.

Реєстрація на пробне ЗНО 2019

Дата реєстрації: з 8 по 31 січня 2019

Участь у пробному тестуванні є добровільною. Зареєструватися на ЗНО можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО будуть створені інформаційні сторінки, на яких до 25 лютого з'явиться інформація про час і місце проведення пробного ЗНО, а згодом – і результати тестування.

Пробне ЗНО з англійської мови

Дата проведення пробного ЗНО

Пробне тестування з української мови і літератури відбудеться 16 березня. А от всі інші ЗНО – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов – пройдуть 23 березня. У цей день кожен зареєстрований учасник може пройти тест лише з одного навчального предмета.

Ціна пробного тестування в Україні

Регіональні центри оцінювання якості освіти вже назвали вартість участі у пробному ЗНО. Отож, у 2019 році ціна складання одного пробного тесту коливається від 132 до 139 грн залежно від регіону проживання учасника.

132 гривні – для школярів Житомирської, Хмельницької Сумської, Полтавської, Вінницької та Харківської областей;

134 гривні – для школярів Херсонської області;

136,50 гривень – для школярів Дніпропетровської області;

138 гривень – для школярів Івано-Франківської, Київської, Львівської та Одеської областей;

139 гривень – для школярів Донецької і Луганської областей.

Тестування

Зверніть увагу! Реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. Результати пробного НЕ будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію та НЕ будуть використані для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів.

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