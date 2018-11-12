Призупинено продаж квитків на поїзди далекого прямування

Компанія Укрзалізниця призупинила продаж квитків на поїзди далекого прямування з відправленням після 9 грудня

Такий крок компанії пов'язаний з проведенням будівельних робіт для запуску швидкісного залізничного сполучення з аеропортом Бориспіль.

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Тому Укрзалізниця проводить коригування графіків проходження пасажирських і приміських поїздів. У міру коригування цих графіків продаж квитків на поїзди буде відкриватися.

Нагадаємо, запуск швидкісної електрички з центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту Бориспіль планується вже в листопаді. В Укрзалізниці вже розповіли про графік руху і ціни на проїзд в швидкісній електричці Київ-аеропорт Бориспіль. Нову електричку вже встиг випробувати прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Призупинено продаж квитків на поїзди далекого прямування

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