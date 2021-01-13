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Привітання з Старим Новим роком 2021 своїми словами: побажання в прозі
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Найкращі привітання з нагоди Старого Нового року 2021 у прозі українською мовою – у нашій добірці! Зібрали для вас красиві новорічні побажання своїми словами та прикольні вітання прозою, якими можна поздоровити близьких 13 та 14 січня.
Проза – це ідеальний варіант для привітання зі Старим Новим роком 2021, адже такі поздоровлення своїми словами особливо щирі та теплі. Не лінуйтеся пошукати оригінальні побажання рідним, друзям та колегам, адже вони заслуговують на гарне вітання від вас.
Тут більше: Картинки зі Старим Новим роком 2021: гарні листівки і прикольні відкритки
Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з побажаннями:
Гарні привітання з Старим Новим роком 2021 у прозі
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Вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю, щоб життям керував щасливий календар, щоб кожен день був сповнений казки та дива, щоб радість в побут вносили веселі друзі та посмішки рідних, щоб серце радували приємні зустрічі та чудові свята.
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Вітаємо з чудовим теплим родинним святом – зі Старим Новим роком, нехай всі у вашій дружній родині будуть здорові, зігріті теплом та затишком вашого гостинного будинку, будьте завжди здорові та щасливі.
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Зі Старим Новим роком вітаю! Бажаю загадати найзаповітніше бажання і докласти максимум зусиль, щоб воно збулося вже в році, що наступив. Нехай будуть сили та натхнення для реалізації найцікавіших і сміливих ідей, здоров'я і життєвої енергії, любові та приємних моментів!
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У Старий Новий рік хочу побажати, щоб зі старого залишилися тільки добрі друзі та добрі спогади, щоб в новому році все було нове і чудово. Бажаю яскравих вогнів удачі на твоїй злітній смузі, бадьорості у твоєму тілі та любові у твоєму серці. Нехай новий рік для тебе буде щасливим і веселим.
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Друзі, вітаю вас зі Старим Новим роком! Нарешті новий рік вступив у свої права, а це означає, що попереду нас чекає все нове, цікаве, краще. Я бажаю вам тільки позитивних емоцій, більше позитиву, і здійснення мрій.
Прикольні новорічні вітання на Старий Новий рік (проза)
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Нехай Старий Новий рік не кашляє і не чхає, нехай він несе з собою здоров'я, радість і успіх. Вітаю і бажаю з голови та шафи сміливо викинути весь мотлох, а в серці та домі хай поселиться надія і затишок. Хай щастя в новому році б'є ключем, нехай новорічна любов замінить старі крила на нові, які піднесуть тебе до висот блаженства.
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Бажаю більше приводів збиратися в сімейному і дружній колі. Нехай кожен день буде, як свято, нехай старий новий рік знову накриє столи, щоб порадувати животики частуваннями. Нехай ялинка стоїть і не обсипається, щоб продовжити відчуття свята і веселого настрою. Вітаю!
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Вітаю зі Старим Новим роком! І нехай очі вже встигли втомитися від ікри та олів'є, а печінка – від коньячку і шампанського, я все ж бажаю бадьорого настрою і чудового свята в колі улюблених і дорогих людей. Бажаю веселощів за старим стилем – з подарунками, з танцями. Бажаю обладнаного життя з новими ідеями для процвітання і з можливостями для щастя.
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Вітаю зі Старим Новим роком і бажаю все погане послати під три чорти, а в новий рік зробити крок з упевненістю в тому, що все буде добре. Бажаю не хворіти й не чахнути в новому році, бажаю більше крутих поворотів в кращу сторону і максимального прибутку, як в грошовому еквіваленті, так і в плані позитивних емоцій.
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Вітаю зі Старим Новим роком і бажаю викинути у відро для сміття всі старі образи та проблеми без жодного жалю, ніби старі діряві шкарпетки, бажаю в новий рік зробити крок гордо і сміливо, шикарно і красиво, щоб весь рік для тебе був таким же шикарним і просто супер.
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Поздоровлення для друга
Зі Старим Новим роком, друже! Бажаю більше позитиву, фінансів, посмішок, можливостей, веселощів і везіння. Нехай забудуться старі невдачі, нехай цей рік дозволить тобі добитися неймовірних висот успіху та щастя!
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Теплі слова для подруги
Дорога моя подружка! Настало чудове свято, коли все старе, все невдале і нездійснене, можна назавжди залишити в минулому, набратися нових сил, зарядитися добрими словами та побажаннями, підкріпитися за новорічним столом і сміливо зробити крок в Новий рік, в нове життя, в нове щастя. Бажаю весело зустріти це добре свято, від душі повеселитися і зробити цей новий крок. Зі Старим Новим роком!
Оригінальні побажання 13 січня своїми словами
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Нехай в Старий Новий рік серце знову повірить в чудеса, а душа відкриє двері для нових пригод і надій. Бажаю залишити все сумне і погане за плечима, взяти в новий рік з собою мрії та продовжувати свій шлях з любов'ю і відмінним настроєм.
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Сьогодні чудове свято – Старий Новий рік. Сьогодні можна скористатися шансом і повторно прошепотіти свої найпотаємніші бажання, задумані в новорічну ніч, і тоді вони неодмінно збудуться. І я вам бажаю знову багато здоров'я, величезного щастя і такого ж великого добробуту. Нехай в цьому році за кожним поворотом долі вас підстерігають тільки приємні сюрпризи. Зі святом!
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Вітаю зі старим Новим роком! Нехай старий рік забере всі хвороби, печалі та негаразди, а новий нехай подарує удачу, здоров'я, добробут і щастя. Нехай у домі завжди буде весело і затишно, а на душі – спокійно і світло.
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Старий Новий рік – це день, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити своє серце для нового, для чогось прийдешнього і майбутнього! Нехай рік буде легким, але яскравим, приємним, але не порожнім! Зі святом!
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Ось і настало ще одне чудове свято – Старий Новий рік! І у нас з'явився ще один шанс згадати те, що не встигли на Новий рік, або сказати головні слова близьким і дорогим людям. Так давайте ж, піднявши високо келихи, побажаємо один одному щастя, дива, легкості та шаленого кохання. Нехай ще раз запаляться свічки, спалахнуть вогні на ялинці, в кожному серці загориться вогник надії на світле майбутнє і виконання найбажанішою мрії. Зі святом, дорогі. Зі Старим Новим роком!
Вам знадобиться: Привітання з Старим Новим роком 2021 у віршах, смс і прозі українською
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