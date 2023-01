Привітання з Новим роком 2023 в прозі – побажання своїми словами

Найкращі привітання з Новим 2023 роком Кролика або Кота у прозі українською мовою – у нашій добірці! Зібрали для вас красиві новорічні побажання своїми словами та прикольні вітання прозою, якими можна поздоровити близьких.

Проза – чудовий варіант для привітання з Новим роком 2023, адже навіть у цей складний воєнний час поздоровлення своїми словами особливі важливі. Не полінуйтеся пошукати оригінальні побажання рідним, друзям та колегам, адже вони заслуговують на гарний текст, а не "два слова" у повідомленні. Також ви можете доповнити ці вітання, поділившись своїми думками. Побажаймо близьким та всім українцям перемоги та мирного неба над головою вже у 2023!

Тут більше: Привітання з Новим роком 2023 у віршах – оригінальні віршовані побажання

Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з побажаннями:

***

У 2023 році я бажаю всім нам перемоги, натхнення та міці, щоб відбудовувати та покращувати нашу рідну Україну! Хай ніколи не згасає у серці любов, а жага робити світ та життя кращими лише збільшується! Веселих свят, мирного неба!

***

Нехай 2023 рік буде таким же яскравим, як віра українців у перемогу, таким же гарним, як прикрашена новорічна ялинка та рідна домівка, таким же веселим, як сам Новий Рік! Нехай настрій буде на висоті, душа співає від радості, а серце завжди гріє любов!

***

Вітаю з прийдешнім 2023 роком! Цей рік подарує нам усім перемогу та спокій. Я бажаю, щоб і тебе супроводжував успіх, затишок і гармонія! Побільше позитивних емоцій, радісних ситуацій, приємних сюрпризів, грошових надходжень.

***

Вітаю з Новим роком Кота! Бажаю, щоб 2023-й приніс багато приводів для радості і щастя. Нехай збудуться найзаповітніші бажання і у всіх справах вас супроводжує удача! Залиште всі негаразди позаду і в цю новорічну ніч повірте в диво, воно обов'язково збудеться!

***

З прийдешнім Новим роком Кролика! Нехай життя іскриться, як повний келих смачного шампанського. Нехай здоров'я міцним, як п'ятизірковий коньяк. Бажаю тобі у 2023 році, щоби "зелених" в гаманці було більше, ніж голок на новорічній ялинці. На душі хай буде тепло і затишно, як у мороз біля каміна. Добробуту та радості майбутньому році!

***

Бажаю, щоб найкращою прикрасою 2023 року стали спогади добрих минулих подій та очікування майбутніх радостей. Нехай Кролик, теперішній господар казкових дванадцяти місяців, відплатить вам за гостинну зустріч виконанням всіх ваших мрій!

***

Радісно б'ють куранти і стукають серця в очікуванні чудес, веселе свято виблискує новорічними вогниками, усмішками та бризками шампанського. Нехай атмосфера свята, надії, радості буде з вами весь рік, нехай щастя переповнює думки і почуття, а здоров'я дасть можливість здійснити всі мрії. Зі святом, з Новим роком!

***

Нехай під кришталевий дзвін келихів ваше життя перетвориться на чарівну казку. Нехай в ній весь 2023 рік панують душевний спокій, затишок та іскриста радість. Навколо нехай будуть лише щирі усмішки, а всі проблеми і негаразди залишаться в році, що минає. З Новим роком!

***

Міцного здоров'я вам в Новому році! Нехай ноги будуть сильнішими, щоб пройти нові кілометри, руки – міцнішими, щоб утримати нові призи, голова – відчайдушнішою, щоб укритися лавровим вінцем. І тільки серце нехай залишається тим самим – гарячим!

***

З прийдешнім Новим роком! Як тільки він переступить поріг нашого будинку, все буде абсолютно по-новому. Бажаю вам нових перемог, нового щастя, нових грошей, нової удачі і нових вдалих проєктів! Нехай залишаються старими тільки рідні, кохані і друзі!

***

Нехай в Новому році дні проходять так само яскраво і весело, як новорічні! Неприємності тануть самі собою, як сніг на долоньках! Нехай все загадане під урочистий бій курантів здійсниться, а Санта Клаус, навіть зимуючи на Північному полюсі, виконує бажання всі 365 днів! З прийдешнім!

***

Найсміливіші мрії нехай збудуться саме під цей бій курантів, а запальна ейфорія свята залишиться з тобою надовго! Нехай в Новому році в твоєму житті з'явиться все, чого не вистачає для щастя: Україна переможе, люди навколо стануть більш радісними, світ – яскравішим, справи – легшими, дружба – міцнішою, любов – сильнішою. Нехай серце співає, творить і любить!

***

Нехай у Новому Році життя буде багатим на незабутні враження, хай мрії збуваються, сяють на обличчях усмішки, а очі світяться щастям! Нехай в душі буде більше добра! Здоров’я, любові, взаєморозуміння, радості, достатку, подорожей і хороших подій. Нехай 2023-й дарує тільки найкраще!

***

Нехай у вашому житті завжди буде місце любові і новим звершенням! Нехай думки будуть легкими і чистими, як перший сніг, а неприємності, якщо і будуть, то такі короткі, як зміна Старого року – Новим!

***

У новорічну ніч, коли знову кличуть до столу куранти, з келихом іскристого шампанського, але з ясним розумом і чіткими планами, загадайте свої бажання. Нехай вони всі обов'язково здійсняться! Нехай Новий рік буде ласкавим і щедрим, пробачить всі ваші промахи в році, що минає, подарує перемогу, здоров'я, мудрість і натхнення все виправити, досягти, зробити!

***

З Новим 2023 роком Водяного Кролика – Кота! Нехай у тебе буде стільки грошей, скільки випаде пухнастого білого снігу цієї зими, стільки вірних друзів, скільки зірок на сяючому небосхилі, стільки нових вражень, скільки прикрас на всіх святкових ялинках світу!

Moritz Knöringer on Unsplash

***

У рік Кролика нехай всі цілі та мрії стають реальністю ще швидше! А найповільнішим залишається лише приємний час з близькими!

***

Рік Тигра віддає естафету року Кролика або ж Кота. Тож бажаю позбутися усіх неприємних митей, а стати кмітливим та швидким, як Кролик. З Новим Роком!

***

Бажаю в Новому році промокнути під доларовим дощем, побути в купі листопадової удачі і відчути лавину щастя! Нехай в будь-яку пору року тебе супроводжує успіх, здоров'я і благополуччя. Отримуй задоволення від кожної хвилини в 2023-му!

***

Проявляй таку ж кмітливість і спритність, як господар нинішнього року, будь завжди на висоті та досягай успіхів. Цінуй миті життя і радій кожному дню! З Новим роком Кролика! Нехай він принесе тобі все найкраще, що є на світі!

***

З Новим роком! Бажаю товстого гаманця і стрункої фігури. Будь багатим, як Ілон Маск, сміливим, як ЗСУ, романтичним та мрійливим, як Олег Винник та мудрий, як Буданов. Нехай цей рік подарує тобі ключик від заповітної мрії!

***

Бажаю, щоб Кіт до тебе дійшов тверезим, щоб в мішку його для тебе виявилася купа подарунків, щоб було світло, щоб гірлянди не закоротити, щоб не нудило від шампанського, щоб вранці не було похмілля, щоб завжди вдавалося тобі залишатися бадьорим огірком, а не консервованим тунцем. Всіх благ в Новому році та нереального щастя!

***

У Новому році бажаю скуштувати дивовижне шампанське радості, відчути смак неймовірних страв перемоги й успіху, насолодитися смачною любов'ю і не впасти обличчям ні в салат буднів, ні в замети обов'язків від повного сп'яніння щастям!

***

Вітаю тебе з Новим роком. Бажаю, щоб в цю ніч всі дрібні і великі неприємності проходили повз: пробка від шампанського – повз світильник, кіт – повз ялинку, а лице – повз салат!

***

Бажаю, щоб в прийдешньому році підробленою була тільки ватяна борода у Санта Клауса. А все інше – любов, дружба, взаєморозуміння і, звичайно ж, подарунки під ялинкою – були справжніми. З Новим щастям!

***

Вітаю з Новим роком! Нехай завжди вдається дивитися тверезо на життя, але в той же час бути сп'янілим від щастя. Бажаю, щоб шампанське змило минулі образи і печалі, а в Новому році щоб було стільки удачі і веселощів, скільки зірок на небосхилі!

***

Бажаю в Новому році всім міцної печінки і внутрішнього навігатора, щоб точно знати, як ви прийшли туди, де прокинулися ;)

***

Поздоровлення для друга

Друже, вітаю тебе з прийдешнім! Нехай у Новому році побільшає нових позитивних вражень та нових джерел доходу, а всі неприємності залишаються позаду!

***

Друже, з Новим роком! Поспішаю повідомити, що для того, аби підтримувати себе у формі, МОЗ рекомендує мати в аптечці пачку любові, упаковку пристрасті, флакончик радості і тюбик почуття гумору. Нехай Миколай подарує тобі річний запас цих препаратів, а ти не забувай вчасно їх приймати.

***

Дорогий друже! Нехай Новий Рік увійде в твоє життя бризками шампанського, розіллє повноводні річки любові, наповнить блискучі озера щастя, сколихне безкрає море успіху і занурить в неосяжний океан здоров'я. 2023-й навіть не підозрює, як йому пощастило... адже він буде в твоїй компанії!

***

Теплі слова для подруги

Дорога подруго, нехай чарівне свято Новий рік закрутить тебе в нескінченному хороводі успішних днів, щирих посмішок, закоханих поглядів, радісних емоцій, нехай подарує тобі нові мрії і сили, щоб її втілити, нехай збереже красу і здоров'я, примножить таланти і подарує справжнє жіноче щастя!

Прикольна вітальна картинка

***

Вже зовсім скоро настане 2023 рік, тому бажаю тобі лише змін на краще, перемог у всьому, а також якомога більше моментів, коли світ нагадуватиме добрий фільм! Попереду нові можливості, тож хай вони даються тобі легко!

***

Скоро Новий 2023 рік вступить в свої права. Нехай же він завалить вас оберемком світлих надій, щирих посмішок та оригінальних подарунків. А ще – замете хуртовиною грошових купюр, закрутить у вирі романтичних почуттів, заморозить проблеми і зігріє пристрасними поцілунками. Нехай прийдешній рік буде щасливим та переможним!

***

Бажаю тобі в Новому році стати хронічним щасливчиком, грошовим магнітом і фонтаном енергії. Нехай всі справи вирішуються без жодних перешкод, а всі проблеми зникають на твоєму шляху. З новим щастям!

***

Вітаю з Новим роком! Міцного, як йорданські морози, здоров'я, високої, як київська ялинка, зарплати, та іскристого, як святкове шампанське, настрою. Нехай любов, багатство і удача назавжди оселяться у твоєму домі, а проблеми і печалі ніколи не зможуть знайти до нього дорогу.

***

Бажаю в Новому році казкового настрою, мільйон посмішок, щоб навколо були тільки вірні друзі, щоб збулися всі мрії. Нехай рідні люди дарують радість, а невдачі обходять стороною. А також бажаю миру, добра, здоров'я і щастя, адже це найголовніше. З Новим Роком!

***

Бажаю не втратити по дорозі подарунок, не влаштувати з салютів пожежі, не забути дружину по дорозі та не заснути на рідному порозі. Нехай веселощі будуть бурхливими, компанія культурною, спілкування позитивним, а стіл – багатим і апетитним. З Новим роком!

***

Нехай чарівниця Зима зіткає для тебе гладку білосніжну дорогу в 2023-й, а символ Нового року – Водяний Кролик – розфарбує його різнокольоровими подіями, яскравими зустрічами, блискучими досягненнями, дзвінкою радістю, шаленими веселощами і фантастичним багатством. Веселих свят!

***

Вітаю з Новим 2023 роком Кота. Цей харизматичний господар займає особливе місце у східному гороскопі. Я бажаю, щоб він привніс в твоє життя все найкраще: завжди будь на першому місці для коханої половинки, лідируй у професії та верховодь у своїй яскравій долі.

***

Новий рік – це час здійснення бажань, надій і яскравих вражень! Бажаємо, щоб ці чарівні відчуття не покидали вас весь прийдешній рік! Нехай разом з його новим символом – Водяним Кроликом – під бій курантів у ваш будинок постукають радість, затишок і казкова любов!

***

У Новому році бажаю тобі феєричного успіху у всіх сферах життя. Щоб щастя було твоїм постійним другом, а любов – вірною подругою. Нехай здоров'я міцнішає з кожним днем, а негаразди зникають, як сніжинки на долоньках.

***

У сніжинок, якими красивими б вони не були, є така властивість – танути на долоні за лічені секунди. Так, краса, створена природою, дуже легко руйнується і назавжди зникає. А нам би хотілося побажати, щоб щастя, яке ви знайдете в Новому році, ніколи не розтануло, а стало вашим постійним супутником і вірним другом на довгі роки!

Щасливого нового року

***

Вітаю з Новим роком! Нехай дедлайни не лякають, зарплатня збільшується, а вихідні тривають довше! Всім щасливого року!

***

З прийдешнім, дорогий колего! Спасибі тобі за підтримку, за вірні поради і взаєморозуміння. Нехай Новий рік виконає всі твої мрії. Будь впевнений у своїх силах, ні в чому не сумнівайся. Повір – і на нашій вулиці буде свято!

***

Колего! Бажаю тобі здійсненних усіх планів в Новому році, легких завдань, гідної зарплати і приємного дозвілля. Нехай начальство завжди буде в гарному настрої, а атмосфера в колективі – дружній і злагоджений!

***

Тобі, колего, друже і соратнику, бажаю в Новому році душевної рівноваги, творчого вогника, більше щасливих сімейних свят і успішних робочих буднів, фінансового благополуччя та максимального задоволення від роботи!

***

Нехай Новий рік подарує тобі багато нового: кар'єрне просування, фінансовий успіх, нові ідеї і проекти. Нехай він залишить в твоєму житті старе і гарне: близьких, рідних, друзів, речі і захоплення, які тобі дорогі. Нехай кожен день дарує тобі радість, щастя і гарний настрій!

***

Вітаю вас з прийдешнім 2023 роком! Нехай він принесе здійснення заповітних бажань, подарує нові надії, відкриє перспективні горизонти і стане плідним роком для нових досягнень в кар'єрі та особистому житті!

***

Новий рік стукає у двері, а це значить, що пора стусаном під зад відправити всі проблеми, запастися оберемками продуктів і з широкою, задоволеною посмішкою набиратися позитиву. Усміхайтеся ж і веселіться, женіть в шию всі погані думки! Як шампанське, вируйте від радості та мрійте про великі перспективи!

***

У Новий рік давайте візьмемо з собою тільки хороше, а всі невдачі і промахи залишимо в році, що минає. Нехай наша з вами робота ознаменується неймовірним успіхом. Щоб в Новому році наші голови відвідували тільки світлі і багатообіцяючі думки, а кожного з нас щоб чекали удача і щастя! Бадьорого вам настрою і перспективних починань! З Новим роком, друзі!

***

З Новим роком, трудоголіки! Ми з вами заслужили зустріти свято в позитивному настрої. Нехай наша зарплата надалі тільки зростає, і як наслідок, бажання працювати лише посилюється. Веселих вам свят, проведіть якнайбільше часу зі своїми близькими людьми!

***

Шановні колеги! Бажаю, щоб в Новому 2023 року в нашому колективі не знайшлося місця суму і розчаруванням. Нехай кожного переслідує кар'єрний ріст і висока зарплата! Щоб начальство завжди поважало, і регулярні премії виписувало, щоб відпустка була яскравою і тривалою. Нехай всі проблеми зникнуть, як бульбашки в вашому келиху, і забудуться назавжди в році, що минає!

***

Дорогі і шановні колеги, вітаю вас з Новим роком! Бажаю кожному великих успіхів і добра. Нехай робота приносить тільки задоволення. Продовжуйте, як і раніше, досягати високих результатів. У вас все вдасться!

***

Нехай феєричні успіхи увірвуться в життя, як веселі сніжинки! І нехай вони бадьоро і грайливо закрутять вас в безтурботному танці несподіваних проривів, запаморочливих звершень, колосального везіння і крутих досягнень! З Новим роком, колеги!

***

Дорогі колеги! Нехай в Новому році наші плани виконуються, як за помахом чарівної палички, нехай збільшення заробітної плати підкорить фінансовий Еверест, а наш дружний колектив буде неодноразово відзначений керівництвом в преміальному фонді.

***

Короткі побажання партнерам по роботі англійською

Let the new 2023 year be your best year and the most successful at all. Let it be without any place for offenses and frustrations and in all cases accompanied only success!

(Нехай Новий 2023рік буде для тебе найкращим та найвдалішим в усьому. Нехай в ньому не буде місць для образ і розчарувань, а у всіх справах вас супроводжує тільки успіх!)

***

Happy New Year! I wish you success in your career, positive emotions and a fortune!

(З Новим роком! Бажаю успіхів в кар'єрі, позитивних емоцій та щасливої долі!)

***

With a great pleasure I congratulate you on a New Year! Let the destiny be favorable to you in the New Year, problems far from you and the life be fun and happy!

(З великим задоволенням вітаю тебе з Новим роком! Нехай доля буде прихильною до тебе в Новому році. Нехай проблеми обходять стороною, а життя буде веселим і щасливим!)

З НР і Різдвом Христовим!

Вам знадобиться: Любовний гороскоп на 2023 рік для всіх знаків Зодіаку – що принесе Водяний Кіт (Кролик)