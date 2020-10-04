Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Привітання з Днем вчителя 2020: прикольні побажання зі святом 4 жовтня

  • 280
Прикольні привітання з днем вчителя - фото 1
Прикольні привітання з днем вчителя

День вчителя 2020 в Україні відзначають 4 жовтня, у першу неділю жовтня. З нагоди свята підготували прикольні привітання, вірші та поздоровлення для вчителів!

День вчителя – це професійне свято освітян, яке щороку відзначають у першу неділю жовтня.

І ще: Картинки з Днем вчителя 2020: вітальні листівки і відкритки вчителям

Зібрали прикольні поздоровлення для вчителів, які можна надіслати у смс та картинках своїм знайомим, які працюють у цій сфері освіти:

Прикольні привітання з Днем вчителя у прозі

***

Ніяких дев'яти кіл пекла, ніякої зайвої писанини та нервів! Тільки успіх, тільки спокій, тільки радість на обличчі! Вітаю зі Всесвітнім днем вчителя і від душі бажаю щастя. Бажаю завжди залишатися крутим викладачем бездоганного стилю і загальної поваги.

***

Ось і настала осінь... Дітлахи повертаються за парти, а вчителі – до навчального процесу. Бажаємо всім мудрості та розуміння, терпіння та інтересу до нових знань. Нехай вам не знадобляться заспокійливі та розважальні засоби для найкращих результатів! Успіхів вам і позитиву у Всесвітній день вчителя!

***

Ми всі трошки вчителя, вчимо і виховуємо один одного. Але ти робиш це офіційно і на законних підставах! У Всесвітній день вчителя бажаю тобі старанних учнів, мудрих шефів, блискучих результатів і величезного везіння!

***

Нехай кожен двієчник почне вчитися, а якщо ні, то хай вам за нього будуть доплачувати, щоб сил, часу і нервів витрачали на нього не просто так. Бажаю дорости до президента, щоб отримувати величезну зарплату і ні в чому собі не відмовляти.

***

Нехай знання висвітлюють твій шлях як маяк! Нехай на шляху до нових вершин не буде перешкод, а будуть класні та круті однодумці! Нехай бажання вчити та творити буде сильніше ліні та печалі! З Всесвітнім днем вчителя!

Привітання для вчителя у віршах

***

Бажаємо вам всіх благ і позитиву,
Здоров'я, щастя, добрих слів.
Живіть творчо та активно,
Нехай наповнює життя любов!

Нехай учні не засмучують
І вдячні будуть вам
За те, що вчите і навчаєте,
За те, що терплячі до нас!

***

День вчителя нехай дарує
Тільки радість і успіх,
І посмішками завалить
Під веселий дитячий сміх!

Прийде безліч відкриттів,
Найяскравіших і великих,
Для щастя двері хай відкриті
У ситуаціях будь-яких!

***

Бути вчителем непросто,
Але ви в цій справі ас.
Поздоровлення прийміть
У день особливий від нас.

Вам бажаємо міцних нервів
І учнів слухняних,
Позитиву, натхнення,
І уроків вам ненудних.

***

З Днем вчителя, ура!
Нехай посмішка розквітає,
Море щастя і добра
У серці ніжно засяє.

Веселіше стане жити,
Діти радують частіше,
І завжди будуть дружити
З вами сонечко і щастя!

***

Нехай удачі стане більше,
Чим в зошиті – клітинок,
А успіхи палять дієсловом,
Як посмішка дитяча!

Нехай мрії здійсняться,
Чекають одні відкриття,
Щоб жити та посміхатися.
Щастя! З Днем вчителя!

Смс поздоровлення з Днем вчителя

***

З Всесвітнім днем вчителя, нехай радість розіллється в повітрі, нехай вас оточує щастя, нехай швидко біжить час на уроці, нехай робота вам приносить задоволення, бажаю удачі!

***

У Всесвітній день вчителя вітаю і бажаю жити на п'ять з плюсом, коротати час від дзвінка до дзвінка і гризти граніт науки з величезним задоволенням!

***

У Всесвітній день вчителя хочу привітати своїх улюблених вчителів і попросити прощення за головний біль, з'їдені нерви та серцеві переживання! Дякую за терпіння, віру в мене, вашу працю щоденну і любов до учнів!

***

У Всесвітній день вчителя хочу побажати в боротьбі зі знаннями завжди перемагати, ліні не піддаватися, дружити з ентузіазмом, не бути волонтером, а працювати на перспективу!

***

Вітаю! Нехай завжди буде безліч мудрих думок у твоїй голові, щоб передати їх своїм учням. Нехай твоє почуття гумору дозволить тобі розуміти та приймати їх такими, якими вони є. Нехай вони навчать тебе як бути з ними на одній хвилі!

Картинки і фото на День вчителя

Привітання з Днем вчителя 2020: прикольні побажання зі святом 4 жовтня - фото 428585
Привітання з Днем вчителя 2020: прикольні побажання зі святом 4 жовтня - фото 428586
Привітання з Днем вчителя 2020: прикольні побажання зі святом 4 жовтня - фото 428583
Привітання з Днем вчителя 2020: прикольні побажання зі святом 4 жовтня - фото 428584

Надішліть привітання у відео з Днем вчителя:

І ще: Привітання з Днем вчителя у прозі 2020: вітання своїми словами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чому Pixel 5 – найбільше розчарування на ринку смартфонів у 2020 році
  • 30 вересня, 14:53
  • 1103
Тест на характер: виберіть місце в літаку і дізнайтесь більше про себе
  • 27 вересня, 15:29
  • 6170
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2554830
Загрузка...
Новини