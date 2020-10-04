Привітання з Днем вчителя 2020: прикольні побажання зі святом 4 жовтня

День вчителя 2020 в Україні відзначають 4 жовтня, у першу неділю жовтня. З нагоди свята підготували прикольні привітання, вірші та поздоровлення для вчителів!

День вчителя – це професійне свято освітян, яке щороку відзначають у першу неділю жовтня.

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Зібрали прикольні поздоровлення для вчителів, які можна надіслати у смс та картинках своїм знайомим, які працюють у цій сфері освіти:

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Ніяких дев'яти кіл пекла, ніякої зайвої писанини та нервів! Тільки успіх, тільки спокій, тільки радість на обличчі! Вітаю зі Всесвітнім днем вчителя і від душі бажаю щастя. Бажаю завжди залишатися крутим викладачем бездоганного стилю і загальної поваги.

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Ось і настала осінь... Дітлахи повертаються за парти, а вчителі – до навчального процесу. Бажаємо всім мудрості та розуміння, терпіння та інтересу до нових знань. Нехай вам не знадобляться заспокійливі та розважальні засоби для найкращих результатів! Успіхів вам і позитиву у Всесвітній день вчителя!

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Ми всі трошки вчителя, вчимо і виховуємо один одного. Але ти робиш це офіційно і на законних підставах! У Всесвітній день вчителя бажаю тобі старанних учнів, мудрих шефів, блискучих результатів і величезного везіння!

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Нехай кожен двієчник почне вчитися, а якщо ні, то хай вам за нього будуть доплачувати, щоб сил, часу і нервів витрачали на нього не просто так. Бажаю дорости до президента, щоб отримувати величезну зарплату і ні в чому собі не відмовляти.

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Нехай знання висвітлюють твій шлях як маяк! Нехай на шляху до нових вершин не буде перешкод, а будуть класні та круті однодумці! Нехай бажання вчити та творити буде сильніше ліні та печалі! З Всесвітнім днем вчителя!

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Бажаємо вам всіх благ і позитиву,

Здоров'я, щастя, добрих слів.

Живіть творчо та активно,

Нехай наповнює життя любов!

Нехай учні не засмучують

І вдячні будуть вам

За те, що вчите і навчаєте,

За те, що терплячі до нас!

***

День вчителя нехай дарує

Тільки радість і успіх,

І посмішками завалить

Під веселий дитячий сміх!

Прийде безліч відкриттів,

Найяскравіших і великих,

Для щастя двері хай відкриті

У ситуаціях будь-яких!

***

Бути вчителем непросто,

Але ви в цій справі ас.

Поздоровлення прийміть

У день особливий від нас.

Вам бажаємо міцних нервів

І учнів слухняних,

Позитиву, натхнення,

І уроків вам ненудних.

***

З Днем вчителя, ура!

Нехай посмішка розквітає,

Море щастя і добра

У серці ніжно засяє.

Веселіше стане жити,

Діти радують частіше,

І завжди будуть дружити

З вами сонечко і щастя!

***

Нехай удачі стане більше,

Чим в зошиті – клітинок,

А успіхи палять дієсловом,

Як посмішка дитяча!

Нехай мрії здійсняться,

Чекають одні відкриття,

Щоб жити та посміхатися.

Щастя! З Днем вчителя!

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З Всесвітнім днем вчителя, нехай радість розіллється в повітрі, нехай вас оточує щастя, нехай швидко біжить час на уроці, нехай робота вам приносить задоволення, бажаю удачі!

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У Всесвітній день вчителя вітаю і бажаю жити на п'ять з плюсом, коротати час від дзвінка до дзвінка і гризти граніт науки з величезним задоволенням!

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У Всесвітній день вчителя хочу привітати своїх улюблених вчителів і попросити прощення за головний біль, з'їдені нерви та серцеві переживання! Дякую за терпіння, віру в мене, вашу працю щоденну і любов до учнів!

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У Всесвітній день вчителя хочу побажати в боротьбі зі знаннями завжди перемагати, ліні не піддаватися, дружити з ентузіазмом, не бути волонтером, а працювати на перспективу!

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Вітаю! Нехай завжди буде безліч мудрих думок у твоїй голові, щоб передати їх своїм учням. Нехай твоє почуття гумору дозволить тобі розуміти та приймати їх такими, якими вони є. Нехай вони навчать тебе як бути з ними на одній хвилі!

Надішліть привітання у відео з Днем вчителя:

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