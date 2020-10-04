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Привітання з Днем вчителя 2020: прикольні побажання зі святом 4 жовтня
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День вчителя 2020 в Україні відзначають 4 жовтня, у першу неділю жовтня. З нагоди свята підготували прикольні привітання, вірші та поздоровлення для вчителів!
День вчителя – це професійне свято освітян, яке щороку відзначають у першу неділю жовтня.
І ще: Картинки з Днем вчителя 2020: вітальні листівки і відкритки вчителям
Зібрали прикольні поздоровлення для вчителів, які можна надіслати у смс та картинках своїм знайомим, які працюють у цій сфері освіти:
Прикольні привітання з Днем вчителя у прозі
***
Ніяких дев'яти кіл пекла, ніякої зайвої писанини та нервів! Тільки успіх, тільки спокій, тільки радість на обличчі! Вітаю зі Всесвітнім днем вчителя і від душі бажаю щастя. Бажаю завжди залишатися крутим викладачем бездоганного стилю і загальної поваги.
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Ось і настала осінь... Дітлахи повертаються за парти, а вчителі – до навчального процесу. Бажаємо всім мудрості та розуміння, терпіння та інтересу до нових знань. Нехай вам не знадобляться заспокійливі та розважальні засоби для найкращих результатів! Успіхів вам і позитиву у Всесвітній день вчителя!
***
Ми всі трошки вчителя, вчимо і виховуємо один одного. Але ти робиш це офіційно і на законних підставах! У Всесвітній день вчителя бажаю тобі старанних учнів, мудрих шефів, блискучих результатів і величезного везіння!
***
Нехай кожен двієчник почне вчитися, а якщо ні, то хай вам за нього будуть доплачувати, щоб сил, часу і нервів витрачали на нього не просто так. Бажаю дорости до президента, щоб отримувати величезну зарплату і ні в чому собі не відмовляти.
***
Нехай знання висвітлюють твій шлях як маяк! Нехай на шляху до нових вершин не буде перешкод, а будуть класні та круті однодумці! Нехай бажання вчити та творити буде сильніше ліні та печалі! З Всесвітнім днем вчителя!
Привітання для вчителя у віршах
***
Бажаємо вам всіх благ і позитиву,
Здоров'я, щастя, добрих слів.
Живіть творчо та активно,
Нехай наповнює життя любов!
Нехай учні не засмучують
І вдячні будуть вам
За те, що вчите і навчаєте,
За те, що терплячі до нас!
***
День вчителя нехай дарує
Тільки радість і успіх,
І посмішками завалить
Під веселий дитячий сміх!
Прийде безліч відкриттів,
Найяскравіших і великих,
Для щастя двері хай відкриті
У ситуаціях будь-яких!
***
Бути вчителем непросто,
Але ви в цій справі ас.
Поздоровлення прийміть
У день особливий від нас.
Вам бажаємо міцних нервів
І учнів слухняних,
Позитиву, натхнення,
І уроків вам ненудних.
***
З Днем вчителя, ура!
Нехай посмішка розквітає,
Море щастя і добра
У серці ніжно засяє.
Веселіше стане жити,
Діти радують частіше,
І завжди будуть дружити
З вами сонечко і щастя!
***
Нехай удачі стане більше,
Чим в зошиті – клітинок,
А успіхи палять дієсловом,
Як посмішка дитяча!
Нехай мрії здійсняться,
Чекають одні відкриття,
Щоб жити та посміхатися.
Щастя! З Днем вчителя!
Смс поздоровлення з Днем вчителя
***
З Всесвітнім днем вчителя, нехай радість розіллється в повітрі, нехай вас оточує щастя, нехай швидко біжить час на уроці, нехай робота вам приносить задоволення, бажаю удачі!
***
У Всесвітній день вчителя вітаю і бажаю жити на п'ять з плюсом, коротати час від дзвінка до дзвінка і гризти граніт науки з величезним задоволенням!
***
У Всесвітній день вчителя хочу привітати своїх улюблених вчителів і попросити прощення за головний біль, з'їдені нерви та серцеві переживання! Дякую за терпіння, віру в мене, вашу працю щоденну і любов до учнів!
***
У Всесвітній день вчителя хочу побажати в боротьбі зі знаннями завжди перемагати, ліні не піддаватися, дружити з ентузіазмом, не бути волонтером, а працювати на перспективу!
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Вітаю! Нехай завжди буде безліч мудрих думок у твоїй голові, щоб передати їх своїм учням. Нехай твоє почуття гумору дозволить тобі розуміти та приймати їх такими, якими вони є. Нехай вони навчать тебе як бути з ними на одній хвилі!
Картинки і фото на День вчителя
Надішліть привітання у відео з Днем вчителя:
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