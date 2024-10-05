Захищаєте Україну – захищаєте наш спокій: привітання з Днем територіальної оборони України

День територіальної оборони України 2024 відзначають 6 жовтня. Привітайте усіх причетних та висловіть їм свою вдячність за мужність та захист!

Для цього Радіо МАКСИМУМ в одному матеріалі зібрало красиві й оригінальні привітання – короткі, у прозі, віршах і картинках з Днем територіальної оборони. Оберіть ті, які припали вам до душі, та надішліть своїм рідним і близьким, які служать у ТрО!

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Привітання з Днем територіальної оборони України

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З Днем територіальної оборони! Сила, відвага та єдність – наше потужне військо. Дякуємо за захист!

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Вітаємо з Днем тероборони! Нехай ваш дух буде непохитним, а перемоги – швидкими й мирними.

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Дякуємо за сміливість і відданість! З Днем територіальної оборони, наші герої!

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Сьогодні ваше свято! Слава тим, хто стоїть на варті миру й безпеки. З Днем тероборони!

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Вітаємо справжніх захисників! Міцного здоров’я, невичерпної сили й переможного духу!

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Тероборона – фортеця нашого тилу. Зі святом вас, хоробрі захисники!

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Ваша відвага – запорука нашого спокою. З Днем територіальної оборони України!

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Нехай кожен день буде сповнений перемог! Вітаємо зі святом сили та мужності!

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З Днем тероборони! Дякуємо за ваш невтомний захист та непохитність!

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Слава нашим захисникам! Нехай кожен ваш крок веде до перемоги й миру!

Вітаємо з Днем територіальної оборони України! Ви – ті, хто першими стають на захист Батьківщини, хто готовий оберігати рідну землю від будь-якої небезпеки. Ваша відданість, сміливість і незламність є гордістю для всіх нас. Нехай ваше серце палає любов’ю до України, а в душі панує спокій, знаючи, що ваші зусилля – це надійний щит для всіх громадян.

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Зі святом, мужні захисники територіальної оборони! Ваша справа – це не лише служба, це величезна відповідальність за мир, безпеку і свободу на рідній землі. Ваш щоденний подвиг – приклад справжньої відваги та патріотизму. Нехай кожен ваш день буде наповнений підтримкою, а ваша боротьба завжди закінчується перемогою. Дякуємо за вашу сміливість і невтомну працю!

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З Днем територіальної оборони України! У цей день ми вшановуємо всіх, хто стоїть на захисті нашого спокою, незалежності та свободи. Ваша стійкість і витривалість – це надійний щит для всієї країни. Нехай ваші зусилля будуть винагороджені, а мирне небо над головою стане постійним супутником на нашій землі. Слава вам, наші герої!

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Сьогодні день тих, хто першими стають на захист рідної землі – з Днем територіальної оборони! Ви – наша надія та опора. Дякуємо за вашу відвагу, самопожертву і невтомну готовність до боротьби. Бажаємо міцного здоров’я, незламної віри в перемогу та підтримки від тих, заради кого ви щодня ризикуєте своїм життям. Ваші зусилля неоціненні!

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Зі святом всіх, хто тримає мирне небо над Україною! День територіальної оборони – це день людей, які обрали шлях захисників та патріотів. Ваш дух і воля – незламні, ваші дії – відважні. Ми пишаємося вами! Нехай на вашому шляху буде якомога менше труднощів, а кожен день приносить нові досягнення та зміцнення нашої безпеки.

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Вітаємо з Днем територіальної оборони! Сьогодні ми вшановуємо тих, хто стоїть на сторожі нашого спокою. Ваша сила та витривалість дозволяють нам жити і працювати під мирним небом. Нехай ваша відданість буде винагороджена добробутом та миром, а ваші серця завжди залишаються сповнені гордістю за рідну землю. Слава вам!

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З Днем територіальної оборони! Нехай цей день стане ще однією нагодою подякувати вам за вашу службу, мужність і відданість. Ви – наша оборона і надія на світле майбутнє України. Бажаємо вам завжди бути сильними, незламними та впевненими у своїй місії. Нехай перемога завжди буде на вашому боці, а мир запанує на нашій землі.

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Вітаємо всіх, хто сьогодні захищає нашу Батьківщину на передовій територіальної оборони! Ви – опора нашого народу, наші герої, які без вагань стають на захист рідної землі. Нехай ваша сила та мужність надихають майбутні покоління. Бажаємо міцного здоров’я, надійних товаришів поруч і світлих, мирних днів. Дякуємо вам за все, що ви робите для нас!

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З Днем територіальної оборони, наші відважні захисники! Ви – люди, які завжди готові встати на захист рідної землі, які не бояться труднощів і небезпек. Ваша сміливість і рішучість допомагають нашій країні залишатися вільною та незалежною. Бажаємо вам незламної віри, здоров’я, підтримки близьких і довгоочікуваного миру на нашій землі. Ви – наша гордість!

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Сьогодні ваш день – День територіальної оборони України! Це свято сміливості, мужності та самопожертви. Ви захищаєте наші міста, домівки та сім’ї, тримаєте мирне небо над головами українців. Нехай ваша служба завжди буде визнана і пошанована, а боротьба закінчується перемогою. Бажаємо вам міцного здоров’я, стійкості та віри у світле майбутнє України!

Територіальна оборона – наша сила,

Захисту фортеця, що завжди жива.

Ви стоїте, мов скеля, без відпочинку,

Оберігаючи країну від ворога й грози.

Зі святом вас, захисники відважні,

Нехай на шляху завжди буде світло!

Хай мир повернеться в наші дні ясні,

І перемога назавжди прийде в країну рідну.

***

Сьогодні свято – День тих, хто сміливо,

Стає на захист наших міст і сіл.

Ви – наша оборона, сила й віра,

Незламна воля, мужність і поклик душі.

Нехай вас Бог охороняє щиро,

Здоров’я й сили дарує кожен день.

Дякуємо за службу вашу, воїни вірні,

Хай переможним буде кожен ваш крок.

***

З Днем тероборони вас вітаємо сердечно!

Ви – наша надія, опора і меч.

Стоїте на варті, де ворог безжалісний,

Захищаєте мирний спокій і дім.

Нехай хоробрість ваша завжди квітне,

В серці полум’я віри ніколи не згасне.

Мир і радість нехай в кожній родині,

Завдяки вашій сміливості прийде.

***

Тероборона – щит надійний, міцний,

Захищає рідну землю від ворожих слідів.

Ви – герої, що завжди готові до бою,

Сміливі і непохитні, без страху в очах.

Зі святом вітаємо вас щиро й палко,

Хай доля дарує лише світлі дні.

Мужності й сили вам бажаємо багато,

Щоб перемога завжди була у грі.

***

День тероборони – це свято сили,

Мужніх героїв, що оберігають край.

Ви – наша гордість, наша надія,

Завжди попереду, де небезпека йде.

Хай в серцях живе лише віра світла,

Здоров’я й щастя хай завжди йде до вас.

Перемоги в кожному бою і кроку,

А мир хай править на нашій землі!

***

Вас вітаємо, захисники рідної землі,

З Днем територіальної оборони!

Сміливі й незламні, ви – як батьки,

Що оберігають наш спокій щоденно.

Нехай хоробрість ваша сяє, як зірка,

І дарує кожен день тільки добро.

Ми вдячні вам за ваш подвиг і силу,

Що тримає країну у вільній боротьбі.

***

Сьогодні день ваш – день мужніх героїв,

Тероборони, що стоїть на сторожі знову.

Захищаєте рідну землю від бою,

Заради спокою в нашій країні.

Хай кожен день буде щедрим на радість,

Здоров’я міцного, удачі й добра.

Ми вдячні вам за відвагу і працю,

Нехай ваша сила країну захищає завжди!

***

Ваша служба – це подвиг, що вартує долі,

Тероборона – це щит для народу й землі.

Стоїте на варті, де небезпека щодня,

Міцні й незламні в кожному кроці.

Нехай доля дарує мир і спокій,

Війна зникне з нашого горизонту.

Сил вам, герої, нехай буде повно,

Вітаємо зі святом вас щиро, від душі.

***

Тероборона, слава вам і хвала,

Ви – наша надія, захист і твердиня.

Сьогодні ваш день, час згадати слова:

Дякуємо за вашу сміливу роботу щодня.

Хай доля дарує лише перемоги,

Сили і здоров’я, нехай буде достатньо.

Мир хай царює на наших дорогах,

Ви – герої, що здатні захистити!

***

З Днем тероборони вітаємо вас,

Нехай перемоги вам будуть ясні.

Ви – захисники, що боронять від зла,

Надія і сила нашого краю завжди.

Хай ваша хоробрість буде безмежною,

Здоров’я міцного, підтримки й тепла.

Ви – наша гордість, наш щит, наша твердиня,

Вітаємо зі святом, що славу дарує!

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