Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Привітання з Днем Святого Валентина 2022 українською: красиві побажання для закоханих

  • 158943
Найкращі привітання на День закоханих - фото 1
Найкращі привітання на День закоханих

Привітання з Днем святого Валентина 2022 – це чудовий спосіб сказати про любов своїм коханим. У це романтичне свято не забудьте потішити своїх близьких теплими словами! Зібрали для вас найкращі вітання на День закоханих українською мовою.

14 лютого світ відзначає День святого Валентина. У це свято прийнято не тільки дарувати коханій чи коханому валентинки або ж більш коштовні презенти, а й вітати своїх других половинок та просто хороших друзів теплими словами. Ми зібрали для вас чудові привітання з Днем Валентина на українській мові, які точно підіймуть настрій вашим найближчим людям. Подаруйте їм частинку свого кохання!

Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з побажаннями:

Привітання з Днем святого Валентина у віршах

***

В цей чудовий день
Нехай Валентин, як в добрій казці,
Подарує тобі щастя,
А Амурчик у намисті
Принесе кохання чисте,
А від мене подарунок –
Палкий поцілунок!

***

З Днем закоханих вітаю.
Щастя, радості бажаю.
По секрету я скажу:
Що тобою дорожу!
Хай гаряча же любов
Розганяє твою кров.
Будуть ласки й поцілунки,
А у вечері дарунки!

***

В День святого Валентина
Хай не виє хуртовина,
Бо любов моя гаряча,
Ясне сонечко неначе,
Залюбки розтопить сніг.
Ти краща (кращий) за усіх!

***

Бажаю тобі кохання:
Не такого як місяць, бо він пропадає,
Не такого як сонце, бо воно згасає,
Не такого як вітер, бо він гуляє,
А такого як небо, бо воно безкрає!
З днем Святого Валентина!

***

День Святого Валентина,
І за вікном одна картина.
Всі з букетами ідуть,
І любов усім несуть.
Я тебе в цей вітаю,
Своє серце відправляю.
Все ж бувають чудеса:
Було серце – стало два.

***

Візьму я великий палкий поцілунок,
Його запакую в яскравий пакунок,
До крил валентинці скоріш причеплю
Й до тебе летіти з пакунком велю!
Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,
Приймай в День закоханих мій поцілунок!

***

День Святого Валентина –
Гарний день календаря!
Що за славна в нас картина –
Разом в ліжку – ти і я!
Обрамляють ту картинку
І троянди, і стрічки.
Розіп'ємо ми пляшчинку
Тільки разом – я і ти!
І Амур на тій картинці –
Бачиш, крильця як тремтять?
В серце кожного, хто любить,
Стріли влучно полетять!

***

Вірші на 14 лютого для коханого хлопця / чоловіка

Ти поруч, і все прекрасно:
І дощ, і холодний вітер.
Спасибі тобі, мій ясний,
За те, що ти є на світі.
Спасибі за ці губи,
Спасибі за руки ці.
Спасибі тобі, мій коханий,
За те, що ти є на світі.
Ми поруч, але ж могли б
Один одного зовсім не зустріти...
Єдиний мій, дякую
За те, що ти є на світі!

***

Я стану солодкою мармулядою,
щоб ти мене скуштував;
Я стану найбільшою в світі принадою,
щоб ти мене всюди шукав;
Я стану ласкавим травневим сонечком,
щоб ти мене завжди чекав;
Я стану пухнастим сіреньким котиком,
щоб ти мене завжди кохав!

***

Як маленьке кошеня,
В грудочку зберуся.
Притиснуся я до тебе,
Й сил наберуся!
Всі невдачі та негоди,
Мені більше не страшні,
Бо при будь-якій погоді
Знаю я – є в мене ти!
З Днем Святого Валентина!

***

Пообіцяй не ображати,
Пообіцяй все купувати,
Пообіцяй мене прощати,
Пообіцяй завжди кохати.
Я ж обіцяю не кричати,
Завжди шкарпетки твої прати,
Я обіцяю прибирати,
І за бажанням все давати!
З Днем Святого Валентина!

Віршовані побажання для коханої дівчини / жінки

Тебе вітаю я кохана,
Для мене ти завжди бажана.
Із днем Святого Валентина!
Моя любов веде до Рима!
В цей день я хочу побажати:
Мене одного лиш кохати,
Тоді навіки буду твій,
Й здійсню для тебе купу мрій!

***

Була б ти смачна цукерка,
Я би довго тебе їв!
Була б ти збісна кокетка,
Все одно б тебе хотів!
Ти прекрасна, ніби ангел,
Що здається наче сплю.
Я кохаю, як хлопчисько,
Обіймаю і люблю!

***

Дощ чи сніг – то все одно,
Не дивлюся я в вікно,
А дивлюсь лиш в твої очі,
Такі лагідні, дівочі.
Ти у мене, як картина,
І я вдячний Валентину,
Що він виконав бажання –
Дарував мені кохання.

***

Мені потрібна тільки ти
Мені потрібні твої сни
Мені потрібні твої очі
Проведені з тобою ночі
Твоя рука в моїй руці
Твій поцілунок на щоці
Твій погляд, усмішка і сміх
Ти моє щастя і мій гріх
Моя зима, весна і літо
І біль увесь водою змито
От сходить сонце з-за гори
Пітьма пішла –
З'явилась ти!
З Днем Святого Валентина!

Картинка з днем закоханих - фото 385428

Прикольні СМС вітання з Днем закоханих

***

Ти мій скарб, моє кохання!
Хай здійсняться всі бажання!
Зі святом вітаю тебе,
Дарую закохане серце своє!

***

Хочу з днем Валентина привітати,
Та цю валентинку подарувати.
Милуйся, читай й бережи,
А якщо скучаєш дзвони!

***

З Днем святого Валентина!
Нехай раптова любов
Накриє швидко, як лавина,
І розбурхає твою кров!

***

Писати гарно я не вмію,
але для тебе напишу.
По-перше: я тебе цілую...
По-друге: я тебе люблю!

***

Цьомки, квіти, подарунки
Вся романтика стосунків,
Танці, бари, піцерії,
Все життя рожеві мрії,
Ліжко, постіль та перина
З днем Святого Валентина!

***

Кохайтеся, мов шалені,
Поліпіться, як пельмені,
Щоб козацький рід зростав,
Україну підіймав!
Вітаю з святом кохання!

***

У цей прекрасний день ясний
Приношу я тобі вітання
А ці сніжинки, що летять,
Нехай дарують щастя та кохання.

***

Веселі СМС побажання коханому хлопцю / чоловіку

Хоч ти, любий, і скотина,
З днем Святого Валентина!

***

На День святого Валентина
З тобою буду я щаслива,
Якщо цей вечір до зорі
Ми будемо на самоті!

***

Я закричу на цілий світ
Я всіх людей переконаю
Що найпалкіше в цьому світі
Тебе лиш одного кохаю.

***

Жартівливі СМС-ки коханій дівчині / дружині

Ти моє кохання, ти моє серденько,
Ти, як та цукерка, вабиш солоденько!
Прагну тебе з'їсти, прагну скуштувати,
Прагну в День кохання пристрасно кохати!

***

Даруй мені своє кохання,
Даруй себе, даруй любов,
Даруй увечері і зрання,
Даруй опівдні знов і знов!
З Днем Святого Валентина!

***

Крізь суворі вітри й хуртовини
Крізь тумани, ліси і поля,
З Валентином тебе я вітаю,
Найдорожча кохана моя.

Листівка з Днем Валентина - фото 385427

Поздоровлення на День Валентина для друзів

***

З Днем святого Валентина!
Хай життя буде малина,
Щоб в коханні та любові
Проходили дні чудові.
Нехай любов взаємна буде,
А решта все якось прибуде:
І здоров'я, і успіх,
І дитячий добрий сміх!

***

Якщо ти раптом захворів,
Поводишся, немов здурів,
Не спав, не їв, і не вмивався,
То знай — ти просто закохався!

***

Хай з подихом холодної зими,
Приходить щастя, стукає в віконце,
І ти його у душу пропусти
Щоб зігрівало наче сонце,
Хай день дарує усмішку тобі,
А вечір затишок й палке кохання,
І щоб завжди в твоєму колі,
Була любов і вірні друзі!

***

В житті – як в казці :
Три бажання,
принцеси, принци і кохання;
Рожеві замки, сині далі,
Хто любить – той перемагає,
Хто вірить і горить душею –
Зійдеться з мрією своєю!
З днем святого Валентина!

***

В цей прекрасний день кохання,
Приготуйте привітання,
Подарунки-валентинки,
Всім даруйте без зупинки,
І коханим, і коханкам,
Пднімайте настрій ранком!
З днем святого Валентина!

***

День Святого Валентина!!!
День закоханих й щасливих.
Люди люблять і чекають,
А чого? Самі не знають.
У цей день все може статись:
Кожен може закохатись.
Будуть серденька співати,
Будуть квіти дарувати,
Будуть усмішки сіяти,
Хлопці на гітарах грати.
Свято ласощів й кохання,
Свято радощів й бажання.
Все червоне і чудове,
Все мрійливе і казкове.
Люди люблять і цілують,
Всім серця свої дарують.
Закохайся у цей вечір –
Зараз буде це доречно!!!

Поздоровлення до Дня Валентина у прозі

***

У день Святого Валентина бажаю тобі романтичного настрою, безліч приємних вражень і яскравих емоцій, щирих посмішок і незабутніх щасливих миттєвостей. Нехай твоє серце буде завжди закоханим!

***

Як сила тяжіння зближує планети, так і любов об'єднує людей, незважаючи на різні характери, смаки та інтереси. Любити – значить дивитися не один на одного, а дивитися в одному напрямку. Я бажаю вам скоріше відшукати це почуття, а тим, хто вже знайшов, ніколи його не втрачати! З Днем Святого Валентина!

***

Бажаю любові, розуміння, ніжності, романтики! Щоб завжди були руки, які зігріють, губи, які поцілують, і душа, яка любить. Даруйте любов і отримуйте. З Днем Закоханих!

***

14 лютого – справді наше свято, адже ми безмежно любимо один одного! Вітаю! Пам'ятай, ти – мій всесвіт, який дає сили для красивих перемог, моя весна, що сповнює натхненням, моє чарівне щастя, без якого точно не вийде існувати! Я кохаю тебе!

***

Від жінки

Коханий, ти зачарував мене своїм поглядом! Ти, немов Амур, пронизав моє серце! Ти зачарував мене своєю мужністю! Ти подарував мені любов і щастя, насолоду і радість! Спасибі за те, що ти є. Я тебе дуже люблю і вітаю з Днем Валентина!

***

Милий, від щирого серця вітаю з Днем святого Валентина! Велике спасибі тобі, що оберігаєш мене від усіх негараздів, смішиш, коли мені сумно, ніколи не даєш засмучуватися. Мені з тобою дуже пощастило, адже такого прекрасного, просто золотого чоловіка, ще потрібно пошукати. Цілую!

***

Нехай це серце паперове, зате моє – живе і справжнє. І його ти так само тримаєш в своїх сильних руках. Будь же обережним із ним: не порви і не загуби, адже воно сповнене коханням до тебе! Люблю тебе безмежно, нестримно й шалено!

***

Від чоловіка

Кохана, я дякую вищим силам за нашу зустріч! Завдяки тобі я знаю, що таке любов, що таке кохати і бути коханим! З тобою і сонце світить по-особливому, і гроза у твоїх обіймах непомітна, і море по коліна, і будь-які завдання по плечу! Аби ти була поруч, аби ти погодилася розділити зі мною життєву дорогу! Я хочу бути поруч кожен день, бачити тебе, цілувати, знати, що ти належиш тільки мені! З Днем всіх закоханих, сонце моє!

***

У День святого Валентина прийнято зізнаватися в любові. Насправді я роблю це кожен день. Я зізнаюся в своїх почуттях, коли говорю "одягнися тепліше", "візьми парасольку", "обов'язково пообідай", "як пройшов твій день?". Моя любов в кожній фразі і кожному вчинку. Але в це свято я хочу сказати тобі просто: "Я тебе люблю!"

***

З Днем святого Валентина від щирого серця вітаю свою прекрасну дружину! Мила, ти для мене найдорожча! Крім тебе мені більше ніхто не потрібен. Давним-давно я подарував тобі своє серце, а ти мені своє. Знай: я ніколи і нікому не дам тебе образити, ти завжди будеш зі мною, як за кам'яною стіною. Я люблю тебе!

Гарні картинки на День закоханих 2022

Картинка з днем Валентина - фото 307520

Листівка з днем закоханим - фото 307521

Відкритка коханому на День Валентина - фото 307523

Листівка коханій на 14 лютого - фото 307524

Побажання з Днем Св. Валентина у відео

Вам знадобиться! Гарні листівки і відкритки з Днем закоханих

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Новини