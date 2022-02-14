Привітання з Днем Святого Валентина 2022 українською: красиві побажання для закоханих

Привітання з Днем святого Валентина 2022 – це чудовий спосіб сказати про любов своїм коханим. У це романтичне свято не забудьте потішити своїх близьких теплими словами! Зібрали для вас найкращі вітання на День закоханих українською мовою.

14 лютого світ відзначає День святого Валентина. У це свято прийнято не тільки дарувати коханій чи коханому валентинки або ж більш коштовні презенти, а й вітати своїх других половинок та просто хороших друзів теплими словами. Ми зібрали для вас чудові привітання з Днем Валентина на українській мові, які точно підіймуть настрій вашим найближчим людям. Подаруйте їм частинку свого кохання!

Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з побажаннями:

***

В цей чудовий день

Нехай Валентин, як в добрій казці,

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок –

Палкий поцілунок!

***

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А у вечері – дарунки!

***

В День святого Валентина

Хай не виє хуртовина,

Бо любов моя гаряча,

Ясне сонечко неначе,

Залюбки розтопить сніг.

Ти краща (кращий) за усіх!

***

Бажаю тобі кохання:

Не такого як місяць, бо він пропадає,

Не такого як сонце, бо воно згасає,

Не такого як вітер, бо він гуляє,

А такого як небо, бо воно безкрає!

З днем Святого Валентина!

***

День Святого Валентина,

І за вікном одна картина.

Всі з букетами ідуть,

І любов усім несуть.

Я тебе в цей вітаю,

Своє серце відправляю.

Все ж бувають чудеса:

Було серце – стало два.

***

Візьму я великий палкий поцілунок,

Його запакую в яскравий пакунок,

До крил валентинці скоріш причеплю

Й до тебе летіти з пакунком велю!

Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,

Приймай в День закоханих мій поцілунок!

***

День Святого Валентина –

Гарний день календаря!

Що за славна в нас картина –

Разом в ліжку – ти і я!

Обрамляють ту картинку

І троянди, і стрічки.

Розіп'ємо ми пляшчинку

Тільки разом – я і ти!

І Амур на тій картинці –

Бачиш, крильця як тремтять?

В серце кожного, хто любить,

Стріли влучно полетять!

***

Вірші на 14 лютого для коханого хлопця / чоловіка

Ти поруч, і все прекрасно:

І дощ, і холодний вітер.

Спасибі тобі, мій ясний,

За те, що ти є на світі.

Спасибі за ці губи,

Спасибі за руки ці.

Спасибі тобі, мій коханий,

За те, що ти є на світі.

Ми поруч, але ж могли б

Один одного зовсім не зустріти...

Єдиний мій, дякую

За те, що ти є на світі!

***

Я стану солодкою мармулядою,

щоб ти мене скуштував;

Я стану найбільшою в світі принадою,

щоб ти мене всюди шукав;

Я стану ласкавим травневим сонечком,

щоб ти мене завжди чекав;

Я стану пухнастим сіреньким котиком,

щоб ти мене завжди кохав!

***

Як маленьке кошеня,

В грудочку зберуся.

Притиснуся я до тебе,

Й сил наберуся!

Всі невдачі та негоди,

Мені більше не страшні,

Бо при будь-якій погоді

Знаю я – є в мене ти!

З Днем Святого Валентина!

***

Пообіцяй не ображати,

Пообіцяй все купувати,

Пообіцяй мене прощати,

Пообіцяй завжди кохати.

Я ж обіцяю не кричати,

Завжди шкарпетки твої прати,

Я обіцяю прибирати,

І за бажанням все давати!

З Днем Святого Валентина!

Віршовані побажання для коханої дівчини / жінки

Тебе вітаю я кохана,

Для мене ти завжди бажана.

Із днем Святого Валентина!

Моя любов веде до Рима!

В цей день я хочу побажати:

Мене одного лиш кохати,

Тоді навіки буду твій,

Й здійсню для тебе купу мрій!

***

Була б ти смачна цукерка,

Я би довго тебе їв!

Була б ти збісна кокетка,

Все одно б тебе хотів!

Ти прекрасна, ніби ангел,

Що здається наче сплю.

Я кохаю, як хлопчисько,

Обіймаю і люблю!

***

Дощ чи сніг – то все одно,

Не дивлюся я в вікно,

А дивлюсь лиш в твої очі,

Такі лагідні, дівочі.

Ти у мене, як картина,

І я вдячний Валентину,

Що він виконав бажання –

Дарував мені кохання.

***

Мені потрібна тільки ти

Мені потрібні твої сни

Мені потрібні твої очі

Проведені з тобою ночі

Твоя рука в моїй руці

Твій поцілунок на щоці

Твій погляд, усмішка і сміх

Ти моє щастя і мій гріх

Моя зима, весна і літо

І біль увесь водою змито

От сходить сонце з-за гори

Пітьма пішла –

З'явилась ти!

З Днем Святого Валентина!

***

Ти мій скарб, моє кохання!

Хай здійсняться всі бажання!

Зі святом вітаю тебе,

Дарую закохане серце своє!

***

Хочу з днем Валентина привітати,

Та цю валентинку подарувати.

Милуйся, читай й бережи,

А якщо скучаєш – дзвони!

***

З Днем святого Валентина!

Нехай раптова любов

Накриє швидко, як лавина,

І розбурхає твою кров!

***

Писати гарно я не вмію,

але для тебе напишу.

По-перше: я тебе цілую...

По-друге: я тебе люблю!

***

Цьомки, квіти, подарунки –

Вся романтика стосунків,

Танці, бари, піцерії,

Все життя – рожеві мрії,

Ліжко, постіль та перина –

З днем Святого Валентина!

***

Кохайтеся, мов шалені,

Поліпіться, як пельмені,

Щоб козацький рід зростав,

Україну підіймав!

Вітаю з святом кохання!

***

У цей прекрасний день ясний

Приношу я тобі вітання

А ці сніжинки, що летять,

Нехай дарують щастя та кохання.

***

Веселі СМС побажання коханому хлопцю / чоловіку

Хоч ти, любий, і скотина,

З днем Святого Валентина!

***

На День святого Валентина

З тобою буду я щаслива,

Якщо цей вечір до зорі

Ми будемо на самоті!

***

Я закричу на цілий світ

Я всіх людей переконаю

Що найпалкіше в цьому світі

Тебе лиш одного кохаю.

***

Жартівливі СМС-ки коханій дівчині / дружині

Ти моє кохання, ти моє серденько,

Ти, як та цукерка, вабиш солоденько!

Прагну тебе з'їсти, прагну скуштувати,

Прагну в День кохання пристрасно кохати!

***

Даруй мені своє кохання,

Даруй себе, даруй любов,

Даруй увечері і зрання,

Даруй опівдні знов і знов!

З Днем Святого Валентина!

***

Крізь суворі вітри й хуртовини

Крізь тумани, ліси і поля,

З Валентином тебе я вітаю,

Найдорожча кохана моя.

***

З Днем святого Валентина!

Хай життя буде малина,

Щоб в коханні та любові

Проходили дні чудові.

Нехай любов взаємна буде,

А решта все якось прибуде:

І здоров'я, і успіх,

І дитячий добрий сміх!

***

Якщо ти раптом захворів,

Поводишся, немов здурів,

Не спав, не їв, і не вмивався,

То знай — ти просто закохався!

***

Хай з подихом холодної зими,

Приходить щастя, стукає в віконце,

І ти його у душу пропусти

Щоб зігрівало наче сонце,

Хай день дарує усмішку тобі,

А вечір затишок й палке кохання,

І щоб завжди в твоєму колі,

Була любов і вірні друзі!

***

В житті – як в казці :

Три бажання,

принцеси, принци і кохання;

Рожеві замки, сині далі,

Хто любить – той перемагає,

Хто вірить і горить душею –

Зійдеться з мрією своєю!

З днем святого Валентина!

***

В цей прекрасний день кохання,

Приготуйте привітання,

Подарунки-валентинки,

Всім даруйте без зупинки,

І коханим, і коханкам,

Пднімайте настрій ранком!

З днем святого Валентина!

***

День Святого Валентина!!!

День закоханих й щасливих.

Люди люблять і чекають,

А чого? Самі не знають.

У цей день все може статись:

Кожен може закохатись.

Будуть серденька співати,

Будуть квіти дарувати,

Будуть усмішки сіяти,

Хлопці на гітарах грати.

Свято ласощів й кохання,

Свято радощів й бажання.

Все червоне і чудове,

Все мрійливе і казкове.

Люди люблять і цілують,

Всім серця свої дарують.

Закохайся у цей вечір –

Зараз буде це доречно!!!

***

У день Святого Валентина бажаю тобі романтичного настрою, безліч приємних вражень і яскравих емоцій, щирих посмішок і незабутніх щасливих миттєвостей. Нехай твоє серце буде завжди закоханим!

***

Як сила тяжіння зближує планети, так і любов об'єднує людей, незважаючи на різні характери, смаки та інтереси. Любити – значить дивитися не один на одного, а дивитися в одному напрямку. Я бажаю вам скоріше відшукати це почуття, а тим, хто вже знайшов, ніколи його не втрачати! З Днем Святого Валентина!

***

Бажаю любові, розуміння, ніжності, романтики! Щоб завжди були руки, які зігріють, губи, які поцілують, і душа, яка любить. Даруйте любов і отримуйте. З Днем Закоханих!

***

14 лютого – справді наше свято, адже ми безмежно любимо один одного! Вітаю! Пам'ятай, ти – мій всесвіт, який дає сили для красивих перемог, моя весна, що сповнює натхненням, моє чарівне щастя, без якого точно не вийде існувати! Я кохаю тебе!

***

Від жінки

Коханий, ти зачарував мене своїм поглядом! Ти, немов Амур, пронизав моє серце! Ти зачарував мене своєю мужністю! Ти подарував мені любов і щастя, насолоду і радість! Спасибі за те, що ти є. Я тебе дуже люблю і вітаю з Днем Валентина!

***

Милий, від щирого серця вітаю з Днем святого Валентина! Велике спасибі тобі, що оберігаєш мене від усіх негараздів, смішиш, коли мені сумно, ніколи не даєш засмучуватися. Мені з тобою дуже пощастило, адже такого прекрасного, просто золотого чоловіка, ще потрібно пошукати. Цілую!

***

Нехай це серце паперове, зате моє – живе і справжнє. І його ти так само тримаєш в своїх сильних руках. Будь же обережним із ним: не порви і не загуби, адже воно сповнене коханням до тебе! Люблю тебе безмежно, нестримно й шалено!

***

Від чоловіка

Кохана, я дякую вищим силам за нашу зустріч! Завдяки тобі я знаю, що таке любов, що таке кохати і бути коханим! З тобою і сонце світить по-особливому, і гроза у твоїх обіймах непомітна, і море по коліна, і будь-які завдання по плечу! Аби ти була поруч, аби ти погодилася розділити зі мною життєву дорогу! Я хочу бути поруч кожен день, бачити тебе, цілувати, знати, що ти належиш тільки мені! З Днем всіх закоханих, сонце моє!

***

У День святого Валентина прийнято зізнаватися в любові. Насправді я роблю це кожен день. Я зізнаюся в своїх почуттях, коли говорю "одягнися тепліше", "візьми парасольку", "обов'язково пообідай", "як пройшов твій день?". Моя любов в кожній фразі і кожному вчинку. Але в це свято я хочу сказати тобі просто: "Я тебе люблю!"

***

З Днем святого Валентина від щирого серця вітаю свою прекрасну дружину! Мила, ти для мене найдорожча! Крім тебе мені більше ніхто не потрібен. Давним-давно я подарував тобі своє серце, а ти мені своє. Знай: я ніколи і нікому не дам тебе образити, ти завжди будеш зі мною, як за кам'яною стіною. Я люблю тебе!

Вам знадобиться! Гарні листівки і відкритки з Днем закоханих