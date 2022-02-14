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Привітання з Днем Святого Валентина 2022 українською: красиві побажання для закоханих
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Привітання з Днем святого Валентина 2022 – це чудовий спосіб сказати про любов своїм коханим. У це романтичне свято не забудьте потішити своїх близьких теплими словами! Зібрали для вас найкращі вітання на День закоханих українською мовою.
14 лютого світ відзначає День святого Валентина. У це свято прийнято не тільки дарувати коханій чи коханому валентинки або ж більш коштовні презенти, а й вітати своїх других половинок та просто хороших друзів теплими словами. Ми зібрали для вас чудові привітання з Днем Валентина на українській мові, які точно підіймуть настрій вашим найближчим людям. Подаруйте їм частинку свого кохання!
Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з побажаннями:
- Гарні вірші для привітання
- Жартівливі СМС українською
- Поздоровлення друзям
- Проза – вітання своїми словами
- Оригінальні вітальні листівки
- Найкращі побажання у відео
Привітання з Днем святого Валентина у віршах
***
В цей чудовий день
Нехай Валентин, як в добрій казці,
Подарує тобі щастя,
А Амурчик у намисті
Принесе кохання чисте,
А від мене подарунок –
Палкий поцілунок!
***
З Днем закоханих вітаю.
Щастя, радості бажаю.
По секрету я скажу:
Що тобою дорожу!
Хай гаряча же любов
Розганяє твою кров.
Будуть ласки й поцілунки,
А у вечері – дарунки!
***
В День святого Валентина
Хай не виє хуртовина,
Бо любов моя гаряча,
Ясне сонечко неначе,
Залюбки розтопить сніг.
Ти краща (кращий) за усіх!
***
Бажаю тобі кохання:
Не такого як місяць, бо він пропадає,
Не такого як сонце, бо воно згасає,
Не такого як вітер, бо він гуляє,
А такого як небо, бо воно безкрає!
З днем Святого Валентина!
***
День Святого Валентина,
І за вікном одна картина.
Всі з букетами ідуть,
І любов усім несуть.
Я тебе в цей вітаю,
Своє серце відправляю.
Все ж бувають чудеса:
Було серце – стало два.
***
Візьму я великий палкий поцілунок,
Його запакую в яскравий пакунок,
До крил валентинці скоріш причеплю
Й до тебе летіти з пакунком велю!
Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,
Приймай в День закоханих мій поцілунок!
***
День Святого Валентина –
Гарний день календаря!
Що за славна в нас картина –
Разом в ліжку – ти і я!
Обрамляють ту картинку
І троянди, і стрічки.
Розіп'ємо ми пляшчинку
Тільки разом – я і ти!
І Амур на тій картинці –
Бачиш, крильця як тремтять?
В серце кожного, хто любить,
Стріли влучно полетять!
***
Вірші на 14 лютого для коханого хлопця / чоловіка
Ти поруч, і все прекрасно:
І дощ, і холодний вітер.
Спасибі тобі, мій ясний,
За те, що ти є на світі.
Спасибі за ці губи,
Спасибі за руки ці.
Спасибі тобі, мій коханий,
За те, що ти є на світі.
Ми поруч, але ж могли б
Один одного зовсім не зустріти...
Єдиний мій, дякую
За те, що ти є на світі!
***
Я стану солодкою мармулядою,
щоб ти мене скуштував;
Я стану найбільшою в світі принадою,
щоб ти мене всюди шукав;
Я стану ласкавим травневим сонечком,
щоб ти мене завжди чекав;
Я стану пухнастим сіреньким котиком,
щоб ти мене завжди кохав!
***
Як маленьке кошеня,
В грудочку зберуся.
Притиснуся я до тебе,
Й сил наберуся!
Всі невдачі та негоди,
Мені більше не страшні,
Бо при будь-якій погоді
Знаю я – є в мене ти!
З Днем Святого Валентина!
***
Пообіцяй не ображати,
Пообіцяй все купувати,
Пообіцяй мене прощати,
Пообіцяй завжди кохати.
Я ж обіцяю не кричати,
Завжди шкарпетки твої прати,
Я обіцяю прибирати,
І за бажанням все давати!
З Днем Святого Валентина!
Віршовані побажання для коханої дівчини / жінки
Тебе вітаю я кохана,
Для мене ти завжди бажана.
Із днем Святого Валентина!
Моя любов веде до Рима!
В цей день я хочу побажати:
Мене одного лиш кохати,
Тоді навіки буду твій,
Й здійсню для тебе купу мрій!
***
Була б ти смачна цукерка,
Я би довго тебе їв!
Була б ти збісна кокетка,
Все одно б тебе хотів!
Ти прекрасна, ніби ангел,
Що здається наче сплю.
Я кохаю, як хлопчисько,
Обіймаю і люблю!
***
Дощ чи сніг – то все одно,
Не дивлюся я в вікно,
А дивлюсь лиш в твої очі,
Такі лагідні, дівочі.
Ти у мене, як картина,
І я вдячний Валентину,
Що він виконав бажання –
Дарував мені кохання.
***
Мені потрібна тільки ти
Мені потрібні твої сни
Мені потрібні твої очі
Проведені з тобою ночі
Твоя рука в моїй руці
Твій поцілунок на щоці
Твій погляд, усмішка і сміх
Ти моє щастя і мій гріх
Моя зима, весна і літо
І біль увесь водою змито
От сходить сонце з-за гори
Пітьма пішла –
З'явилась ти!
З Днем Святого Валентина!
Прикольні СМС вітання з Днем закоханих
***
Ти мій скарб, моє кохання!
Хай здійсняться всі бажання!
Зі святом вітаю тебе,
Дарую закохане серце своє!
***
Хочу з днем Валентина привітати,
Та цю валентинку подарувати.
Милуйся, читай й бережи,
А якщо скучаєш – дзвони!
***
З Днем святого Валентина!
Нехай раптова любов
Накриє швидко, як лавина,
І розбурхає твою кров!
***
Писати гарно я не вмію,
але для тебе напишу.
По-перше: я тебе цілую...
По-друге: я тебе люблю!
***
Цьомки, квіти, подарунки –
Вся романтика стосунків,
Танці, бари, піцерії,
Все життя – рожеві мрії,
Ліжко, постіль та перина –
З днем Святого Валентина!
***
Кохайтеся, мов шалені,
Поліпіться, як пельмені,
Щоб козацький рід зростав,
Україну підіймав!
Вітаю з святом кохання!
***
У цей прекрасний день ясний
Приношу я тобі вітання
А ці сніжинки, що летять,
Нехай дарують щастя та кохання.
***
Веселі СМС побажання коханому хлопцю / чоловіку
Хоч ти, любий, і скотина,
З днем Святого Валентина!
***
На День святого Валентина
З тобою буду я щаслива,
Якщо цей вечір до зорі
Ми будемо на самоті!
***
Я закричу на цілий світ
Я всіх людей переконаю
Що найпалкіше в цьому світі
Тебе лиш одного кохаю.
***
Жартівливі СМС-ки коханій дівчині / дружині
Ти моє кохання, ти моє серденько,
Ти, як та цукерка, вабиш солоденько!
Прагну тебе з'їсти, прагну скуштувати,
Прагну в День кохання пристрасно кохати!
***
Даруй мені своє кохання,
Даруй себе, даруй любов,
Даруй увечері і зрання,
Даруй опівдні знов і знов!
З Днем Святого Валентина!
***
Крізь суворі вітри й хуртовини
Крізь тумани, ліси і поля,
З Валентином тебе я вітаю,
Найдорожча кохана моя.
Поздоровлення на День Валентина для друзів
***
З Днем святого Валентина!
Хай життя буде малина,
Щоб в коханні та любові
Проходили дні чудові.
Нехай любов взаємна буде,
А решта все якось прибуде:
І здоров'я, і успіх,
І дитячий добрий сміх!
***
Якщо ти раптом захворів,
Поводишся, немов здурів,
Не спав, не їв, і не вмивався,
То знай — ти просто закохався!
***
Хай з подихом холодної зими,
Приходить щастя, стукає в віконце,
І ти його у душу пропусти
Щоб зігрівало наче сонце,
Хай день дарує усмішку тобі,
А вечір затишок й палке кохання,
І щоб завжди в твоєму колі,
Була любов і вірні друзі!
***
В житті – як в казці :
Три бажання,
принцеси, принци і кохання;
Рожеві замки, сині далі,
Хто любить – той перемагає,
Хто вірить і горить душею –
Зійдеться з мрією своєю!
З днем святого Валентина!
***
В цей прекрасний день кохання,
Приготуйте привітання,
Подарунки-валентинки,
Всім даруйте без зупинки,
І коханим, і коханкам,
Пднімайте настрій ранком!
З днем святого Валентина!
День Святого Валентина!!!
День закоханих й щасливих.
Люди люблять і чекають,
А чого? Самі не знають.
У цей день все може статись:
Кожен може закохатись.
Будуть серденька співати,
Будуть квіти дарувати,
Будуть усмішки сіяти,
Хлопці на гітарах грати.
Свято ласощів й кохання,
Свято радощів й бажання.
Все червоне і чудове,
Все мрійливе і казкове.
Люди люблять і цілують,
Всім серця свої дарують.
Закохайся у цей вечір –
Зараз буде це доречно!!!
Поздоровлення до Дня Валентина у прозі
***
У день Святого Валентина бажаю тобі романтичного настрою, безліч приємних вражень і яскравих емоцій, щирих посмішок і незабутніх щасливих миттєвостей. Нехай твоє серце буде завжди закоханим!
***
Як сила тяжіння зближує планети, так і любов об'єднує людей, незважаючи на різні характери, смаки та інтереси. Любити – значить дивитися не один на одного, а дивитися в одному напрямку. Я бажаю вам скоріше відшукати це почуття, а тим, хто вже знайшов, ніколи його не втрачати! З Днем Святого Валентина!
***
Бажаю любові, розуміння, ніжності, романтики! Щоб завжди були руки, які зігріють, губи, які поцілують, і душа, яка любить. Даруйте любов і отримуйте. З Днем Закоханих!
***
14 лютого – справді наше свято, адже ми безмежно любимо один одного! Вітаю! Пам'ятай, ти – мій всесвіт, який дає сили для красивих перемог, моя весна, що сповнює натхненням, моє чарівне щастя, без якого точно не вийде існувати! Я кохаю тебе!
***
Від жінки
Коханий, ти зачарував мене своїм поглядом! Ти, немов Амур, пронизав моє серце! Ти зачарував мене своєю мужністю! Ти подарував мені любов і щастя, насолоду і радість! Спасибі за те, що ти є. Я тебе дуже люблю і вітаю з Днем Валентина!
***
Милий, від щирого серця вітаю з Днем святого Валентина! Велике спасибі тобі, що оберігаєш мене від усіх негараздів, смішиш, коли мені сумно, ніколи не даєш засмучуватися. Мені з тобою дуже пощастило, адже такого прекрасного, просто золотого чоловіка, ще потрібно пошукати. Цілую!
***
Нехай це серце паперове, зате моє – живе і справжнє. І його ти так само тримаєш в своїх сильних руках. Будь же обережним із ним: не порви і не загуби, адже воно сповнене коханням до тебе! Люблю тебе безмежно, нестримно й шалено!
***
Від чоловіка
Кохана, я дякую вищим силам за нашу зустріч! Завдяки тобі я знаю, що таке любов, що таке кохати і бути коханим! З тобою і сонце світить по-особливому, і гроза у твоїх обіймах непомітна, і море по коліна, і будь-які завдання по плечу! Аби ти була поруч, аби ти погодилася розділити зі мною життєву дорогу! Я хочу бути поруч кожен день, бачити тебе, цілувати, знати, що ти належиш тільки мені! З Днем всіх закоханих, сонце моє!
***
У День святого Валентина прийнято зізнаватися в любові. Насправді я роблю це кожен день. Я зізнаюся в своїх почуттях, коли говорю "одягнися тепліше", "візьми парасольку", "обов'язково пообідай", "як пройшов твій день?". Моя любов в кожній фразі і кожному вчинку. Але в це свято я хочу сказати тобі просто: "Я тебе люблю!"
***
З Днем святого Валентина від щирого серця вітаю свою прекрасну дружину! Мила, ти для мене найдорожча! Крім тебе мені більше ніхто не потрібен. Давним-давно я подарував тобі своє серце, а ти мені своє. Знай: я ніколи і нікому не дам тебе образити, ти завжди будеш зі мною, як за кам'яною стіною. Я люблю тебе!
Гарні картинки на День закоханих 2022
Побажання з Днем Св. Валентина у відео
Вам знадобиться! Гарні листівки і відкритки з Днем закоханих
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