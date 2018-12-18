З Днем Святого Миколая 2018! Найкращі привітання з Миколаєм

Красиві привітання з Днем святого Миколая 2018 українською – у нашій добірці. Зібрали для вас прикольні поздоровлення у віршах, смс та прозі, а також гарні картинки та листівки. Шукайте найкраще вітання з Миколаєм!

День Святого Миколая, який в Україні відзначають у ніч з 18 на 19 грудня, – улюблене свято не тільки дітей, а й дорослих. У цей день прийнято не тільки дарувати презенти, а й вітати один одного теплими словами. Зібрали для вас найкращі привітання з Миколайчиком українською мовою – клікайте на пункт та переходьте на потрібний розділ!

***

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці,

І принесе у вашу хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов'ю,

І принесе усім здоров'я!

***

З Днем Святого Миколаю

Від душі я вас вітаю,

Миру, радості, достатку

Всій родині побажаю.

Принесе хай Миколайчик

Торбу вам велику щастя,

І прожене хай із дому

Всі проблеми та напасті.

***

Хай Святий Миколай принесе

Найщиріші усім подарунки.

У дитинство знов віднесе,

Коли чекали нічні пакунки.

Хай здоров’я в мішечок положить,

Ваше щастя на десять помножить.

Хай добро у цей день засяє,

Вашу сім'ю звеселяє.

***

Здоровими щоб всі були,

Від Миколая подарунки знайшли.

Кому різочку, кому презент, —

Це найчарівніший святковий момент.

Хай в цей день панує свято,

Поруч рідних буде багато.

Не сумуйте й не сваріться,

З ворогами помиріться.

***

Хай свято чудо принесе,

Під подушку не різку покладе.

Хай Миколай щастя подарує,

Бо саме для цього по світу мандрує.

Хай вся родина здорова буде,

Лиш щастя та радість у дім прибуде.

Хай в цей день сміх лунає,

Всіх від проблем позбавляє.

***

Його з дитинства кожен знає,

Прихід з надією чекають,

Він подарунки щедрі має,

Всіх з днем святого Миколая!

Нехай минає все погане,

А перешкод в житті не стане,

Щасливі будьте і кохані,

Хай втілюються завжди плани.

***

Не чекаючи новорічної ночі

Несе подарунки людям Микола!

Він чує всі мрії на білому світі,

Проси, що хочеш, і сміливіше мрій!

Я зі святом святого Миколая

Хочу тебе привітати від душі!

Нехай він виконає все, що забажаєш,

Все збудеться, ти тільки не поспішай.

***

Вечір стане на порозі,

З'явиться дідусь невдовзі.

Не втомився за віки,

Важкі носить лантухи!

Тішать діда чемні діти,

Буде їм з чого радіти!

Миколая всі чекають –

Подаруночки шукають.

Хай добро приходить в дім!

Щастя й злагоди усім!

***

Миколай Святий – добродій,

З подарунками спішить,

Хай вам дасть життя щедроти,

Від негоди захистить.

Щоби був достаток в хаті,

Та здоров'я у дітей,

Щоб сім’я була багата,

Та пошана від людей!

***

З Днем Святого Миколая

Тебе, друже, привітаю!

Хай в сім’ї панує мир,

На добро орієнтир.

Щоб не знав ні бід, печалі,

Спав спокійно ти ночами.

Йшов вперед, не спотикався

І завжди, щоб усміхався.

***

Миколая усі люблять,

Всі чекають, дітей голублять.

Тож хай це свято принесе

У торбі найдобріше все.

Трохи щастя та турботи,

Високооплачуваної роботи.

Щоб єдналась вся родина,

Здоровою була кожна дитина.

***

Чудотворець Миколай

До нас в гості завітав,

Ти його шануй, не лай

І молитву зачитай.

Хай настане врешті мир,

Злагода панує в хаті,

Прилетить хай щастя вир.

Тож шануйся, рідний брате!

***

Вірш для рідних, які перебувають за кордоном

На краєчку Землі, так далеко від дому й родини,

Ми, на жаль превеликий, все не свій розбудовуєм край,

Тож нехай у цей день наше серце додому полине,

А до вас хоч на хвильку завітає Святий Миколай.

Покладе під подушку, поки будете солодко спати,

Міх удачі і щастя, щоби з вами постійно були,

А іще календар, де відмітить повернення дату,

Щоб у колі сім’ї ви в добрі і достатку жили!

Відео поздоровлення на Миколая для дорослих

***

В цей чудесний день, святковий,

Трохи морозний та зимовий.

З Миколаєм вас вітаєм,

Здоров'я й радості бажаєм!

***

Хай будуть щедрі подарунки

І усмішки скрізь на вустах,

Всіх з Днем святого Миколая,

Життя легким хай буде шлях.

***

В день омріяний, жаданий,

Нехай здійсняться всі бажання.

На крилах щастя Святий Миколай

Передає вам найкращі вітання!

***

Від душі бажаю тобі,

Щоб збулися твої мрії.

З Днем святого Миколая!

Миру, щастя, доброти!

***

Хай Святий Миколай подарує,

Щастя і долю, свято і сміх.

Щоб були здоров'я, і радість, і надія,

Щоб збувалися всі заповітні мрії.

***

У День Святого Миколая

Тобі радості бажаю!

Усмішок і позитиву,

Завжди мати перспективу!

***

Хай Микола принесе у хату

Здоров'я й радості багато,

Приємні, щирі поцілунки

І ще багато подарунків!

***

Чарівне свято до нас прийшло –

Тебе сьогодні я вітаю,

Бажаю щастя щоб знайшов

Ти в День святого Миколая.

***

Хай Миколай тобі приносить

Любов, визнання і повагу,

Щоб тобі всього було досить,

В житті хай панує рівновага!

***

Набита подушка хай буде щастям!

Земної злагоди й тепла!

Хай здійсниться найсвітліша казка,

У день Святого Миколая!

***

З днем Миколая вас привітаю,

Здійснення всіх мрій вам побажаю.

Щоб вашу домівку ангел беріг,

В здоров'ї і щасті був оберіг.

***

Хай Миколай тобі сповна,

Подарує щастя і добра.

Хай дасть тобі надію й ласку,

Щоб ти попав в чарівну казку.

***

Свято щастя та добра,

В цей день бажаю вам тепла.

Хай здоров'я Миколай дарує,

Радість в кожній хаті хай панує.

Побажання зі святом у відео

***

Тук-тук-тук! Я Миколай !

Привітаннячко тримай:

Ти побільше посміхайся

І шалено закохайся!

Нехай поруч будуть друзі

І побільше їжі в пузі!

Хай перетворить добрий гном

Твiй холодильник в гастроном!

***

Я вже тут! Я Миколай!

Поздоровлення тримай:

Нехай поруч будуть друзі

І побільше їжі в пузі.

А ще усмішки повсюди,

Де заглянеш – там і буде,

Щастя також там знайдеш,

Знай, що ти не пропадеш!

Веселись, гульбань, радій,

Стань поближче до всіх мрій.

З гальм зніми своє буття

І відчуй весь смак життя!

***

Щоб Миколай – червоний ніс

Купу доларів приніс,

Рахунок в банку щоб відкрив.

З грошима диво сотворив

І цілий рік, щоб на дурняк

Ви пили пиво і коньяк.

Хай перетворить щедрий гном

Ваш холодильник в гастроном!

***

У цей день ми просимо дива

І здоров'я для рідних.

І корову, і верблюда,

І путівку на двох,

І щоб збулися всі бажання,

Щоб сповнилися мрії,

Випарувалися всі страждання,

Маємо на це надії!

***

З Днем Святого Миколая

Вас сердечно вітаю!

Вам бажаю я і надалі

Не хворіти й не старіти!

Довго жити, коханими бути

І любов свою дарувати!

Щастя, радості, удачі!

Тільки так і не інакше!

***

На день Святого Миколаю

Тобі кохання побажаю,

Знайти достойну гарну пару,

Щоб почуття були, мов з жару!

Прикольне вітання з Миколайчиком для дорослих

***

Вітаю з довгоочікуваним Днем Святого Миколая! Не знаю, наскільки ви були чемні, але впевнений, що Миколай не обмине вас зі своїми подарунками!

***

В День Святого Миколая хочу побажати здоров'я міцного, як 40-градусний мороз, любові чистої, як сніжинка за вікном, сімейного добробуту і палкого кохання, як в улюблених фільмах. Нехай у вашому домі оселиться свято!

***

Від щирого серця вітаю всіх з Миколаєм! Нехай це свято вселить в нас любов і надихне на добрі справи і милосердя, нехай подарує нам віру у здійснення наших найзаповітніших бажань! Нехай прийде в кожен дім Господь і наповнить наші серця радістю за молитвами Святого Миколая!

***

Вітаю з Днем Святого Миколая, зі святом радості і щедрих подарунків. Бажаю знайти під подушкою смачну шоколадку і добре побажання, розділити веселощі і радість з коханими і близькими людьми, наповнити свій будинок святковим затишком і променистим щастям.

***

З Миколайчиком! Нехай у цей святковий день відбудуться чарівні та казкові події! Добра вам, щастя і любові, теплих сімейних посиденьок і довгоочікуваних солодощів під подушкою. Нехай у вашому домі буде затишна атмосфера, сповнена позитиву, сміху і достатку. Радості, душевного тепла і щирості!

***

Вітаю зі святом! Бажаю, щоб ти отримав в цей день приємну звістку від Миколая і неодмінно подарунок під подушку. Твори чудеса для інших – і диво обов'язково увійде в твій будинок!

***

У День Святого Миколая від душі бажаю світлого щастя і доброї дороги до успіху, здійснення заповітних бажань і щирих сподівань, неймовірного везіння в житті і вірного кохання, відмінного здоров'я і домашнього затишку.

***

У магічний вечір Миколая нехай збуваються всі мрії, казка стає дійсністю, а дива нехай чекають в найнесподіваніших місцях!

***

Якщо потрібна допомога, помоліться святому Миколаю Чудотворцю. Він обов'язково допоможе вам. Адже віра творить чудеса, а Святий Миколай володіє неймовірною силою, здатною допомогти кожному з нас. Зі святом! Вірте в чудеса!

***

Зі святом! Нехай Миколай Чудотворець відгукується на твої молитви і все в житті завжди складається дивожним чином! Нехай віра в чудо допомагає долати будь-які перешкоди, дарує надію, вселяє впевненість в успішний результат твоїх добрих починань!

***

Темна нічка наступає,

Снігом білим засипає,

Всі дороги і будинки,

Всі дерева і ялинки.

Ніби казка на малюнку –

Сніг малює візерунки.

Двері в хату відкривай,

Йде до вас сам Миколай .

Він несе свої вітання,

Радість, свято, побажання:

Щоб у кожній хаті – всі були багаті!

Щоб у кожнім домі всі жили в любові!

Вітаю вас, зі святом Чудотворця!

***

Я святого Миколая,

Дуже-дуже добре знаю.

Він на свято в чобіток

Для слухняних діточок

Має у своїй торбинці

Найприємніші гостинці.

***

Місяць засурмив в ріжок:

- Миколай йде до діток!

У мішку несе багато

Подаруночків малятам.

Для Максимка є машинка,

Для Мар'янки мандаринка,

Миколайчик для Мартусі,

Сіра мишка для Катрусі.

***

Коли замерзла річка

І став біленьким гай,

Прийшов у темну нічку

На землю Миколай!!!

Він в шапці-невидимці,

У теплім кожушку

Приніс усім гостинці

У чарівнім мішку!

***

Він ходить від хати до хати,

Питається мами і тата:

Чи є у вас чемна дитина,

Дівчатко мале чи хлопчина?

Для кожного має в торбинці

Найкращі у світі гостинці.

А хто без кінця бешкетує,

Тим чортик лиш різки дарує!

***

Все затихло надворі,

Сяють зорі угорі,

Всі чекають-виглядають

Чудотворця Миколая.

Але щось він забарився.

Може в небі заблудився?

В нього клопотів багато,

Бо заходить в кожну хату.

Все, що в нього в торбі є,

Чемним дітям роздає.

Листівка до Дня Святого Миколая

Картинка з Миколайчиком

Фото привітання з Миколаєм

Тут більше: Листівки і відкритки до дня Святого Миколая 2018