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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Привітання з Днем Прапора України 2019: патріотичні вірші, проза і картинки

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Вітання на День прапора України - фото 1
Вітання на День прапора України

Найкращі привітання та побажання з Днем Державного Прапора України – у нашій добірці! Зібрали для вас оригінальні вірші, вітання в прозі, короткі смс та красиві картинки, якими можна привітати своїх рідних та близьких 23 серпня.

Щороку День державного прапора в Україні традиційно відзначають у переддень Дня Незалежності – 23 серпня. Історія синьо-жовтого стяга триває уже понад сотню років, тож ми повинні пишатися нашим національним символом.

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У День прапора привітайте своїх близьких-патріотів з важливою датою! Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте до розділу з вітаннями:

Привітання з Днем прапора України у віршах

***

День Державного прапора відзначаємо,
Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.
Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,
Квітни, співай і тільки кращай!
Ми бажаємо українцям удачі й перемог,
Щоб не було проблем і незгод.
Бажаємо Україні милій процвітати,
Та щастя-радості пізнати.

***

З Днем прапора України
Поспішаю привітати усіх,
Бажаю здоров'я,
Радості й сміху.
Хай підуть нещастя
Подалі з країни,
Адже бурі й негоди
Нам геть не потрібні!

***

Блакитне небо України
І стигла пшениця під ним,
Це поєднання – святе,
В серці ми збережемо навіки.
Якщо ти будеш в країні далекій,
І побачиш український прапор,
Згадай Дніпро – могутній і широкий,
І хліба розкіш в полях.
Нехай майорить прапор в країні вільній,
Буде мир і Божа благодать,
Влада стане справді народною,
Україна буде процвітати!

Красиві вірші про прапор України

***

Золото – в долині,
Угорі – блакить.
Прапор України
Гордо майорить.
Він – звитяг безмежність,
Слави козаків.
Стяг про незалежність
Світу сповістив.
Дорогим віднині
Стало на землі
Золото в долині
На блакитнім тлі.

***

Це прапор – вільної країни,
Це прапор – міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний – символе добра,
А жовтий – золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, звеличиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.

***

З далеких часів відгомін іде
Про прадідів відвагу, мужність, славу.
Наш прапор житнім золотом цвіте;
Він – символ незалежної держави.
Знамення сяє сонцем золотим,
Небесною виблискує блакиттю…
З ним здобували все, що є святим;
І нас із ним нікому не скорити!

***

Небеса блакитні
Сяють з глибини,
А пшеничні й житні
Мерехтять лани.
Образ цей не зблідне,
Хоч минуть жнива.
Це знамено рідне –
Злото й синява.
Прапор наш, як літо,
В сонці майорить.
По долині – жито,
По горі – блакить.
Прапор наш – не битва,
Не рушничний дріб:
По горі молитва,
По долині – хліб.

***

Синій, як море, як день, золотий —
З неба і сонця наш прапор ясний.
Рідний наш прапор високо несім!
Хай він, уславлений, квітне усім!
Гляньте, на ньому волошки цвітуть,
Гляньте, жита в ньому золото ллють.
З жита й волошок наш прапор ясний.
З неба і сонця, як день весняний.

(О. Олесь)

***

Державний прапор України –
Це стяг із двох подовжніх смуг.
Він символ вільної людини,
У ньому український дух!
У синім – небо Батьківщини,
Його безкрайність і блакить,
І вище нього, Україно,
Хай пісня нації летить!
У жовтім кольорі – колосся,
Багатство нашої землі.
Щоб у достатку всім жилося,
І в люднім місті, і в селі.
Нехай він нас завжди єднає,
Його із гордістю несуть.
А світ, побачивши, впізнає:
Під стягом Українці йдуть!

***

Прапор – це державний символ
Він є в кожної держави;
Це для всіх – ознака сили,
Це для всіх – ознака слави.
Синьо-жовтий прапор маємо:
Синє – небо, жовте – жито;
Прапор цей оберігаємо,
Він – святиня, знають діти.
Прапор свій здіймаємо гордо,
Ми з ним дужі та єдині,
Ми навіки вже – народом,
Українським, в Україні.

(Н. Поклад)

Вітання на День державного прапора в прозі

***

З днем прапора України! Нехай в цей день прокинеться дух українського народу. Бажаю здоров'я сталевого і патріотизму, успіхів у здійсненні добрих справ і щастя, постійної любові та поваги, добробуту та оптимістичного настрою.

***

Прапор нашої країни несе в собі її історію. Настільки багато всього у двох кольорових смугах. Це і вірність, і мужність наших громадян. Їх відвертість та чесність. Готовність до самопожертви та віра в нашу державу. З Днем Прапора України!

***

Свій прапор – свій символ, свій особливий маяк серед безлічі держав. Нехай його двоколірні переливи ніколи не зникнуть. Нехай він гордо майорить в височині, ловлячи тільки попутний вітер великих і райдужних змін. Зі святом, дорогі краяни! З Днем прапора!

***

Вітаю з Днем українського прапора! Бажаю мирного неба і світлої надії, бажаю віри та вірності собі, своїм близьким і своїй Батьківщині, бажаю міцних сил і доброї пам'яті про пролиту кров за Батьківщину. Нехай гордо розвивається прапор України на вітрі, нехай і тобі по життю щастить.

***

Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай стяг України наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.

***

Вітаю вас з Днем Державного Прапора, символу духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом 28 років незалежності. Бажаю вашій родині щастя, здоров'я і віри у краще майбутнє нашої держави.

***

Від усієї душі вітаю вас з Днем Прапора! Жовто-синій стяг – це наша незалежність, наш дух, честь і наша слава. З ним ми добилися незалежності й відновили власну державу. Це свято встановлено на честь багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України. Закликаю вас берегти стяг як важливу національну святиню!

***

Щиро вітаю вас з Днем Державного прапора України. Для кожної країни прапор – символ її суверенітету та єдності нації, уособлення її могутності та незалежності. У всі часи державний прапор – священний. За нього віддавали життя і проливали кров, повага до прапора – це повага до свого народу, його коріння і традицій. Упевнений, що, дивлячись на полотнище прапора, кожен українець – як житель великої країни – відчуває гордість за свою Батьківщину, за свій великий народ. Зі святом вас друзі!

***

Дорогі земляки! У цей знаменний день бажаю всім вам миру і щастя, здоров'я і добробут! Зробимо все можливе, щоб наші діти зберегли до державного прапора святе і шанобливе ставлення. Нехай всі вони виростуть гідними громадянами нашої Батьківщини – України!

***

Дорогі друзі! Вітаю всіх вас з Днем Державного Прапора України. Державний прапор – це символ духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом 28 років незалежної України. Дозвольте привітати вас з таким гарним святом і побажати кожній родині нашої незалежної України щастя, здоров'я і віри в краще майбутнє нашої держави.

Короткі смс побажання з Днем Прапора 2019

***

Нехай прапор рідний над нами в'ється,
У країні – гідно всім живеться!
Йдемо до успіхів вірним кроком,
Пишаємося нашим стягом!

***

Свято відзначаємо,
Прапор бережемо!
Дружно всіх вітаємо,
Гімн країни співаємо!

***

Державний наш прапор
Відзначає день народження!
Це зовсім не дрібниця,
Тож прийміть привітання.

***

Нехай країна гордо підніме очі
Й посміхнеться нехай гордо!
Сьогодні до самої ночі
Вшановуємо символ – стяг!

***

Ми сьогодні з нагоди Дня Прапора
Зібралися тут, друзі,
Під українським нашим прапором
Ми – величезна сім'я!

***

Нехай буде щасливим той край,
В якому народився та ріс.
Ми поважаємо наш український стяг
Нехай буде процвітання й величний зріст!

***

День державного прапора настав,
І весь великий наш народ об'єднав!
Пишається прапором наша вся країна,
Рідна Україна – у світі ти одна!

***

Яке патріотичне це свято –
Прапора України день!
Громадян всієї країни я вітаю,
Не впаде нехай на їхні обличчя тінь.

***

У нашому прапорі – вся душа народу,
Його тепло в найкрасивіших тонах,
Тут дихає наша українська природа,
Тут чари, що не розкрити в словах.

***

Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.

З Днем Прапора України!

Вітальні картинки та листівки зі святом прапора

Привітання з Днем Прапора України 2019: патріотичні вірші, проза і картинки - фото 271669
Привітання з Днем Прапора України 2019: патріотичні вірші, проза і картинки - фото 271670
Привітання з Днем Прапора України 2019: патріотичні вірші, проза і картинки - фото 271671
Привітання з Днем Прапора України 2019: патріотичні вірші, проза і картинки - фото 271672

Привітання з Днем Прапора України 2019: патріотичні вірші, проза і картинки - фото 349624

Привітання з Днем Прапора України 2019: патріотичні вірші, проза і картинки - фото 349625

Привітання з Днем Прапора України 2019: патріотичні вірші, проза і картинки - фото 349626

Привітання з Днем Прапора України 2019: патріотичні вірші, проза і картинки - фото 349627

Привітання з Днем Прапора України 2019: патріотичні вірші, проза і картинки - фото 349628

Привітання з Днем Прапора України 2019: патріотичні вірші, проза і картинки - фото 349629

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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