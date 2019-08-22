Привітання з Днем Прапора України 2019: патріотичні вірші, проза і картинки

Найкращі привітання та побажання з Днем Державного Прапора України – у нашій добірці! Зібрали для вас оригінальні вірші, вітання в прозі, короткі смс та красиві картинки, якими можна привітати своїх рідних та близьких 23 серпня.

Щороку День державного прапора в Україні традиційно відзначають у переддень Дня Незалежності – 23 серпня. Історія синьо-жовтого стяга триває уже понад сотню років, тож ми повинні пишатися нашим національним символом.

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У День прапора привітайте своїх близьких-патріотів з важливою датою! Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте до розділу з вітаннями:

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День Державного прапора відзначаємо,

Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.

Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,

Квітни, співай і тільки кращай!

Ми бажаємо українцям удачі й перемог,

Щоб не було проблем і незгод.

Бажаємо Україні милій процвітати,

Та щастя-радості пізнати.

***

З Днем прапора України

Поспішаю привітати усіх,

Бажаю здоров'я,

Радості й сміху.

Хай підуть нещастя

Подалі з країни,

Адже бурі й негоди

Нам геть не потрібні!

***

Блакитне небо України

І стигла пшениця під ним,

Це поєднання – святе,

В серці ми збережемо навіки.

Якщо ти будеш в країні далекій,

І побачиш український прапор,

Згадай Дніпро – могутній і широкий,

І хліба розкіш в полях.

Нехай майорить прапор в країні вільній,

Буде мир і Божа благодать,

Влада стане справді народною,

Україна буде процвітати!

Красиві вірші про прапор України

***

Золото – в долині,

Угорі – блакить.

Прапор України

Гордо майорить.

Він – звитяг безмежність,

Слави козаків.

Стяг про незалежність

Світу сповістив.

Дорогим віднині

Стало на землі

Золото в долині

На блакитнім тлі.

***

Це прапор – вільної країни,

Це прапор – міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний – символе добра,

А жовтий – золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, звеличиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

***

З далеких часів відгомін іде

Про прадідів відвагу, мужність, славу.

Наш прапор житнім золотом цвіте;

Він – символ незалежної держави.

Знамення сяє сонцем золотим,

Небесною виблискує блакиттю…

З ним здобували все, що є святим;

І нас із ним нікому не скорити!

***

Небеса блакитні

Сяють з глибини,

А пшеничні й житні

Мерехтять лани.

Образ цей не зблідне,

Хоч минуть жнива.

Це знамено рідне –

Злото й синява.

Прапор наш, як літо,

В сонці майорить.

По долині – жито,

По горі – блакить.

Прапор наш – не битва,

Не рушничний дріб:

По горі молитва,

По долині – хліб.

***

Синій, як море, як день, золотий —

З неба і сонця наш прапор ясний.

Рідний наш прапор високо несім!

Хай він, уславлений, квітне усім!

Гляньте, на ньому волошки цвітуть,

Гляньте, жита в ньому золото ллють.

З жита й волошок наш прапор ясний.

З неба і сонця, як день весняний.

(О. Олесь)

***

Державний прапор України –

Це стяг із двох подовжніх смуг.

Він символ вільної людини,

У ньому український дух!

У синім – небо Батьківщини,

Його безкрайність і блакить,

І вище нього, Україно,

Хай пісня нації летить!

У жовтім кольорі – колосся,

Багатство нашої землі.

Щоб у достатку всім жилося,

І в люднім місті, і в селі.

Нехай він нас завжди єднає,

Його із гордістю несуть.

А світ, побачивши, впізнає:

Під стягом Українці йдуть!

***

Прапор – це державний символ

Він є в кожної держави;

Це для всіх – ознака сили,

Це для всіх – ознака слави.

Синьо-жовтий прапор маємо:

Синє – небо, жовте – жито;

Прапор цей оберігаємо,

Він – святиня, знають діти.

Прапор свій здіймаємо гордо,

Ми з ним дужі та єдині,

Ми навіки вже – народом,

Українським, в Україні.

(Н. Поклад)

***

З днем прапора України! Нехай в цей день прокинеться дух українського народу. Бажаю здоров'я сталевого і патріотизму, успіхів у здійсненні добрих справ і щастя, постійної любові та поваги, добробуту та оптимістичного настрою.

***

Прапор нашої країни несе в собі її історію. Настільки багато всього у двох кольорових смугах. Це і вірність, і мужність наших громадян. Їх відвертість та чесність. Готовність до самопожертви та віра в нашу державу. З Днем Прапора України!

***

Свій прапор – свій символ, свій особливий маяк серед безлічі держав. Нехай його двоколірні переливи ніколи не зникнуть. Нехай він гордо майорить в височині, ловлячи тільки попутний вітер великих і райдужних змін. Зі святом, дорогі краяни! З Днем прапора!

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Вітаю з Днем українського прапора! Бажаю мирного неба і світлої надії, бажаю віри та вірності собі, своїм близьким і своїй Батьківщині, бажаю міцних сил і доброї пам'яті про пролиту кров за Батьківщину. Нехай гордо розвивається прапор України на вітрі, нехай і тобі по життю щастить.

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Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай стяг України наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.

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Вітаю вас з Днем Державного Прапора, символу духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом 28 років незалежності. Бажаю вашій родині щастя, здоров'я і віри у краще майбутнє нашої держави.

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Від усієї душі вітаю вас з Днем Прапора! Жовто-синій стяг – це наша незалежність, наш дух, честь і наша слава. З ним ми добилися незалежності й відновили власну державу. Це свято встановлено на честь багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України. Закликаю вас берегти стяг як важливу національну святиню!

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Щиро вітаю вас з Днем Державного прапора України. Для кожної країни прапор – символ її суверенітету та єдності нації, уособлення її могутності та незалежності. У всі часи державний прапор – священний. За нього віддавали життя і проливали кров, повага до прапора – це повага до свого народу, його коріння і традицій. Упевнений, що, дивлячись на полотнище прапора, кожен українець – як житель великої країни – відчуває гордість за свою Батьківщину, за свій великий народ. Зі святом вас друзі!

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Дорогі земляки! У цей знаменний день бажаю всім вам миру і щастя, здоров'я і добробут! Зробимо все можливе, щоб наші діти зберегли до державного прапора святе і шанобливе ставлення. Нехай всі вони виростуть гідними громадянами нашої Батьківщини – України!

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Дорогі друзі! Вітаю всіх вас з Днем Державного Прапора України. Державний прапор – це символ духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом 28 років незалежної України. Дозвольте привітати вас з таким гарним святом і побажати кожній родині нашої незалежної України щастя, здоров'я і віри в краще майбутнє нашої держави.

***

Нехай прапор рідний над нами в'ється,

У країні – гідно всім живеться!

Йдемо до успіхів вірним кроком,

Пишаємося нашим стягом!

***

Свято відзначаємо,

Прапор бережемо!

Дружно всіх вітаємо,

Гімн країни співаємо!

***

Державний наш прапор

Відзначає день народження!

Це зовсім не дрібниця,

Тож прийміть привітання.

***

Нехай країна гордо підніме очі

Й посміхнеться нехай гордо!

Сьогодні до самої ночі

Вшановуємо символ – стяг!

***

Ми сьогодні з нагоди Дня Прапора

Зібралися тут, друзі,

Під українським нашим прапором

Ми – величезна сім'я!

***

Нехай буде щасливим той край,

В якому народився та ріс.

Ми поважаємо наш український стяг

Нехай буде процвітання й величний зріст!

***

День державного прапора настав,

І весь великий наш народ об'єднав!

Пишається прапором наша вся країна,

Рідна Україна – у світі ти одна!

***

Яке патріотичне це свято –

Прапора України день!

Громадян всієї країни я вітаю,

Не впаде нехай на їхні обличчя тінь.

***

У нашому прапорі – вся душа народу,

Його тепло в найкрасивіших тонах,

Тут дихає наша українська природа,

Тут чари, що не розкрити в словах.

***

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов'їну.

З Днем Прапора України!

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