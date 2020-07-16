Привітання на День бухгалтера 2020 у прозі: гарні вітання своїми словами

Найкращі вітання у прозі зі святом День бухгалтера України 2020 – у нашій добірці! Підготували для вас поздоровлення своїми словами, які потішать ваших рідних, друзів та знайомих. Обирайте привітання зі святом, які найбільше припали вам до душі!

День бухгалтера у 2020 році припадає на четвер, 16 липня, тож в цей день варто поздоровити своїх знайомих з їх професійним святом. До вашої уваги найкращі привітання для бухгалтерів! Привітання на День бухгалтера подарують гарний настрій професіоналам.

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Зібрали для вас привітання на День бухгалтера українською мовою у прозі та своїми словами. Надішліть знайомим найкращі поздоровлення:

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Я бажаю, в це професійне свято, щоб робота завжди була в радість. Щоб дебет і кредит завжди сходилися, і не було, щоб між ними непорозуміння і нестикування. Бажаю достатку, стабільної зарплати. Нехай баланси, річні звіти та стоси документів і відомостей не зможуть зробити ваше життя нудним і одноманітним. Завжди знаходите в усьому позитив і радійте життю, роботі та спілкуванню. Щастя, здоров'я і гарного настрою!

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Вітаю з Днем бухгалтера України та від душі бажаю затишного будинку і міцної сім'ї в активах життя, постійного обороту великого капіталу, а також величезних доходів у власну кишеню і малих витрат на реалізацію мрії. Успіхів у роботі без помилок і недоліків, щастя на серце без заздрості та образ.

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Вітаємо всіх бухгалтерів з професійним днем! Нехай на роботі ви й оперуєте числами, але в особистому житті бажаємо збитися з рахунку щасливих днів, радісних моментів і незабутніх відчуттів. Нехай в щоденній звітності всі біди, поганий настрій і злі наміри недругів будуть на нулі.

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Вітаю з Днем бухгалтера України! Бажаю впевненості, сміливості, амбіцій, удачі, професіоналізму і тільки успіхів в улюбленій діяльності. Бажаю завжди залишатися в плюсі, бажаю ніколи не витрачати ні сил, ні коштів марно. Нехай життя буде багатим, а душа – щасливою!

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Українських бухгалтерів, усіх до одного, вітаємо з їхнім професійним святом! Нехай ваші справи йдуть завжди на лад, нехай керівництво завжди буде задоволене вашою роботою і нехай ваша праця робить вас щасливими та матеріально забезпеченими!

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Вітаємо бухгалтерів України з професійним святом! Нехай ваші дебети та кредити завжди сходяться до тих величин, на які ви розраховуєте. Нехай начальство завжди розуміє ваші потреби і йде вам назустріч, а ваша робота приносить вам тільки радість.

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Напевно не існує більш уважної роботи, ніж та, де стільки цифр! Бухгалтер гармонійно зводить дебет і кредит, стежить за рахунками та витратами, передбачає неприємності! В цей липневий день ми бажаємо вам точного розуму і безпомилкової роботи!

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Вітаю з Днем бухгалтера України та бажаю жити в повному достатку без особливих витрат, але з частими придбаннями, а заодно тримати в порядку бухгалтерію всієї країни, вправно розправляючись з дебетом і кредитом.

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Вітаю з Днем бухгалтера України! Нехай вдається закритими очима зводити дебет з кредитами, хай не буде недоліків і дурних помилок в роботі, нехай тільки плюсом йде залишок в діяльності та достаток в житті.

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Всіх бухгалтерів України хочу привітати з їх професійним святом і побажати працювати на благо економіки, бути відповідальними, чесними та не корумпованими!

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Вітаємо всіх рахівників і бухгалтерів України! Бажаємо вам успіхів у вашій професії – цифр, звітів, балансів і кошторисів. Нехай дебет завжди йде в ногу з кредитом. Нехай постійний приріст прибутку стосується не тільки вашого підприємства, а й вашого особистого гаманця. А щасливих моментів у ваших долях, нехай буде рівно стільки, скільки цифр ви перерахували за все своє життя. З днем ​​бухгалтера!

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Як зробити премію більше, а виплати стороннім організаціям менше, скільки гривень видати та кому вирішувати, звичайно, бухгалтеру! Так нехай ваше професійне свято пройде сьогодні весело і з мінімумом роботи, а наслідки у вигляді ранкових головних болів обійдуть вас стороною.

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Бухгалтер – це людина, яка вміє розмовляти на рівних з податковим інспектором, зводити кредит з дебетом, а це все одно що Бог! Милі бухгалтера, від щирого серця вітаю вас з цим чудовим святом! Нехай в сім'ї панує розуміння, гармонія і спокій, а на роботі премії вихором кружляють, наповнюючи гаманець добром.

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Вітаємо всіх працівників бухгалтерії України з професійним святом! 16 липня – це день, коли вся країна вітає вас, дорогі приборкувачі дебетів і кредитів з вашими досягненнями в професійній сфері! Нехай звіти завжди сходяться, і Податкова якомога рідше відвідує ваше підприємство.

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З Днем бухгалтера! Бажаю працювати з вогником і за хороші гроші! Нехай праця приносить неймовірне задоволення і матеріальні блага. Нехай розрахунки будуть правильними, а доходи перевищують витрати! Бажаю жити в гармонії та в балансі! Позитиву вам, мудрості та розуміння і з колегами, і з керівництвом!

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