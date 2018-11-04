Презентовано дрифт-версія седана Kia Cerato

Корейська компанія показала унікальний автомобіль на виставці SEMA.

Компанія Kia привезла на виставку SEMA чотири особливих автомобіля – Stinger, K900, Telluride і Forte. У будівництві дріфтового "корча" корейцям допомагала команда фахівців з Red Bull.

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Дрифт-версія Kia Cerato

Під капотом седана стоїть 3,3-літровий турбомотор з віддачею в 375 к.с., який встановлюється на топовий варіант Stinger. До цього автомобіль отримав задній привід, 6-ступінчасту секвентальну КПП, задній диференціал, що сам блокується, гідравлічне ручне гальмо, каркас безпеки і багато іншого.

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