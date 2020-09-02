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Преимущества доставки: как быстро и безопасно заказать еду в Киеве во время карантина
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Сейчас особенно остро стоит вопрос о еде вне дома: рискнуть и пойти в людное место или все же заказать доставку домой? Читайте дальше и узнайте главные плюсы курьерской доставки до порога вашей квартиры.
Доставка еды – это экономия времени и возможность не просто вкусно поесть, но и открыть для себя новые гастрономические сочетания. Кроме этого, если у вас намечается вечеринка или встреча, то заказать еду всегда быстрее и лучше, чем стоять у плиты полдня. А в условиях карантина вообще не рекомендуется лишний раз посещать многолюдные места без острой необходимости. Тем более, если погода никак не способствует вашим планам выйти из дома, то стоит задуматься о доставке. Это ничего не будет вам стоить, ведь обычно доставка бесплатная.
На что стоит обратить внимание при заказе еды
Сейчас есть много вариантов доставок: через приложения, через посредников, напрямую в ресторане, непосредственно на сайте и т.д. Кроме обычных сервисов доставки, есть также заведения нового типа, как, например, онлайн-ресторан Smilefood в Киеве, где все блюда готовят профессиональные повара с соблюдением всех санитарных норм и стандартов, а доставку осуществляют собственные машины онлайн-ресторана.
Качество
Первым делом обращайте внимание на качество работы и продуктов заведения. Заведение должно пройти официальную сертификацию производства по международному стандарту ISO 9001:2015, получать продукты от сертифицированных поставщиков. Также на кухне должны работать профессиональные повара, и соблюдать все санитарные нормы и стандарты производства. Ваше блюдо должны готовить из свежих продуктов исключительно из-под ножа. Всю эту информацию вы можете узнать на сайте и из отзывов других клиентов. Заведения, которым нечего скрывать, с радостью публикуют подобную информацию.
Упаковка
Обратите внимание, чтобы ваш заказ доставляли вам в специальной эко-упаковке. Кушать из пластиковой посуды бывает опасно, ведь не весь пластик подходит для горячей еды. Также хорошие заведения не экономят на зубочистках, столовых приборах и салфетках.
Заказ
Для удобства клиента важно иметь несколько вариантов возможности сделать заказ: через оператора, сайт или приложение. Оператор подойдет тем, кто хочет уточнить что-либо по поводу своего заказа. Сайтом легче пользоваться з компьютера, а приложение нужно тем, кто делает заказ через смартфон.
Оплата
Чтобы не было неприятных сюрпризов, важно с самого начала узнать, как можно оплатить заказ: наличными, с помощью кредитной карты через терминал или онлайн. Хорошо, если заведение предоставляет все три возможности оплаты.
Доставка
Бывает, что заведение доставляет еду через посредников или службой такси. Из-за этого могут возникнуть задержки. Хорошо, если ресторан доставляет заказы собственной службой доставки. Так курьер привезет вам еду в термосумке и у него будет сдача.
Какую кухню выбрать: итальянскую, японскою, американскую?
Доставка еды очень часто ограничивается стандартным набором блюд конкретной кухни. Если итальянская еда, то это пицца и салаты, японские блюда – суши, роллы, а американская кухня – это бергеры и картошка фри.
То есть сначала вам нужно определить, что именно вы хотите кушать, а потом уже искать доставку. Сложности возникают, если заказ не на одного человека и люди не могут договориться между собой, что же они хотят. Чтобы не возникало таких ситуаций, выбирайте те рестораны, которые могут предложить вам широкий выбор блюд.
Тогда вам будет необязательно выбирать какую-то конкретную кухню и заказывать что-то одно. Все сделано для удобства клиента – через сайт вы можете заказать и пиццу, и суши, и бургеры, и супы, и салаты, и лапшу, и рис, и закуски, и веганские блюда, и десерты с напитками: https://smilefood.com.ua/products/rolly
Даже если вы не едите какие-то продукты или у вас есть аллергия на некоторые ингредиенты, то это не проблема, ведь на сайте есть функция конструктор, которая касается пиццы, лапши и риса. Вы можете самостоятельно составить любой рецепт этих блюд, который удовлетворит вас на все 100 процентов!
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