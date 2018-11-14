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Представлена Marshall Kilburn II – нова стильна портативна колонка

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Нова портативна колонка Marshall Kilburn II / Expert Reviews

Компанія Marshall представила друге покоління портативної колонки Kilburn. Вона була розроблена відповідно до ідей британського інженера Алана Блюмлейна, що є основоположником стереофонічного запису.

Спеціальна конструкція дозволяє посилювати та відтворювати звуковий сигнал у різних напрямках, забезпечуючи повноцінне 360-градусне звучання.

Музика, яка завжди з тобою: як обрати найкращу портативну акустику

Крім поліпшеного звуку нова колонка Marshall Kilburn II отримала оновлений зовнішній вигляд. Лицьова сторона покрита металевими ґратами, які зазвичай використовуються в мікрофонах, а для перенесення служить гітарний ремінь. Покриття корпусу виконане в стилі вінілової поверхні знаменитих підсилювачів Marshall. Зміцнені кути акустичної системи, а також захист за стандартом IPX2 дозволяють використовувати колонку на вулиці.

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Marshall Kilburn II

Marshall Kilburn II важить 2,5 кг, що робить її легкою для транспортування. Вбудованого акумулятора вистачає на 20 годин відтворення музики. Рівень заряду можна перевірити завдяки індикації на корпусі. Колонка з'єднується з будь-яким джерелом по Bluetooth 5.0 і підтримує одночасну роботу з двома пристроями. Для мінімальної втрати якості аудіо реалізована підтримка кодека aptX.

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Marshall Kilburn II

Технічні характеристики Marshall Kilburn II:

  • Динаміки: клас D, два на 15 Вт і один на 25 Вт
  • Частотний діапазон: від 52 до 20 000 Гц
  • Версія Bluetooth: 5.0, підтримка aptX
  • Час автономної роботи: близько 20 годин
  • Час зарядки: 2,5 години
  • Захист від води: IPx2
  • Розмір: 243 x 162 x 140 мм
  • Вага: 2,5 кг

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Джерело: 4PDA
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