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Потужний і стильний: Brabus випустив свій перший мотоцикл
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Ательє Brabus представило свій перший мотоцикл. Він побудований на базі KTM 1290 Super Duke R EVO, а називається Brabus 1300 R. Усього планується випустити 154 таких стрітфайтерів. Одна половина тиражу буде пофарбована у відтінок червоного Magma Red, інша – у чорний Singnature Black.
Мотоцикл отримав спеціальний вихлоп із подвійним глушником, деталі обважування з вуглепластику, адаптивні амортизатори та квікшифтер, що дозволяє перемикати передачі без вичавлювання зчеплення та скидання газу. Про це йдеться у пресрелізі компанії.
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У технічному плані Brabus 1300 R – це все той же KTM 1290 Super Duke R EVO, який через круглу світлодіодну фару та нові обтічники став схожим на Honda CB1000R. Двигун – штатний V-Twin об'ємом 1301 кубічний сантиметр з віддачею 180 кінських сил і 140 Нм крутного моменту, що поєднується з коробкою Pankl. Розгін до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) у мотоцикла займає 3,2 секунди, а максимальна швидкість становить 270 кілометрів на годину.
Від донора 1300 R по суті відрізняється лише новими деталями й обваженням. Наприклад, бічні повітроводи, захисний дашок ланцюга, накладка генератора та кожух сталевого бензобака зроблені з вуглепластику, а регульовані підніжки (12 положень), ручки зчеплення та гальма вирізані з алюмінію на верстаті з ЧПК.
Як і звичайний KTM 1290 Super Duke R EVO, стрітфайтер Brabus оснащений адаптивною підвіскою WP APEX, що дозволяє регулювати жорсткість амортизатора (п'ять встановлених профілів плюс автоматичний) та натяг пружини (три рівні). Також на мотоциклі стоїть кермовий демпфер WP APEX PRO 7117 та система вибору їздових режимів з пресетами Rain, Street, Sport, Track та Performance.
У списку електронних помічників – трекш-контроль, система Motor Slip Regulation, що знижує можливість блокування заднього колеса при переході на нижчу передачу або при різкому закритті газу, квікшифтер і блок АБС Bosch 9.1MP 2.0 (кутова АБС + Supermoto АБС з можливістю деактивації антиблок задньому колесі).
Колеса – 17-дюймові Brabus Monoblock Z із шинами Bridgestone Battlax S22. За гальмування відповідають механізми Brembo з чотирипоршневими алюмінієвими супортами Stylema спереду і плаваючими двопоршневими скобами ззаду, а за комфорт – сидіння з підігрівом.
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