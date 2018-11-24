Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Porsche готує до випуску новинку за 2900 доларів

  • 43
Новинка від Porsche - фото 1
Новинка від Porsche / navigator

Скоро власників машин Porsche стане більше у рази. Спільно з Panasonic компанія випустить модель пральної машини вартістю 2900 доларів.

Нова пральна машина Panasonic розроблялася спільно з виробником спорткарів Porsche і отримала багатообіцяючу назву Alpha. На жаль, продаватися нова модель буде у Китаї. Рішення про виведення моделі на інші ринки поки не прийнято. Вартість такої машини від Porsche складе 2900 доларів.

До теми: Як вивести плями з одягу: корисні поради, чим відіпрати улюблені речі

Ефектна пральна машина від Porsche та Panasonic - фото 291025
Ефектна пральна машина від Porsche та Panasonic
Ефектна пральна машина від Porsche та Panasonic - фото 291029
Ефектна пральна машина від Porsche та Panasonic

Головними особливостями Alpha модельного ряду пральних машин Panasonic стали вдосконалена антивібраційна підвіска і особливий дизайн від Porsche. Сталевий корпус прикрашає лише цифровий дисплей, який нагадує панель приладів спорткара Porsche 911.

Крім того, пральна машина обладнана Wi-Fi-модулем, що дозволяє управляти нею віддалено, наприклад додавати заправлені заздалегідь миючі та ополіскуючі засоби. Як розповіли у відділі маркетингу Panasonic, китайці звикли до виставлення багатства напоказ і перебувають у постійному пошуку незвичайних і дорогих побутових приладів. Все, що вони купують, має бути не тільки преміальним, але і технологічним.

В таких умовах пральна машина з дизайном від Porsche може стати бестселером і при цьому не буде виглядати побутовим фріком.

Ефектна пральна машина від Porsche та Panasonic - фото 291027
Ефектна пральна машина від Porsche та Panasonic
Ефектна пральна машина від Porsche та Panasonic - фото 291026
Ефектна пральна машина від Porsche та Panasonic

Читайте також: Чому покупка смарт-техніки – марна трата грошей

Джерело: luxurylaunches
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5867
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811524
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології