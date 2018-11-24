Porsche готує до випуску новинку за 2900 доларів

Скоро власників машин Porsche стане більше у рази. Спільно з Panasonic компанія випустить модель пральної машини вартістю 2900 доларів.

Нова пральна машина Panasonic розроблялася спільно з виробником спорткарів Porsche і отримала багатообіцяючу назву Alpha. На жаль, продаватися нова модель буде у Китаї. Рішення про виведення моделі на інші ринки поки не прийнято. Вартість такої машини від Porsche складе 2900 доларів.

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Ефектна пральна машина від Porsche та Panasonic

Ефектна пральна машина від Porsche та Panasonic

Головними особливостями Alpha модельного ряду пральних машин Panasonic стали вдосконалена антивібраційна підвіска і особливий дизайн від Porsche. Сталевий корпус прикрашає лише цифровий дисплей, який нагадує панель приладів спорткара Porsche 911.

Крім того, пральна машина обладнана Wi-Fi-модулем, що дозволяє управляти нею віддалено, наприклад додавати заправлені заздалегідь миючі та ополіскуючі засоби. Як розповіли у відділі маркетингу Panasonic, китайці звикли до виставлення багатства напоказ і перебувають у постійному пошуку незвичайних і дорогих побутових приладів. Все, що вони купують, має бути не тільки преміальним, але і технологічним.

В таких умовах пральна машина з дизайном від Porsche може стати бестселером і при цьому не буде виглядати побутовим фріком.

Ефектна пральна машина від Porsche та Panasonic

Ефектна пральна машина від Porsche та Panasonic

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