Польські географи створили детальну карту світу Відьмака

Для створення карти вивчали не лише романи про Відьмака

Учені з кафедри політичної та історичної географії факультету географії та регіонознавства Варшавського університету склали докладну карту місцевості всесвіту "Відьмака". Про це повідомляється на офіційному сайті вишу.

При створенні карти географи орієнтувалися на об'єкти, згадані в оригінальній серії романів Анджея Сапковського, а також усіх творах за мотивами книг, включаючи ігри CD Project RED, комікси та серіал від Netflix. Загальне планування також узгоджується з атласами, які розробляли раніше фанати "Відьмака".

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Карта містить розташування держав, гір, великих річок, островів і міст, класифікованих за кількістю мешканців. Учені обіцяють, що на ній можна буде знайти Каер Морхен, столицю Темерії Визіму, місце битви Геральта зі Стригою, а також розрахувати відстань від архіпелагу Скеллігу до Цинтри.

У релізі університету також зазначається, що деякі місця, позначені на карті, географи вигадали самі для повноти картини. Однак загальне розташування об'єктів збережено та передано максимально точно.

Як зазначає видання GRY Online, атлас польських учених має деякі відмінності з попередніми подібними роботами. Наприклад, автори змінили розташування та розмір островів Скелліг. Для порівняння, журналісти показали карту з відеоігри "Відьмак" від CD Project RED:

Нагадуємо, 17 грудня вийшов другий сезон "Відьмака" від Netflix. Головною його ідеєю стало внутрішнє протиріччя героїв. Також проєкт продовжили на третій сезон, початок зйомок заплановано на весну 2022 року. У продовженні буде адаптована книга Анджея Сапковського "Час погороди". У ній Геральт, Єнніфер і Цирі зіштовхнуться з Братством чаклунів, Нільфгаардом та ельфами, які хочуть отримати Цирі.

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