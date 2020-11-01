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Погода в Україні на 1 листопада: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

1 листопада в Україні переважатиме волога та прохолодна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

1 листопада, у неділю, майже по всій країні очікуються дощі, окрім західних областей. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Східну частину дощі охоплять скоріше в другій половині дня та ввечері, а в західній частині України в неділю суттєвих опадів взагалі не передбачається. Вітер буде південно-східний з переходом на північний, 5-12 м/с, місцями сильні пориви. Температура повітря в недільний день очікується невисокою: +8+11 градусів, на Півдні та Сході +11+14 градусів. У Києві 1 листопада очікується дощ, поривчастий, до сильного, північний вітер та денна температура повітря близько +8 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 1 листопада у містах України:

Погода в Україні на 1 листопада: точний прогноз на сьогодні - фото 433015
  • Ужгород +10+12
  • Львів +9+11
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +9+11
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +9+11
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +7+9
  • Чернігів +8+10
  • Черкаси +18+10
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +10+12
  • Херсон +13+15
  • Сімферополь +12+14
  • Полтава +9+11
  • Суми +10+12
  • Харків +11+13
  • Дніпро +11+13
  • Запоріжжя +15+17
  • Донецьк +12+14
  • Луганськ +12+14

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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