Погода в Україні на 1 листопада: точний прогноз на сьогодні

1 листопада в Україні переважатиме волога та прохолодна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

1 листопада, у неділю, майже по всій країні очікуються дощі, окрім західних областей. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Східну частину дощі охоплять скоріше в другій половині дня та ввечері, а в західній частині України в неділю суттєвих опадів взагалі не передбачається. Вітер буде південно-східний з переходом на північний, 5-12 м/с, місцями сильні пориви. Температура повітря в недільний день очікується невисокою: +8+11 градусів, на Півдні та Сході +11+14 градусів. У Києві 1 листопада очікується дощ, поривчастий, до сильного, північний вітер та денна температура повітря близько +8 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 1 листопада у містах України:

Ужгород +10+12

Львів +9+11

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +9+11

Рівне +9+11

Луцьк +8+10

Вінниця +9+11

Хмельницький +8+10

Житомир +7+9

Чернігів +8+10

Черкаси +18+10

Миколаїв +12+14

Одеса +10+12

Херсон +13+15

Сімферополь +12+14

Полтава +9+11

Суми +10+12

Харків +11+13

Дніпро +11+13

Запоріжжя +15+17

Донецьк +12+14

Луганськ +12+14

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