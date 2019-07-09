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Погода в Україні 9 липня: майже по всій країні дощі і похолодання

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

9 липня в Україну прийде нова порція дощів та похолодання, а спека ненадовго відступить. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

9 липня, у вівторок, майже у всій областях країни відчутно знизиться температура повітря, а дощі пройдуть на заході, півдні, а також Одещині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря протягом дня поки що коливатиметься в межах +19+24 градусів, на Заході очікується місцями +18+20 градусів, у південній частині та на південному сході буде традиційно тепліше, 25+28 градусів, комфортно", зазначила вона. До того ж, на заході та півночі посилиться поривчастий вітер.

У Києві 9 липня очікується хмарна погода з проясненнями, можливий дощ, температура вдень до +20.

Прогноз погоди на 9 липня у містах України:

Погода в Україні 9 липня: майже по всій країні дощі і похолодання - фото 339271
  • Ужгород +20+22
  • Львів +19+21
  • Чернівці +19+21
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +19+21
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +22+27
  • Херсон +24+26
  • Полтава +20+22
  • Суми +19+21
  • Харків +22+24
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +24+26
  • Луганськ +24+26

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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