Погода в Україні 9 липня: майже по всій країні дощі і похолодання

9 липня в Україну прийде нова порція дощів та похолодання, а спека ненадовго відступить. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

9 липня, у вівторок, майже у всій областях країни відчутно знизиться температура повітря, а дощі пройдуть на заході, півдні, а також Одещині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.



"Температура повітря протягом дня поки що коливатиметься в межах +19+24 градусів, на Заході очікується місцями +18+20 градусів, у південній частині та на південному сході буде традиційно тепліше, 25+28 градусів, комфортно", – зазначила вона. До того ж, на заході та півночі посилиться поривчастий вітер.



У Києві 9 липня очікується хмарна погода з проясненнями, можливий дощ, температура вдень до +20.

Прогноз погоди на 9 липня у містах України:

Ужгород +20+22

Львів +19+21

Чернівці +19+21

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +19+21

Рівне +19+21

Луцьк +19+21

Вінниця +20+22

Хмельницький +19+21

Житомир +20+22

Чернігів +19+21

Черкаси +20+22

Миколаїв +23+25

Одеса +22+27

Херсон +24+26

Полтава +20+22

Суми +19+21

Харків +22+24

Дніпро +22+24

Запоріжжя +24+26

Донецьк +24+26

Луганськ +24+26

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