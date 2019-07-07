Погода в Україні 7 липня: у більшості областей пройдуть зливи

7 липня, на Івана Купала, у частині областей країни пройдуть дощі з грозами, а температура повітря відчутно підійметься. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

7 липня, у неділю, на півночі, заході, а також на Вінниччині та у Кропивницькому очікуються дощі з грозами. Опади також можливі ввечері на Одещині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На значній частині України, особливо на Півночі, завіватиме сильний вітер! Підстрибнуть градуси. У неділю потепліє до +25+29 градусів, на Півдні до +30 градусів", - додала вона.

У Києві на Івана Купала погода буде вологою, пройдуть короткочасні дощі, посилиться вітер, а повітря прогріється до +26+28.

Прогноз погоди на 7 липня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +25+27

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +25+27

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +26+28

Хмельницький +25+27

Житомир +26+28

Чернігів +24+26

Черкаси +26+28

Миколаїв +30+32

Одеса +29+31

Херсон +30+32

Полтава +25+27

Суми +25+27

Харків +25+27

Дніпро +26+28

Запоріжжя +27+29

Донецьк +26+28

Луганськ +25+27

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