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Погода в Україні 7 липня: у більшості областей пройдуть зливи

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

7 липня, на Івана Купала, у частині областей країни пройдуть дощі з грозами, а температура повітря відчутно підійметься. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

7 липня, у неділю, на півночі, заході, а також на Вінниччині та у Кропивницькому очікуються дощі з грозами. Опади також можливі ввечері на Одещині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На значній частині України, особливо на Півночі, завіватиме сильний вітер! Підстрибнуть градуси. У неділю потепліє до +25+29 градусів, на Півдні до +30 градусів", - додала вона.

У Києві на Івана Купала погода буде вологою, пройдуть короткочасні дощі, посилиться вітер, а повітря прогріється до +26+28.

Прогноз погоди на 7 липня у містах України:

Погода в Україні 7 липня: у більшості областей пройдуть зливи - фото 338928
  • Ужгород +26+28
  • Львів +25+27
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +24+26
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +29+31
  • Херсон +30+32
  • Полтава +25+27
  • Суми +25+27
  • Харків +25+27
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +25+27

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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