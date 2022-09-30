Погода в Україні 30 вересня: у яких областях буде найхолодніше

30 вересня в Україні переважатиме суха та доволі тепла погода, лише у кількох областях пройдуть дощі. Детальний прогноз дізнавайтесь далі.

30 вересня, у п'ятницю, в Україну прийде бабине літо, адже середня температура складе +18+23. За словами синоптика Наталки Діденко, найтепліше буде у південних областях – до +25+27, а найсвіжіше у західних – до +16+21.

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Вдень 30-го вересня дощитиме у центральній частині, на крайньому заході, на Харківщині, Полтавщині, у Дніпрі з районами. На решті території в денні години – без істотних опадів. Не забувайте про тумани! Красиво фотографуйте, а шановні водії – зважайте на погану видимість, не забувайте про фари та вчасно пригальмовуйте, – наголосила синоптик.

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У Києві 30 вересня вдень переважатиме суха та тепла погода до +19+21, а вже 2 жовтня у столицю завітають дощі та похолодання.

Тим часом рятувальники попереджають, що 30 вересня у Запорізькій та Одеській областях втримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тому варто відмовитись від пікніків з багаттям. Нагадуємо, що за спалення листя та рослинних відходів в Україні посилили відповідальність та підвищили штрафи.

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