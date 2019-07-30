Погода в Україні 30 липня: на заході та півночі відчутно похолоднішає

30 липня в Україні почне спадати спека, а на зміну їй прийде похолодання та дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

30 липня, у вівторок, після тривалої спеки прийде похолодання. Першими відчують зниження температури на заході, на півночі та на Харківщині, де вдень очікується до +25+28. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Короткочасні дощі з грозами 30 липня тягнутимуться за фронтом. Вранці та вдень вони ймовірні на Заході, Півночі та в Центрі, а впродовж дня і до вечора фронт прогинатиметься у південному напрямку і, відповідно, грозові дощі охоплять Південь та Схід. У Києві спека послабне до +26 градусів. Надалі температура повітря у столиці знизиться ще на кілька градусів. Короткочасні дощі з грозами можливі локально", – розповіла вона.

Прогноз погоди на 30 липня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +26+28

Чернівці +27+29

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +26+28

Рівне +26+28

Луцьк +26+28

Вінниця +27+29

Хмельницький +27+29

Житомир +26+28

Чернігів +25+27

Черкаси +26+28

Миколаїв +30+32

Одеса +31+33

Херсон +30+32

Полтава +26+28

Суми +25+27

Харків +26+28

Дніпро +27+29

Запоріжжя +30+32

Донецьк +27+29

Луганськ +26+28

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