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Тести Подорожі

Погода в Україні 30 липня: на заході та півночі відчутно похолоднішає

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

30 липня в Україні почне спадати спека, а на зміну їй прийде похолодання та дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

30 липня, у вівторок, після тривалої спеки прийде похолодання. Першими відчують зниження температури на заході, на півночі та на Харківщині, де вдень очікується до +25+28. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Короткочасні дощі з грозами 30 липня тягнутимуться за фронтом. Вранці та вдень вони ймовірні на Заході, Півночі та в Центрі, а впродовж дня і до вечора фронт прогинатиметься у південному напрямку і, відповідно, грозові дощі охоплять Південь та Схід. У Києві спека послабне до +26 градусів. Надалі температура повітря у столиці знизиться ще на кілька градусів. Короткочасні дощі з грозами можливі локально", – розповіла вона.

Прогноз погоди на 30 липня у містах України:

Погода в Україні 30 липня: на заході та півночі відчутно похолоднішає - фото 344283
  • Ужгород +30+32
  • Львів +26+28
  • Чернівці +27+29
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +26+28
  • Рівне +26+28
  • Луцьк +26+28
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +27+29
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +31+33
  • Херсон +30+32
  • Полтава +26+28
  • Суми +25+27
  • Харків +26+28
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +26+28

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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