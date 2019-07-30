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Погода в Україні 30 липня: на заході та півночі відчутно похолоднішає
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30 липня в Україні почне спадати спека, а на зміну їй прийде похолодання та дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
30 липня, у вівторок, після тривалої спеки прийде похолодання. Першими відчують зниження температури на заході, на півночі та на Харківщині, де вдень очікується до +25+28. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Короткочасні дощі з грозами 30 липня тягнутимуться за фронтом. Вранці та вдень вони ймовірні на Заході, Півночі та в Центрі, а впродовж дня і до вечора фронт прогинатиметься у південному напрямку і, відповідно, грозові дощі охоплять Південь та Схід. У Києві спека послабне до +26 градусів. Надалі температура повітря у столиці знизиться ще на кілька градусів. Короткочасні дощі з грозами можливі локально", – розповіла вона.
Прогноз погоди на 30 липня у містах України:
- Ужгород +30+32
- Львів +26+28
- Чернівці +27+29
- Івано-Франківськ +26+28
- Тернопіль +26+28
- Рівне +26+28
- Луцьк +26+28
- Вінниця +27+29
- Хмельницький +27+29
- Житомир +26+28
- Чернігів +25+27
- Черкаси +26+28
- Миколаїв +30+32
- Одеса +31+33
- Херсон +30+32
- Полтава +26+28
- Суми +25+27
- Харків +26+28
- Дніпро +27+29
- Запоріжжя +30+32
- Донецьк +27+29
- Луганськ +26+28
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