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Погода в Україні 30 червня: у східних регіонах пройдуть грози

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

30 червня у частині областей країни очікуються короткочасні дощі з грозами, а температура повітря продовжить підійматись.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 30 червня, у неділю, прогнозується різке підняття температури повітря. Однак у частині східних та північних областей можливі короткочасні дощі з грозами, які чергуватимуться з проясненнями. Середня температура вдень коливатиметься до +21+29.

У Києві останній день червня відзначиться малохмарною погодою, повітря прогріється до +22+24, можливі незначні опади.

Прогноз погоди на 30 червня у містах України:

Погода в Україні 30 червня: у східних регіонах пройдуть грози - фото 337190
  • Ужгород +27+29
  • Львів +27+29
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +26+28
  • Рівне +27+29
  • Луцьк +27+29
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +22+24
  • Херсон +23+25
  • Полтава +21+23
  • Суми +21+23
  • Харків +21+23
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +22+24
  • Донецьк +21+23
  • Луганськ +20+22

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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