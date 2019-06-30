Погода в Україні 30 червня: у східних регіонах пройдуть грози

30 червня у частині областей країни очікуються короткочасні дощі з грозами, а температура повітря продовжить підійматись.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 30 червня, у неділю, прогнозується різке підняття температури повітря. Однак у частині східних та північних областей можливі короткочасні дощі з грозами, які чергуватимуться з проясненнями. Середня температура вдень коливатиметься до +21+29.

У Києві останній день червня відзначиться малохмарною погодою, повітря прогріється до +22+24, можливі незначні опади.

Прогноз погоди на 30 червня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +27+29

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +26+28

Рівне +27+29

Луцьк +27+29

Вінниця +24+26

Хмельницький +26+28

Житомир +24+26

Чернігів +22+24

Черкаси +22+24

Миколаїв +23+25

Одеса +22+24

Херсон +23+25

Полтава +21+23

Суми +21+23

Харків +21+23

Дніпро +22+24

Запоріжжя +22+24

Донецьк +21+23

Луганськ +20+22

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