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Погода в Україні 3 жовтня: у яких областях буде найхолодніше
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3 жовтня в Україні переважатиме волога та вітряна погода, яка омине лише кілька областей. Детальний прогноз на понеділок дізнавайтесь далі.
3 жовтня циклон з атмосферними фронтами принесуть в Україні дощі. Найбільше опадів очікується у північних, західних, а також місцями центральних областях. Зі східних стикнеться з вологою погодою лише Харківщина. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
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Вітер очікується західний, північно-західний, 5-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря найнижчою передбачається у північних та західних областях,+9+13 градусів, найвищою у південній частині, +17+21 градус. На решті території +11+17 градусів, - додала вона.
У Києві жовтневий тиждень стартуватиме з дощами та похолоданням до +11, а погіршить картину рвучкий вітер. Проте не варто надто засмучуватись через негоду, адже вже з 6 по 10 жовтня в Україну знову завітає бабине літо.
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