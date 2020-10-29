Погода в Україні 29 жовтня: точний прогноз на сьогодні

29 жовтня в Україні все ще втримається тепла осіння погода, але циклон принесе локальні дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

29 жовтня, у четвер, майже по всій країні очікується сонячна та комфортна погода, але через циклон локальні дощі можливі у південних, центральних та західних областях. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Четвер в Україні ще побуде любимчиком осені, буде тепло та ще багато сонця. Температура повітря в четвер очікується +13+19 градусів. Кінець тижня – п'ятниця, субота, неділя – принесе в Україну похолодання та більше дощів. У Києві 29-го жовтня ще буде сухо, тепло та з туманами. Протягом дня передбачається близько +13 градусів. У столиці надалі також з'являться дощі, температура повітря знизиться", – додала вона.

Прогноз погоди на 29 жовтня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +13+15

Чернівці +13+15

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +12+14

Рівне +12+14

Луцьк +12+14

Вінниця +13+15

Хмельницький +12+14

Житомир +12+14

Чернігів +11+13

Черкаси +15+17

Миколаїв +15+17

Одеса +17+19

Херсон +16+18

Сімферополь +16+18

Полтава +13+15

Суми +12+14

Харків +12+14

Дніпро +13+15

Запоріжжя +15+17

Донецьк +13+15

Луганськ +12+14

Читайте також: Погода у жовтні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць