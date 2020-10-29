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Погода в Україні 29 жовтня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

29 жовтня в Україні все ще втримається тепла осіння погода, але циклон принесе локальні дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

29 жовтня, у четвер, майже по всій країні очікується сонячна та комфортна погода, але через циклон локальні дощі можливі у південних, центральних та західних областях. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Четвер в Україні ще побуде любимчиком осені, буде тепло та ще багато сонця. Температура повітря в четвер очікується +13+19 градусів. Кінець тижня п'ятниця, субота, неділя принесе в Україну похолодання та більше дощів. У Києві 29-го жовтня ще буде сухо, тепло та з туманами. Протягом дня передбачається близько +13 градусів. У столиці надалі також з'являться дощі, температура повітря знизиться", – додала вона.

Прогноз погоди на 29 жовтня у містах України:

Погода в Україні 29 жовтня: точний прогноз на сьогодні - фото 432457
  • Ужгород +12+14
  • Львів +13+15
  • Чернівці +13+15
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +12+14
  • Чернігів +11+13
  • Черкаси +15+17
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +17+19
  • Херсон +16+18
  • Сімферополь +16+18
  • Полтава +13+15
  • Суми +12+14
  • Харків +12+14
  • Дніпро +13+15
  • Запоріжжя +15+17
  • Донецьк +13+15
  • Луганськ +12+14

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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