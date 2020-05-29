На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 29 травня: точний прогноз на сьогодні
-
- 301
29 травня погоду в Україні визначатиме циклон, тому майже по всій країні очікуються дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
29 травня, у п'ятницю, у більшості областей прогнозуються дощі з грозами, місцями з градом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, основні опади пройдуть на Заході, Півночі та Сході.
"Сухі смужки прояснень у п`ятницю ймовірні вздовж зони Суми-Полтава-Дніпро-Миколаїв-Херсон. Проте все ж переважатиме в Україні циклонічна волога погода. Вдень 29-го травня похолодає у західних областях до +13+17 градусів. У більшості областей України +15+21 градус, на Сході та у Дніпрі з районами +20+24 градуси", – додала вона.
У Києві 29 травня також втримається волога погода з проясненнями, вдень температура повітря підійметься до +19.
Прогноз погоди на 29 травня у містах України:
- Ужгород +17+19
- Львів +15+17
- Чернівці +14+16
- Івано-Франківськ +15+17
- Тернопіль +14+16
- Рівне +14+16
- Луцьк +14+16
- Вінниця +16+18
- Хмельницький +14+16
- Житомир +15+17
- Чернігів +16+18
- Черкаси +17+19
- Миколаїв +18+20
- Одеса +17+19
- Херсон +18+20
- Сімферополь +17+19
- Полтава +18+20
- Суми +17+19
- Харків +23+25
- Дніпро +21+22
- Запоріжжя +21+22
- Донецьк +24+26
- Луганськ +24+26
Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
15:48На продаж виставили рідкісний спортивний Plymouth
-
15:22Найкрутіша популярна музика травня: плейлист нових пісень травня
-
15:00Привітання з Днем ангела Юлії 2020: вірші, смс і проза на іменини
-
14:53Пара з Німеччини відтворює кадри з популярних фільмів: виглядає не гірше, ніж в оригіналі
-
14:21Instagram буде платити популярним блогерам: перші деталі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:00Картинки з Днем ангела Юлії: гарні листівки і відкритки з іменинами
-
13:52Чи потрібно відсипатися на вихідних: відповідь учених
-
13:21Ці бюджетні продукти знижують рівень цукру в крові
-
12:53Відома дата презентації Sony PlayStation 5: залишилось кілька днів
-
12:23Як тривале сидіння за комп'ютером впливає на наше здоров'я
-
11:51Брехала роками: наймолодша мільярдерка виявилась мільйонеркою
-
11:22Уже колишня: дівчина викинула Chevrolet Impala свого хлопця, поки він був у відрядженні
-
10:54Не лише для чоловіків: учені розповіли, чому порно корисно дивитися жінкам
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:22Брітні Спірс випустила пісню після 4 років перерви: слухайте Mood Ring
-
09:53Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 30 травня
-
09:23OnePlus позбавила власників топового 8 Pro крутої фішки
-
08:56У Швеції продають село-курорт
-
08:30Мережу спантеличив Запорожець з салоном від Mazda
-
08:13Як збадьоритися за лічені хвилини: поради для тих, хто знову не виспався
- 29 травня
-
21:53Пишногруда модель знялася у прозорому топі: відверте фото
-
21:2130 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50В Україні помітили рідкісний будинок-позашляховик від Mercedes
-
20:22Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття
-
15:22Найкрутіша популярна музика травня: плейлист нових пісень травня
-
12:23Як тривале сидіння за комп'ютером впливає на наше здоров'я
-
09:53Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 30 травня
-
08:13Як збадьоритися за лічені хвилини: поради для тих, хто знову не виспався
- 29 травня
-
20:22Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття
-
18:00У яких випадках страхова має право відмовитись оплачувати ремонт автомобіля
-
16:07Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
-
14:32Якою буде погода на вихідні в Україні: прогноз на 30 та 31 травня
-
13:06Як ухвалювати рішення та зачаровувати в бізнесі: 5 книг з реальними кейсами
-
09:46Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 29 травня
-
07:18Погода в Україні 29 травня: точний прогноз на сьогодні
- 28 травня
-
21:23Не нахабній і ще 6 заповідей ідеального сексу, який вона не забуде
-
20:00Притула назвав ТОП 7 улюблених місць у Києві: непопсова добірка
-
18:21Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+
-
16:00Forbes вперше за 4 роки склав рейтинг найбагатших українців: ТОП 10
-
13:44Слухайте Радіо МАКСИМУМ онлайн
-
13:00Традиційна українська кухня: 10 страв, які готували наші предки
-
11:35Флешки Гордона та Миколина погода: реакція мережі на скасування запуску SpaceX
- 27 травня
-
17:0410 речей з дитинства, які були справжнім дивом техніки в 90-х
-
14:30Перевірені лайфхаки на кухні, які спростять ваше життя
-
12:00Можна зламати язик: 10 українських скоромовок, які під силу не всім
-
09:27Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 27 травня
-
07:15Погода в Україні 27 травня: точний прогноз на сьогодні
- 26 травня
-
20:45Мої плани vs 2020 рік: добірка мемів, від яких сумно і весело водночас
-
18:21Як змінилися актори культового фільму Гладіатор: фото тоді і зараз