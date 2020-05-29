Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Погода в Україні 29 травня: точний прогноз на сьогодні

  • 301
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

29 травня погоду в Україні визначатиме циклон, тому майже по всій країні очікуються дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

29 травня, у п'ятницю, у більшості областей прогнозуються дощі з грозами, місцями з градом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, основні опади пройдуть на Заході, Півночі та Сході.

"Сухі смужки прояснень у п`ятницю ймовірні вздовж зони Суми-Полтава-Дніпро-Миколаїв-Херсон. Проте все ж переважатиме в Україні циклонічна волога погода. Вдень 29-го травня похолодає у західних областях до +13+17 градусів. У більшості областей України +15+21 градус, на Сході та у Дніпрі з районами +20+24 градуси", – додала вона.

У Києві 29 травня також втримається волога погода з проясненнями, вдень температура повітря підійметься до +19.

Прогноз погоди на 29 травня у містах України:

Погода в Україні 29 травня: точний прогноз на сьогодні - фото 406768
  • Ужгород +17+19
  • Львів +15+17
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +14+16
  • Луцьк +14+16
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +17+19
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +17+19
  • Херсон +18+20
  • Сімферополь +17+19
  • Полтава +18+20
  • Суми +17+19
  • Харків +23+25
  • Дніпро +21+22
  • Запоріжжя +21+22
  • Донецьк +24+26
  • Луганськ +24+26

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
  • 24 травня, 18:50
  • 1374
Як змінилися актори культового фільму Гладіатор: фото тоді і зараз
  • 26 травня, 18:21
  • 3646
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2335694
Загрузка...
Новини