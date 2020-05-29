Погода в Україні 29 травня: точний прогноз на сьогодні

29 травня погоду в Україні визначатиме циклон, тому майже по всій країні очікуються дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

29 травня, у п'ятницю, у більшості областей прогнозуються дощі з грозами, місцями з градом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, основні опади пройдуть на Заході, Півночі та Сході.

"Сухі смужки прояснень у п`ятницю ймовірні вздовж зони Суми-Полтава-Дніпро-Миколаїв-Херсон. Проте все ж переважатиме в Україні циклонічна волога погода. Вдень 29-го травня похолодає у західних областях до +13+17 градусів. У більшості областей України +15+21 градус, на Сході та у Дніпрі з районами +20+24 градуси", – додала вона.

У Києві 29 травня також втримається волога погода з проясненнями, вдень температура повітря підійметься до +19.

Прогноз погоди на 29 травня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +15+17

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +14+16

Рівне +14+16

Луцьк +14+16

Вінниця +16+18

Хмельницький +14+16

Житомир +15+17

Чернігів +16+18

Черкаси +17+19

Миколаїв +18+20

Одеса +17+19

Херсон +18+20

Сімферополь +17+19

Полтава +18+20

Суми +17+19

Харків +23+25

Дніпро +21+22

Запоріжжя +21+22

Донецьк +24+26

Луганськ +24+26

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