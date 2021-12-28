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Погода в Україні 29 грудня: де очікуються снігопади

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Погода в Україні 29 грудня - фото 1
Погода в Україні 29 грудня / Brigitte Tohm on Unsplash

29 грудня циклон поступово покидатиме Україну, тому у більшості областей не прогнозується опадів. Детальний прогноз на день по містах читайте далі.

29 грудня, у середу, майже по всій країні переважатиме суха та малохмарна погода. Винятком стануть лише східні області, Сумщина та Карпати, де снігопади затримаються. На дорогах слизько, ожеледиця, тож варто бути обачними і водіям, і пішоходам. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Температура повітря вдень становитиме -2-8 градусів, на Сході потепліє до 3 морозу-2 тепла. У Києві 29-го грудня антициклон, тому опади в столиці малоймовірні. На дорогах ожеледиця, вдень близько 5 градусів морозу. 31 грудня 1 січня в Україні очікується тепла, з "плюсами", з дощами та мокрим снігом, погода", – додала синоптик.

Прогноз погоди на 29 грудня у містах України:

Погода в Україні 29 грудня: де очікуються снігопади - фото 489948
  • Ужгород 0+2
  • Львів -1-3
  • Чернівці -1-3
  • Івано-Франківськ -1-3
  • Тернопіль -3-5
  • Рівне -3-5
  • Луцьк -3-5
  • Вінниця -3-5
  • Хмельницький -3-5
  • Житомир -3-5
  • Чернігів -4-6
  • Черкаси -3-5
  • Миколаїв -3-5
  • Одеса -2-4
  • Херсон -1+1
  • Сімферополь +1+3
  • Полтава -2-4
  • Суми -4-6
  • Харків 0-2
  • Дніпро -3-5
  • Запоріжжя 0-2
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

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