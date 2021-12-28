Погода в Україні 29 грудня: де очікуються снігопади

29 грудня циклон поступово покидатиме Україну, тому у більшості областей не прогнозується опадів. Детальний прогноз на день по містах читайте далі.

29 грудня, у середу, майже по всій країні переважатиме суха та малохмарна погода. Винятком стануть лише східні області, Сумщина та Карпати, де снігопади затримаються. На дорогах слизько, ожеледиця, тож варто бути обачними і водіям, і пішоходам. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Температура повітря вдень становитиме -2-8 градусів, на Сході потепліє до 3 морозу-2 тепла. У Києві 29-го грудня – антициклон, тому опади в столиці малоймовірні. На дорогах ожеледиця, вдень близько 5 градусів морозу. 31 грудня – 1 січня в Україні очікується тепла, з "плюсами", з дощами та мокрим снігом, погода", – додала синоптик.

Прогноз погоди на 29 грудня у містах України:

Ужгород 0+2

Львів -1-3

Чернівці -1-3

Івано-Франківськ -1-3

Тернопіль -3-5

Рівне -3-5

Луцьк -3-5

Вінниця -3-5

Хмельницький -3-5

Житомир -3-5

Чернігів -4-6

Черкаси -3-5

Миколаїв -3-5

Одеса -2-4

Херсон -1+1

Сімферополь +1+3

Полтава -2-4

Суми -4-6

Харків 0-2

Дніпро -3-5

Запоріжжя 0-2

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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