Погода в Україні 28 жовтня: тепла осінь перед похолоданням

28 жовтня в Україні все ще втримається суха та сонячна погода, але до кінця місяця українцям варто готуватись до зниження температури та дощів. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

28 жовтня, у середу, в країні переважатиме комфортна осіння погода. Однак вже з п'ятниці, 30 жовтня, почнеться похолодання. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"28-го жовтня у більшості областей України протягом дня очікується +13+18 градусів, на Півдні до +20 градусів. Вітер буде з південного сходу, невеликий або помірний. Дощів у середу в Україні не передбачається – антициклон. У Києві буде тепло та без дощів, вдень до +15 градусів. У столиці також є ще два дні такого собі лайт-літа, тепла і суха погода навколо, а з 30-го жовтня температура повітря знизиться, з'являться дощі". – додала вона.

Прогноз погоди на 28 жовтня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +14+16

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +13+15

Тернопіль +14+16

Рівне +14+16

Луцьк +13+15

Вінниця +15+17

Хмельницький +14+16

Житомир +14+16

Чернігів +13+15

Черкаси +14+16

Миколаїв +15+17

Одеса +14+16

Херсон +16+18

Сімферополь +17+19

Полтава +14+16

Суми +13+15

Харків +13+15

Дніпро +15+17

Запоріжжя +15+17

Донецьк +14+16

Луганськ +12+14

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