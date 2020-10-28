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Погода в Україні 28 жовтня: тепла осінь перед похолоданням
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28 жовтня в Україні все ще втримається суха та сонячна погода, але до кінця місяця українцям варто готуватись до зниження температури та дощів. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
28 жовтня, у середу, в країні переважатиме комфортна осіння погода. Однак вже з п'ятниці, 30 жовтня, почнеться похолодання. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"28-го жовтня у більшості областей України протягом дня очікується +13+18 градусів, на Півдні до +20 градусів. Вітер буде з південного сходу, невеликий або помірний. Дощів у середу в Україні не передбачається – антициклон. У Києві буде тепло та без дощів, вдень до +15 градусів. У столиці також є ще два дні такого собі лайт-літа, тепла і суха погода навколо, а з 30-го жовтня температура повітря знизиться, з'являться дощі". – додала вона.
Прогноз погоди на 28 жовтня у містах України:
- Ужгород +15+17
- Львів +14+16
- Чернівці +14+16
- Івано-Франківськ +13+15
- Тернопіль +14+16
- Рівне +14+16
- Луцьк +13+15
- Вінниця +15+17
- Хмельницький +14+16
- Житомир +14+16
- Чернігів +13+15
- Черкаси +14+16
- Миколаїв +15+17
- Одеса +14+16
- Херсон +16+18
- Сімферополь +17+19
- Полтава +14+16
- Суми +13+15
- Харків +13+15
- Дніпро +15+17
- Запоріжжя +15+17
- Донецьк +14+16
- Луганськ +12+14
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