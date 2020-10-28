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Погода в Україні 28 жовтня: тепла осінь перед похолоданням

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

28 жовтня в Україні все ще втримається суха та сонячна погода, але до кінця місяця українцям варто готуватись до зниження температури та дощів. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

28 жовтня, у середу, в країні переважатиме комфортна осіння погода. Однак вже з п'ятниці, 30 жовтня, почнеться похолодання. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"28-го жовтня у більшості областей України протягом дня очікується +13+18 градусів, на Півдні до +20 градусів. Вітер буде з південного сходу, невеликий або помірний. Дощів у середу в Україні не передбачається антициклон. У Києві буде тепло та без дощів, вдень до +15 градусів. У столиці також є ще два дні такого собі лайт-літа, тепла і суха погода навколо, а з 30-го жовтня температура повітря знизиться, з'являться дощі". – додала вона.

Прогноз погоди на 28 жовтня у містах України:

Погода в Україні 28 жовтня: тепла осінь перед похолоданням - фото 432310
  • Ужгород +15+17
  • Львів +14+16
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +13+15
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +14+16
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +15+17
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +14+16
  • Херсон +16+18
  • Сімферополь +17+19
  • Полтава +14+16
  • Суми +13+15
  • Харків +13+15
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +15+17
  • Донецьк +14+16
  • Луганськ +12+14

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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