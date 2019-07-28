Погода в Україні 28 липня: літня спека повертається

28 липня у всі області України повернеться літня спека, а відчутних опадів не очікується.Детальніше про погоду сьогодні читайте далі.

28 липня, у неділю, в країні відчутно підійметься температура повітря, а локальні дощі з грозами можливі лише на заході. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря 28-го липня протягом дня підніметься до: +29+34 градусів на Півдні, +26+32 градусів у більшості областей, +26+29 градусів на Чернігівщині та Сумщині. У Києві неділя очікується сонячною сухою та спекотною, вдень передбачається +28+31 градус", - зазначила вона.

Прогноз погоди на 28 липня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +30+32

Чернівці +31+33

Івано-Франківськ +29+31

Тернопіль +30+32

Рівне +29+31

Луцьк +29+31

Вінниця +30+32

Хмельницький +29+31

Житомир +30+32

Чернігів +30+32

Черкаси +30+32

Миколаїв +32+34

Одеса +30+32

Херсон +32+34

Полтава +29+31

Суми +28+30

Харків +29+31

Дніпро +30+32

Запоріжжя +31+33

Донецьк +29+31

Луганськ +28+30

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