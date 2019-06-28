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Погода в Україні 28 червня: у західних областях очікується похолодання

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Погода в Україні - фото 1
Погода в Україні

28 червня майже по всій країні спаде спека, а дощів з сильним вітром побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

Атмосферний фронт та антициклон зумовлять у деяких регіонах країни 28 червня, у п'ятницю, грозові дощі зі шквалами, місцями навіть з градом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У більшості областей України температура повітря становитиме +18+24 градуси. На Півдні та Сході ще на один день затримається спека до +28+30 градусів. Дощі з нашої території витискатиме антициклон Vera, який розташований над Північним морем. Тому опади слабшатимуть і припинятимуться, проте невеликі дощі місцями проходитимуть локально", - відзначила вона.

У Києві 28 червня втримається свіжа погода, адже температура максимально прогріється до +20+22. Можливий незначний дощ. Однак по всій країні, крім півдня, посилиться вітер.

Прогноз погоди на 28 червня у містах України:

Погода в Україні 28 червня: у західних областях очікується похолодання - фото 336869
  • Ужгород +21+23
  • Львів +19+21
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +26+28
  • Херсон +26+28
  • Полтава +20+22
  • Суми +19+21
  • Харків +26+28
  • Дніпро +21+23
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +26+28

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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