Погода в Україні 27 жовтня: в яких областях не очікується дощів

27 жовтня в Україні переважатиме волога погода з поривчастим вітром, тож відмовлятись від теплого одягу не варто. Детальніший прогноз дізнавайтесь далі.

27 жовтня, у четвер, майже по всій країні місцями пройдуть невеликі дощі або є очікується мряка. Винятком стануть західні області, де прогнозується мінлива хмарність з проясненнями. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

І ще: Магнітні бурі у листопаді 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні

У четвер в Україні – осінь, якщо хто забув і скаржиться то на дощ, то на хмари, то на +12 градусів. Так, ці чудові +12 і навіть +14, і навіть на півдні +17 градусів будуть ще й 27-го жовтня. Трохи розганятиме тепло, змушуватиме закутувати шию, поривчастий північно-західний вітер, – поділилась вона.

У Києві 27 жовтня переважатиме волога погода з температурою до +12, але з рвучким вітром. У столиці упродовж дня можливі незначні дощі.

Прогноз погоди на 27 жовтня по містах України:

Читайте також: Погода у жовтні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць