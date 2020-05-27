Погода в Україні 27 травня: точний прогноз на сьогодні

27 травня в Україні втримається волога погода, але місцями очікуються прояснення та потепління. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

27 травня, у середу, майже по всій країні очікується дощі. Опадів уникнуть лише осередки на Луганщині, Запоріжжі, Донеччині та на Миколаївщині. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер очікується північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря ніяк не розженеться, буксує, передбачається в більшості областей України трохи тепліше, але не набагато, +15+19 градусів, на Півдні, Сході, у Дніпрі з районами +17+22 градуси. У Києві в середу очікується дощ, вночі +10 градусів, вдень на пару градусів тепліше, +17 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 27 травня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +16+18

Чернівці +17+19

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +17+19

Рівне +17+19

Луцьк +16+18

Вінниця +17+19

Хмельницький +17+19

Житомир +17+19

Чернігів +17+19

Черкаси +16+18

Миколаїв +18+20

Одеса +15+17

Херсон +19+21

Сімферополь +19+21

Полтава +16+18

Суми +16+18

Харків +18+20

Дніпро +19+21

Запоріжжя +20+22

Донецьк +19+21

Луганськ +20+22

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