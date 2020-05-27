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Погода в Україні 27 травня: точний прогноз на сьогодні
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27 травня в Україні втримається волога погода, але місцями очікуються прояснення та потепління. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
27 травня, у середу, майже по всій країні очікується дощі. Опадів уникнуть лише осередки на Луганщині, Запоріжжі, Донеччині та на Миколаївщині. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Вітер очікується північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря ніяк не розженеться, буксує, передбачається в більшості областей України трохи тепліше, але не набагато, +15+19 градусів, на Півдні, Сході, у Дніпрі з районами +17+22 градуси. У Києві в середу очікується дощ, вночі +10 градусів, вдень на пару градусів тепліше, +17 градусів", – додала вона.
Прогноз погоди на 27 травня у містах України:
- Ужгород +17+19
- Львів +16+18
- Чернівці +17+19
- Івано-Франківськ +15+17
- Тернопіль +17+19
- Рівне +17+19
- Луцьк +16+18
- Вінниця +17+19
- Хмельницький +17+19
- Житомир +17+19
- Чернігів +17+19
- Черкаси +16+18
- Миколаїв +18+20
- Одеса +15+17
- Херсон +19+21
- Сімферополь +19+21
- Полтава +16+18
- Суми +16+18
- Харків +18+20
- Дніпро +19+21
- Запоріжжя +20+22
- Донецьк +19+21
- Луганськ +20+22
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