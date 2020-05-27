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Погода в Україні 27 травня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

27 травня в Україні втримається волога погода, але місцями очікуються прояснення та потепління. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

27 травня, у середу, майже по всій країні очікується дощі. Опадів уникнуть лише осередки на Луганщині, Запоріжжі, Донеччині та на Миколаївщині. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер очікується північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря ніяк не розженеться, буксує, передбачається в більшості областей України трохи тепліше, але не набагато, +15+19 градусів, на Півдні, Сході, у Дніпрі з районами +17+22 градуси. У Києві в середу очікується дощ, вночі +10 градусів, вдень на пару градусів тепліше, +17 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 27 травня у містах України:

Погода в Україні 27 травня: точний прогноз на сьогодні - фото 406401
  • Ужгород +17+19
  • Львів +16+18
  • Чернівці +17+19
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +17+19
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +16+18
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +17+19
  • Житомир +17+19
  • Чернігів +17+19
  • Черкаси +16+18
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +15+17
  • Херсон +19+21
  • Сімферополь +19+21
  • Полтава +16+18
  • Суми +16+18
  • Харків +18+20
  • Дніпро +19+21
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +19+21
  • Луганськ +20+22

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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