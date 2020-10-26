Погода в Україні 26 жовтня: точний прогноз на понеділок

26 жовтня в Україні переважатиме суха і тепла осіння погода, однак місцями все пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

26 жовтня, у понеділок, у більшості областей очікується малохмарна та комфортна погода без опадів. Тільки у південній частині країні, окрім Запоріжжя, можливі дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря протягом дня дозволить ще елегантний одяг, колготки у прозорий "ден", розстебнуті в обід пальта й курточки, незимові фасони й кольори: очікується +12+17 градусів, на Півдні місцями до +20 градусів. Вітер з південного сходу, невеликий або помірний. У Києві буде без дощу, близько +14 градусів. Тепла погода протримається найближчими днями, похолодає ближче до наступних вихідних, але, знову таки, це похолодання не буде остаточним", – додала вона.

Прогноз погоди на 26 жовтня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +15+17

Чернівці +13+15

Івано-Франківськ +13+15

Тернопіль +14+16

Рівне +14+16

Луцьк +14+16

Вінниця +15+17

Хмельницький +14+16

Житомир +14+16

Чернігів +14+16

Черкаси +14+16

Миколаїв +17+19

Одеса +17+19

Херсон +17+19

Сімферополь +21+23

Полтава +14+16

Суми +13+15

Харків +14+16

Дніпро +15+17

Запоріжжя +16+18

Донецьк +14+16

Луганськ +13+15

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