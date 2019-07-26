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Погода в Україні 26 липня: спека повертається на південь

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

26 липня в Україні поступово почне підійматись температура повітря, а періодичні дощі з грозами затримаються. Детальніше про погоду сьогодні читайте далі.

26 липня, у п'ятницю, можна розраховувати на активний відпочинок, адже очікується тепла і малохмарна погода, до +23+27, а на півдні навіть до +28+30. Лише у кількох областях можливі короткочасні опади. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко, поділившись прогнозом і на вихідні, 27-28 липня.

"А впродовж суботи-неділі на Півдні передбачається +29+33 градуси, в більшості областей України +24+29 градусів. Дощі з грозами найбільш ймовірні на Заході та Сході. Північ, Центр та Південь належатимуть переважно сухій сонячній погоді. У Києві 26 липня очікується +24+26 градусів з поступовим підвищенням вихідними до +26+29, місцями у неділю до +30 градусів. Ймовірність дощу у столиці незначна, максимум десь якісь локальні на околицях", – додала вона.

Прогноз погоди на 26 липня у містах України:

Погода в Україні 26 липня: спека повертається на південь - фото 343490
  • Ужгород +25+27
  • Львів +23+25
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +24+26
  • Миколаїв +28+30
  • Одеса +28+30
  • Херсон +28+30
  • Полтава +24+26
  • Суми +22+24
  • Харків +23+25
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +24+26
  • Луганськ +24+26

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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