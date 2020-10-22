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Погода в Україні 22 жовтня: потепління і ранкові тумани
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22 жовтня в Україну частково повернеться тепла осіння погода, а також можна буде забути про парасольку. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
22 жовтня, у четвер, у більшості областей країни переважатиме сонячна та комфортна осіння погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"22 жовтня повсюди очікується +12+18 градусів, на Півдні місцями до +20 градусів. Без дощів. З ранковими туманами. У Києві також потепліє до +17 градусів! Без опадів, красиво й затишно", – додала вона.
Прогноз погоди на 22 жовтня у містах України:
- Ужгород +15+17
- Львів +16+18
- Чернівці +18+20
- Івано-Франківськ +17+19
- Тернопіль +16+18
- Рівне +16+18
- Луцьк +16+18
- Вінниця +16+18
- Хмельницький +16+18
- Житомир +16+18
- Чернігів +13+15
- Черкаси +16+18
- Миколаїв +17+19
- Одеса +18+20
- Херсон +17+19
- Сімферополь +16+18
- Полтава +15+17
- Суми +12+14
- Харків +15+17
- Дніпро +16+18
- Запоріжжя +18+20
- Донецьк +15+17
- Луганськ +12+14
Читайте також: Погода у жовтні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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