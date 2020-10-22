Погода в Україні 22 жовтня: потепління і ранкові тумани

22 жовтня в Україну частково повернеться тепла осіння погода, а також можна буде забути про парасольку. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

22 жовтня, у четвер, у більшості областей країни переважатиме сонячна та комфортна осіння погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"22 жовтня повсюди очікується +12+18 градусів, на Півдні місцями до +20 градусів. Без дощів. З ранковими туманами. У Києві також потепліє до +17 градусів! Без опадів, красиво й затишно", – додала вона.

Прогноз погоди на 22 жовтня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +16+18

Чернівці +18+20

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +16+18

Рівне +16+18

Луцьк +16+18

Вінниця +16+18

Хмельницький +16+18

Житомир +16+18

Чернігів +13+15

Черкаси +16+18

Миколаїв +17+19

Одеса +18+20

Херсон +17+19

Сімферополь +16+18

Полтава +15+17

Суми +12+14

Харків +15+17

Дніпро +16+18

Запоріжжя +18+20

Донецьк +15+17

Луганськ +12+14

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