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Погода в Україні 22 жовтня: потепління і ранкові тумани

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

22 жовтня в Україну частково повернеться тепла осіння погода, а також можна буде забути про парасольку. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

22 жовтня, у четвер, у більшості областей країни переважатиме сонячна та комфортна осіння погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"22 жовтня повсюди очікується +12+18 градусів, на Півдні місцями до +20 градусів. Без дощів. З ранковими туманами. У Києві також потепліє до +17 градусів! Без опадів, красиво й затишно", – додала вона.

Прогноз погоди на 22 жовтня у містах України:

Погода в Україні 22 жовтня: потепління і ранкові тумани - фото 431347
  • Ужгород +15+17
  • Львів +16+18
  • Чернівці +18+20
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +16+18
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +16+18
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +18+20
  • Херсон +17+19
  • Сімферополь +16+18
  • Полтава +15+17
  • Суми +12+14
  • Харків +15+17
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +18+20
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +12+14

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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