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Погода в Україні 21 жовтня: точний прогноз на сьогодні
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21 жовтня в Україні все ще втримається прохолодна погода з туманами і невеликими дощами. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
21 жовтня, у середу, по всій країні переважатиме холодна осіння погода з туманними ранками та нічними замороками у Карпатах. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, невеликі дощі пройдуть тільки на Сумщині та на Чернігівщині., а середня температура вдень сягне +10+15.
"Забігаючи трохи вперед, навіть скажу, що 22-го жовтня, у четвер, взагалі, потепліє до +12+18 градусів, а на півдні до +15+20 градусів. У Києві 21-го жовтня буде без опадів, з рвучким південно-західним вітром. Найближчої ночі +2+5 градусів, завтра вдень близько +12 градусів. Потепліє в Києві 22-23 жовтня до +17, +18 градусів, буде чудова красива погода, а на уїк-енд знову температура повітря знизиться і вже весь наступний тиждень очікується холодним", – додала вона.
Прогноз погоди на 21 жовтня у містах України:
- Ужгород +13+15
- Львів +12+14
- Чернівці +13+15
- Івано-Франківськ +12+14
- Тернопіль +12+14
- Рівне +11+13
- Луцьк +11+13
- Вінниця +12+14
- Хмельницький +12+14
- Житомир +11+13
- Чернігів +10+12
- Черкаси +13+15
- Миколаїв +15+17
- Одеса +16+18
- Херсон +15+17
- Сімферополь +14+16
- Полтава +11+13
- Суми +9+11
- Харків +10+12
- Дніпро +12+14
- Запоріжжя +12+14
- Донецьк +11+13
- Луганськ +10+12
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