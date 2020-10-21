Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Вибори

Погода в Україні 21 жовтня: точний прогноз на сьогодні

  • 2
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

21 жовтня в Україні все ще втримається прохолодна погода з туманами і невеликими дощами. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

21 жовтня, у середу, по всій країні переважатиме холодна осіння погода з туманними ранками та нічними замороками у Карпатах. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, невеликі дощі пройдуть тільки на Сумщині та на Чернігівщині., а середня температура вдень сягне +10+15.

"Забігаючи трохи вперед, навіть скажу, що 22-го жовтня, у четвер, взагалі, потепліє до +12+18 градусів, а на півдні до +15+20 градусів. У Києві 21-го жовтня буде без опадів, з рвучким південно-західним вітром. Найближчої ночі +2+5 градусів, завтра вдень близько +12 градусів. Потепліє в Києві 22-23 жовтня до +17, +18 градусів, буде чудова красива погода, а на уїк-енд знову температура повітря знизиться і вже весь наступний тиждень очікується холодним", – додала вона.

Прогноз погоди на 21 жовтня у містах України:

Погода в Україні 21 жовтня: точний прогноз на сьогодні - фото 431204
  • Ужгород +13+15
  • Львів +12+14
  • Чернівці +13+15
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +11+13
  • Вінниця +12+14
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +11+13
  • Чернігів +10+12
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +16+18
  • Херсон +15+17
  • Сімферополь +14+16
  • Полтава +11+13
  • Суми +9+11
  • Харків +10+12
  • Дніпро +12+14
  • Запоріжжя +12+14
  • Донецьк +11+13
  • Луганськ +10+12

Читайте також: Погода у жовтні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
З чим носити чоловіче пальто: 10 стильних образів у фото
  • 18 жовтня, 17:49
  • 122
Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року
  • 17 жовтня, 19:14
  • 3062
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2591841
Загрузка...
Новини