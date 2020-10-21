Погода в Україні 21 жовтня: точний прогноз на сьогодні

21 жовтня в Україні все ще втримається прохолодна погода з туманами і невеликими дощами. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

21 жовтня, у середу, по всій країні переважатиме холодна осіння погода з туманними ранками та нічними замороками у Карпатах. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, невеликі дощі пройдуть тільки на Сумщині та на Чернігівщині., а середня температура вдень сягне +10+15.

"Забігаючи трохи вперед, навіть скажу, що 22-го жовтня, у четвер, взагалі, потепліє до +12+18 градусів, а на півдні до +15+20 градусів. У Києві 21-го жовтня буде без опадів, з рвучким південно-західним вітром. Найближчої ночі +2+5 градусів, завтра вдень близько +12 градусів. Потепліє в Києві 22-23 жовтня до +17, +18 градусів, буде чудова красива погода, а на уїк-енд знову температура повітря знизиться і вже весь наступний тиждень очікується холодним", – додала вона.

Прогноз погоди на 21 жовтня у містах України:

Ужгород +13+15

Львів +12+14

Чернівці +13+15

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +12+14

Рівне +11+13

Луцьк +11+13

Вінниця +12+14

Хмельницький +12+14

Житомир +11+13

Чернігів +10+12

Черкаси +13+15

Миколаїв +15+17

Одеса +16+18

Херсон +15+17

Сімферополь +14+16

Полтава +11+13

Суми +9+11

Харків +10+12

Дніпро +12+14

Запоріжжя +12+14

Донецьк +11+13

Луганськ +10+12

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