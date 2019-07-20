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Погода в Україні 20 липня: дощі пройдуть на півночі та заході
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20 липня в Україні відчутно зросте температура повітря, а короткочасні дощі пройдуть у кількох областях. Детальніше про погоду в Україні сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
20 липня, у суботу, в країні продовжить посилюватися спека, а місцеві дощі з грозами очікуються на заході, півночі, а також Одещині та Вінниччині. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"20-21 липня температура повітря в Україні підвищиться. У південній частині, на Сході та у більшості центральних областей очікується +27+32 градуси. На Заході та Півночі передбачається +24+29, місцями до +30 градусів. Короткочасні дощі з локальними грозами пройдуть у західних, північних областях, ще у суботу дотягне в окремі райони Вінниччини та Одещини. Але сонця також буде достатньо, адже це – літні дощі", – пояснила вона.
У Києві 20 липня переважатиме суха та малохмарна погода, можливий незначний дощ, температура вдень сягне +25+27.
Прогноз погоди на 20 липня у містах України:
- Ужгород +26+28
- Львів +24+26
- Чернівці +25+27
- Івано-Франківськ +25+27
- Тернопіль +25+27
- Рівне +26+28
- Луцьк +25+27
- Вінниця +26+28
- Хмельницький +25+27
- Житомир +26+28
- Чернігів +26+28
- Черкаси +26+28
- Миколаїв +29+31
- Одеса +28+30
- Херсон +29+31
- Полтава +26+28
- Суми +25+27
- Харків +26+28
- Дніпро +27+27
- Запоріжжя +28+30
- Донецьк +27+29
- Луганськ +27+29
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