Погода в Україні 20 липня: дощі пройдуть на півночі та заході

20 липня в Україні відчутно зросте температура повітря, а короткочасні дощі пройдуть у кількох областях. Детальніше про погоду в Україні сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

20 липня, у суботу, в країні продовжить посилюватися спека, а місцеві дощі з грозами очікуються на заході, півночі, а також Одещині та Вінниччині. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"20-21 липня температура повітря в Україні підвищиться. У південній частині, на Сході та у більшості центральних областей очікується +27+32 градуси. На Заході та Півночі передбачається +24+29, місцями до +30 градусів. Короткочасні дощі з локальними грозами пройдуть у західних, північних областях, ще у суботу дотягне в окремі райони Вінниччини та Одещини. Але сонця також буде достатньо, адже це – літні дощі", – пояснила вона.

У Києві 20 липня переважатиме суха та малохмарна погода, можливий незначний дощ, температура вдень сягне +25+27.

Прогноз погоди на 20 липня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +24+26

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +25+27

Рівне +26+28

Луцьк +25+27

Вінниця +26+28

Хмельницький +25+27

Житомир +26+28

Чернігів +26+28

Черкаси +26+28

Миколаїв +29+31

Одеса +28+30

Херсон +29+31

Полтава +26+28

Суми +25+27

Харків +26+28

Дніпро +27+27

Запоріжжя +28+30

Донецьк +27+29

Луганськ +27+29

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