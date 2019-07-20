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Погода в Україні 20 липня: дощі пройдуть на півночі та заході

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

20 липня в Україні відчутно зросте температура повітря, а короткочасні дощі пройдуть у кількох областях. Детальніше про погоду в Україні сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

20 липня, у суботу, в країні продовжить посилюватися спека, а місцеві дощі з грозами очікуються на заході, півночі, а також Одещині та Вінниччині. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"20-21 липня температура повітря в Україні підвищиться. У південній частині, на Сході та у більшості центральних областей очікується +27+32 градуси. На Заході та Півночі передбачається +24+29, місцями до +30 градусів. Короткочасні дощі з локальними грозами пройдуть у західних, північних областях, ще у суботу дотягне в окремі райони Вінниччини та Одещини. Але сонця також буде достатньо, адже це літні дощі", – пояснила вона.

У Києві 20 липня переважатиме суха та малохмарна погода, можливий незначний дощ, температура вдень сягне +25+27.

Прогноз погоди на 20 липня у містах України:

Погода в Україні 20 липня: дощі пройдуть на півночі та заході - фото 342029
  • Ужгород +26+28
  • Львів +24+26
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +26+28
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +28+30
  • Херсон +29+31
  • Полтава +26+28
  • Суми +25+27
  • Харків +26+28
  • Дніпро +27+27
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +27+29

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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