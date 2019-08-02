Погода в Україні 2 серпня: дощі накриють більшість областей

2 серпня, на Іллі, в Україні остаточно спаде спекотна погода, а опади у вигляді дощів захоплять більшу частину країни. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

2 серпня, у п'ятницю, в країні продовжить знижуватись температура повітря, а опадів побільшає. Про це попередила синоптик Наталка Діденко. За її словами у більшості областей вдень до +19+25, а на півночі та північному сході до+17+29. Найспекотніша погода втримається на півдні – до +25+29.

"Дощі пройдуть у західних областях та у північній частині України, а також на Вінниччині, Харківщині та Одещині. На решті території буде суха сонячна погода. У Києві – вогко та свіжо, дощ та +20+22 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 2 серпня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +23+25

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +23+25

Рівне +22+24

Луцьк +22+24

Вінниця +23+25

Хмельницький +23+25

Житомир +21+23

Чернігів +21+23

Черкаси +22+24

Миколаїв +26+28

Одеса +25+27

Херсон +26+28

Полтава +21+23

Суми +19+24

Харків +19+24

Дніпро +24+26

Запоріжжя +25+27

Донецьк +22+24

Луганськ +20+22

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