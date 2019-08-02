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Погода в Україні 2 серпня: дощі накриють більшість областей

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

2 серпня, на Іллі, в Україні остаточно спаде спекотна погода, а опади у вигляді дощів захоплять більшу частину країни. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

2 серпня, у п'ятницю, в країні продовжить знижуватись температура повітря, а опадів побільшає. Про це попередила синоптик Наталка Діденко. За її словами у більшості областей вдень до +19+25, а на півночі та північному сході до+17+29. Найспекотніша погода втримається на півдні – до +25+29.

"Дощі пройдуть у західних областях та у північній частині України, а також на Вінниччині, Харківщині та Одещині. На решті території буде суха сонячна погода. У Києві вогко та свіжо, дощ та +20+22 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 2 серпня у містах України:

Погода в Україні 2 серпня: дощі накриють більшість областей - фото 345054
  • Ужгород +25+27
  • Львів +23+25
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +25+27
  • Херсон +26+28
  • Полтава +21+23
  • Суми +19+24
  • Харків +19+24
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +22+24
  • Луганськ +20+22

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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