Погода в Україні 19 жовтня: точний прогноз на понеділок

19 жовтня в Україні погоду визначатиме антициклон, тому суттєвих опадів не прогнозується. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

19 жовтня, у понеділок, майже по всій країні переважатиме суха та сонячна погода. Лише вздовж смуги від західних областей через Черкащину, Полтавщину до Сумщини і трохи на Харківщині фронт принесе незначні дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря вже нагадує про те, що осінь – не останній прохолодний цьогорічний сезон, температура знижується. Максимально в Україні передбачається +9+13 градусів, на південному сході та у південній частині +13+17 градусів. У нічні години ймовірні подекуди заморозки, особлива там, де будуть прояснення, безхмарна погода. Не забувайте, що тумани можуть провокувати ДТП, видимість у туманах погіршується та й вологи на дорогах вони додають. У Києві понеділок буде сухим, навіть сонячним, проте холодним, вночі +3+6 градусів, вдень +9, +10 градусів. Можна буде погрітися в Києві у четвер-п'ятницю, потепліє до +16 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 19 жовтня у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +8+10

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +9+11

Тернопіль +9+11

Рівне +8+10

Луцьк +8+10

Вінниця +9+11

Хмельницький +8+10

Житомир +8+10

Чернігів +9+11

Черкаси +9+11

Миколаїв +14+16

Одеса +14+16

Херсон +14+16

Сімферополь +15+17

Полтава +9+11

Суми +9+11

Харків +13+15

Дніпро +11+13

Запоріжжя +14+16

Донецьк +14+16

Луганськ +12+14

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