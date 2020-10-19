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Погода в Україні 19 жовтня: точний прогноз на понеділок

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

19 жовтня в Україні погоду визначатиме антициклон, тому суттєвих опадів не прогнозується. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

19 жовтня, у понеділок, майже по всій країні переважатиме суха та сонячна погода. Лише вздовж смуги від західних областей через Черкащину, Полтавщину до Сумщини і трохи на Харківщині фронт принесе незначні дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря вже нагадує про те, що осінь не останній прохолодний цьогорічний сезон, температура знижується. Максимально в Україні передбачається +9+13 градусів, на південному сході та у південній частині +13+17 градусів. У нічні години ймовірні подекуди заморозки, особлива там, де будуть прояснення, безхмарна погода. Не забувайте, що тумани можуть провокувати ДТП, видимість у туманах погіршується та й вологи на дорогах вони додають. У Києві понеділок буде сухим, навіть сонячним, проте холодним, вночі +3+6 градусів, вдень +9, +10 градусів. Можна буде погрітися в Києві у четвер-п'ятницю, потепліє до +16 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 19 жовтня у містах України:

Погода в Україні 19 жовтня: точний прогноз на понеділок - фото 430865
  • Ужгород +8+10
  • Львів +8+10
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +9+11
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +9+11
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +9+11
  • Черкаси +9+11
  • Миколаїв +14+16
  • Одеса +14+16
  • Херсон +14+16
  • Сімферополь +15+17
  • Полтава +9+11
  • Суми +9+11
  • Харків +13+15
  • Дніпро +11+13
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +14+16
  • Луганськ +12+14

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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