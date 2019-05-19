Погода в Україні 19 травня: прогноз по містах

19 травня дощі залишаться лише у частині областей, а майже по всій Україні прогнозується суха та тепла погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 19 травня, у неділю, дощі з грозами затримаються тільки на заході країни, а на решті території очікується сонячна та спекотна погода. Середня температура повітря вдень сягне до +22+26. Найспекотніше буде на півдні - до +28, а найсвіжіше на заході - до +20+22.

У Києві 19 травня випогодиться, а дощі відійдуть. Вдень повітря прогріється до +23+25.

Прогноз погоди на 19 травня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +21+23

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +20+22

Тернопіль +21+23

Рівне +22+24

Луцьк +22+24

Вінниця +23+25

Хмельницький +22+24

Житомир +23+25

Чернігів +23+25

Черкаси +22+24

Миколаїв +27+29

Одеса +22+24

Херсон +26+28

Полтава +23+25

Суми +22+24

Харків +23+25

Дніпро +25+27

Запоріжжя +26+28

Донецьк +24+26

Луганськ +23+25

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