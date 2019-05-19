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Погода в Україні 19 травня: прогноз по містах

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

19 травня дощі залишаться лише у частині областей, а майже по всій Україні прогнозується суха та тепла погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 19 травня, у неділю, дощі з грозами затримаються тільки на заході країни, а на решті території очікується сонячна та спекотна погода. Середня температура повітря вдень сягне до +22+26. Найспекотніше буде на півдні - до +28, а найсвіжіше на заході - до +20+22.

У Києві 19 травня випогодиться, а дощі відійдуть. Вдень повітря прогріється до +23+25.

Прогноз погоди на 19 травня у містах України:

Погода в Україні 19 травня: прогноз по містах - фото 328457
  • Ужгород +23+25
  • Львів +21+23
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +23+25
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +22+24
  • Херсон +26+28
  • Полтава +23+25
  • Суми +22+24
  • Харків +23+25
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +24+26
  • Луганськ +23+25

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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