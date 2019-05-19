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Погода в Україні 19 травня: прогноз по містах
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19 травня дощі залишаться лише у частині областей, а майже по всій Україні прогнозується суха та тепла погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 19 травня, у неділю, дощі з грозами затримаються тільки на заході країни, а на решті території очікується сонячна та спекотна погода. Середня температура повітря вдень сягне до +22+26. Найспекотніше буде на півдні - до +28, а найсвіжіше на заході - до +20+22.
У Києві 19 травня випогодиться, а дощі відійдуть. Вдень повітря прогріється до +23+25.
Прогноз погоди на 19 травня у містах України:
- Ужгород +23+25
- Львів +21+23
- Чернівці +22+24
- Івано-Франківськ +20+22
- Тернопіль +21+23
- Рівне +22+24
- Луцьк +22+24
- Вінниця +23+25
- Хмельницький +22+24
- Житомир +23+25
- Чернігів +23+25
- Черкаси +22+24
- Миколаїв +27+29
- Одеса +22+24
- Херсон +26+28
- Полтава +23+25
- Суми +22+24
- Харків +23+25
- Дніпро +25+27
- Запоріжжя +26+28
- Донецьк +24+26
- Луганськ +23+25
Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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