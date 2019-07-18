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Погода в Україні 18 липня: дощі з грозами захоплять північ та захід

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Прогноз погоди в Україні - фото 1
Прогноз погоди в Україні

18 липня у більшості областей буде сухо та сонячно, однак частину країни накриють локальні дощі та посилиться вітер. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

18 липня, у четвер, літня спека ще не повернеться в країну, а от дощі з локальними грозами очікуються на півночі та частково на заході. На решті території втримається суха та сонячна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря 18 липня досягне вдень +21+25 градусів, у східних областях, у південній частині та на Дніпропетровщині очікується вже +25+29 градусів. 19, 20 та 21 липня в Україну повернеться спека: повсюди передбачається +25+29 градусів, на Півдні, Сході та подекуди у центральних областях +28+33 градуси", – додала вона.

У Києві 18 липня періодичні дощі з грозами, а повітря прогріється до +21+23.

Прогноз погоди на 18 липня у містах України:

Погода в Україні 18 липня: дощі з грозами захоплять північ та захід - фото 341588
  • Ужгород +23+25
  • Львів +22+24
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +19+21
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +27+29
  • Херсон +27+29
  • Полтава +23+25
  • Суми +21+23
  • Харків +27+29
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +27+29

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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