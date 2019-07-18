Погода в Україні 18 липня: дощі з грозами захоплять північ та захід

18 липня у більшості областей буде сухо та сонячно, однак частину країни накриють локальні дощі та посилиться вітер. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

18 липня, у четвер, літня спека ще не повернеться в країну, а от дощі з локальними грозами очікуються на півночі та частково на заході. На решті території втримається суха та сонячна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря 18 липня досягне вдень +21+25 градусів, у східних областях, у південній частині та на Дніпропетровщині очікується вже +25+29 градусів. 19, 20 та 21 липня в Україну повернеться спека: повсюди передбачається +25+29 градусів, на Півдні, Сході та подекуди у центральних областях +28+33 градуси", – додала вона.

У Києві 18 липня періодичні дощі з грозами, а повітря прогріється до +21+23.

Прогноз погоди на 18 липня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +22+24

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +22+24

Рівне +21+23

Луцьк +21+23

Вінниця +22+24

Хмельницький +22+24

Житомир +19+21

Чернігів +21+23

Черкаси +22+24

Миколаїв +25+27

Одеса +27+29

Херсон +27+29

Полтава +23+25

Суми +21+23

Харків +27+29

Дніпро +27+29

Запоріжжя +27+29

Донецьк +27+29

Луганськ +27+29

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