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Погода в Україні 16 вересня: спека та періодичні дощі

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Прогноз погоди на 16 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 16 вересня 2022 в Україні / Inset Agency on Unsplash

16 вересня в Україні переважатиме волога погода, а місцями температура підійметься до літніх позначок. Детальний прогноз по містах читайте далі.

16 вересня, у п'ятницю, у південних областях переважатиме справді спекотна погода – до +25+29, а в Криму та на Херсонщині навіть до +30. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. за її словами, середня температура вдень в Україні підійметься до +17+22.

Дощі в Україні випадатимуть (періодично) практично повсюди, невеликі, максимум помірні, просто в різний час доби. Хіба що у південній частині буде сухо, аж ввечері на Запоріжжі пройде дощ. Вночі та вранці виникатимуть тумани й серпанки, видимість у туманах може знижуватися до 300-500 метрів, водії та пішоходи, не захоплюйтесь надто спогляданням красивих осінніх краєвидів, любіть один одного, – додала вона.

У Києві 16 вересня переважатиме хмарна і тепла погода, вдень до +18+29. Місцями у столиці можливі невеликі дощі.

Прогноз погоди на 16 вересня у містах України:

Погода в Україні 16 вересня: спека та періодичні дощі - фото 513093
  • Ужгород +19+21
  • Львів +16+18
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Чернівці +18+20
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +21+23
  • Хмельницький +18+20
  • Житомир +17+19
  • Чернігів +17+19
  • Черкаси +20+22
  • Кропивницький +21+23
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +24+26
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +20+22
  • Суми +18+20
  • Харків +20+22
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +21+23
  • Луганськ +22+24

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