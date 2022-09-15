Погода в Україні 16 вересня: спека та періодичні дощі

16 вересня в Україні переважатиме волога погода, а місцями температура підійметься до літніх позначок. Детальний прогноз по містах читайте далі.

16 вересня, у п'ятницю, у південних областях переважатиме справді спекотна погода – до +25+29, а в Криму та на Херсонщині навіть до +30. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. за її словами, середня температура вдень в Україні підійметься до +17+22.

Дощі в Україні випадатимуть (періодично) практично повсюди, невеликі, максимум помірні, просто в різний час доби. Хіба що у південній частині буде сухо, аж ввечері на Запоріжжі пройде дощ. Вночі та вранці виникатимуть тумани й серпанки, видимість у туманах може знижуватися до 300-500 метрів, водії та пішоходи, не захоплюйтесь надто спогляданням красивих осінніх краєвидів, любіть один одного, – додала вона.

У Києві 16 вересня переважатиме хмарна і тепла погода, вдень до +18+29. Місцями у столиці можливі невеликі дощі.

Прогноз погоди на 16 вересня у містах України:

Ужгород +19+21

Львів +16+18

Івано-Франківськ +17+19

Чернівці +18+20

Тернопіль +16+18

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +21+23

Хмельницький +18+20

Житомир +17+19

Чернігів +17+19

Черкаси +20+22

Кропивницький +21+23

Миколаїв +26+28

Одеса +24+26

Херсон +27+29

Сімферополь +27+29

Полтава +20+22

Суми +18+20

Харків +20+22

Дніпро +22+24

Запоріжжя +25+27

Донецьк +21+23

Луганськ +22+24

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