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Погода в Україні 15 липня: у яких областях пройдуть грози
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15 липня в країні побільшає локальних дощів з грозами, а температура втримається на комфортних позначках. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
15 липня, у понеділок, опади у вигляді дощів з грозами очікуються на заході, півночі, а також більшості центральних областей. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, схід, південний схід країни та Дніпропетровщина втримаються від дощів.
"Температура повітря вдень коливатиметься в межах +20+25 градусів, на Півдні та південному сході +24+29 градусів. У Києві в понеділок треба взяти парасолю – місцями дощі з грозами. Температура повітря у столиці передбачається в межах +21, +22 градусів", – додала вона.
Прогноз погоди на 15 липня у містах України:
- Ужгород +22+24
- Львів +19+21
- Чернівці +20+22
- Івано-Франківськ +20+22
- Тернопіль +20+22
- Рівне +20+22
- Луцьк +20+22
- Вінниця +20+22
- Хмельницький +19+21
- Житомир +20+22
- Чернігів +21+23
- Черкаси +21+23
- Миколаїв +24+26
- Одеса +24+26
- Херсон +25+27
- Полтава +22+24
- Суми +21+23
- Харків +25+27
- Дніпро +24+26
- Запоріжжя +25+27
- Донецьк +25+27
- Луганськ +25+27
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