Погода в Україні 15 липня: у яких областях пройдуть грози

15 липня в країні побільшає локальних дощів з грозами, а температура втримається на комфортних позначках. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

15 липня, у понеділок, опади у вигляді дощів з грозами очікуються на заході, півночі, а також більшості центральних областей. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, схід, південний схід країни та Дніпропетровщина втримаються від дощів.

"Температура повітря вдень коливатиметься в межах +20+25 градусів, на Півдні та південному сході +24+29 градусів. У Києві в понеділок треба взяти парасолю – місцями дощі з грозами. Температура повітря у столиці передбачається в межах +21, +22 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 15 липня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +19+21

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +20+22

Тернопіль +20+22

Рівне +20+22

Луцьк +20+22

Вінниця +20+22

Хмельницький +19+21

Житомир +20+22

Чернігів +21+23

Черкаси +21+23

Миколаїв +24+26

Одеса +24+26

Херсон +25+27

Полтава +22+24

Суми +21+23

Харків +25+27

Дніпро +24+26

Запоріжжя +25+27

Донецьк +25+27

Луганськ +25+27

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