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Погода в Україні 15 липня: у яких областях пройдуть грози

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

15 липня в країні побільшає локальних дощів з грозами, а температура втримається на комфортних позначках. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

15 липня, у понеділок, опади у вигляді дощів з грозами очікуються на заході, півночі, а також більшості центральних областей. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, схід, південний схід країни та Дніпропетровщина втримаються від дощів.

"Температура повітря вдень коливатиметься в межах +20+25 градусів, на Півдні та південному сході +24+29 градусів. У Києві в понеділок треба взяти парасолю місцями дощі з грозами. Температура повітря у столиці передбачається в межах +21, +22 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 15 липня у містах України:

Погода в Україні 15 липня: у яких областях пройдуть грози - фото 340876
  • Ужгород +22+24
  • Львів +19+21
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +21+23
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +24+26
  • Херсон +25+27
  • Полтава +22+24
  • Суми +21+23
  • Харків +25+27
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +25+27

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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