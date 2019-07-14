Погода в Україні 14 липня: на заході та півночі очікуються грози

14 липня у більшості областей країни буде сухо та сонячно, а температура повітря продовжить підійматись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

14 липня, у неділю, майже по всій Україні втримається тепла та малохмарна погода. Місцями дощі з грозами очікуються на півночі та заході, про що попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря буде якоюсь нервовою: на Заході похолодає до +17+23 градусів, на Півдні та Сході підтягнеться лайт-спека, +25+29 градусів, на Півночі та в Центрі буде комфортно, +22+26 градусів", – додала вона.

У Києві 14 липня можливі локальні дощі з грозами, а температура вдень дійде до позначок у +23+25.

Прогноз погоди на 14 липня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +20+22

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +21+23

Рівне +21+23

Луцьк +20+22

Вінниця +22+24

Хмельницький +21+23

Житомир +22+24

Чернігів +21+23

Черкаси +22+24

Миколаїв +26+28

Одеса +24+26

Херсон +26+28

Полтава +22+24

Суми +21+23

Харків +23+25

Дніпро +23+25

Запоріжжя +25+27

Донецьк +23+25

Луганськ +23+25

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