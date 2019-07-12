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Погода в Україні 12 липня: тепло повертається у більшість областей
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12 липня, на Петра і Павла, температура повітря в Україні почне відчутно підійматись, однак дощі ще затримаються у кількох областях. Детальний прогноз погоди сьогодні читайте далі.
12 липня, у п'ятницю, в країну трохи потепліє до +20+26. Найкомфортніша погода очікується на Херсонщині, Миколаївщині, Донеччині, Луганщині та Запоріжжі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Дощі 12 липня найбільш ймовірні на Заході, Півночі, а також у Вінницькій, Одеській та Луганській областях. На значній частині території Центру, Півдня та Сходу – без істотних опадів. У Києві на Петра й Павла - локальні дощі, трохи потепліє, вдень очікується близько +23 градусів", – додала вона.
Прогноз погоди на 12 липня у містах України:
- Ужгород +21+23
- Львів +19+21
- Чернівці +20+22
- Івано-Франківськ +19+21
- Тернопіль +20+22
- Рівне +20+22
- Луцьк +19+21
- Вінниця +20+22
- Хмельницький +20+22
- Житомир +20+22
- Чернігів +19+21
- Черкаси +21+23
- Миколаїв +24+26
- Одеса +21+23
- Херсон +23+25
- Полтава +21+23
- Суми +19+21
- Харків +25+27
- Дніпро +22+24
- Запоріжжя +22+24
- Донецьк +22+24
- Луганськ +23+25
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