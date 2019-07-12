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Погода в Україні 12 липня: тепло повертається у більшість областей

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Погода в Україні сьогодні - фото 1
Погода в Україні сьогодні

12 липня, на Петра і Павла, температура повітря в Україні почне відчутно підійматись, однак дощі ще затримаються у кількох областях. Детальний прогноз погоди сьогодні читайте далі.

12 липня, у п'ятницю, в країну трохи потепліє до +20+26. Найкомфортніша погода очікується на Херсонщині, Миколаївщині, Донеччині, Луганщині та Запоріжжі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі 12 липня найбільш ймовірні на Заході, Півночі, а також у Вінницькій, Одеській та Луганській областях. На значній частині території Центру, Півдня та Сходу без істотних опадів. У Києві на Петра й Павла - локальні дощі, трохи потепліє, вдень очікується близько +23 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 12 липня у містах України:

Погода в Україні 12 липня: тепло повертається у більшість областей - фото 340132
  • Ужгород +21+23
  • Львів +19+21
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +19+21
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +21+23
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +21+23
  • Херсон +23+25
  • Полтава +21+23
  • Суми +19+21
  • Харків +25+27
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +22+24
  • Донецьк +22+24
  • Луганськ +23+25

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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