Погода в Україні 12 липня: тепло повертається у більшість областей

12 липня, на Петра і Павла, температура повітря в Україні почне відчутно підійматись, однак дощі ще затримаються у кількох областях. Детальний прогноз погоди сьогодні читайте далі.

12 липня, у п'ятницю, в країну трохи потепліє до +20+26. Найкомфортніша погода очікується на Херсонщині, Миколаївщині, Донеччині, Луганщині та Запоріжжі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі 12 липня найбільш ймовірні на Заході, Півночі, а також у Вінницькій, Одеській та Луганській областях. На значній частині території Центру, Півдня та Сходу – без істотних опадів. У Києві на Петра й Павла - локальні дощі, трохи потепліє, вдень очікується близько +23 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 12 липня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +19+21

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +20+22

Рівне +20+22

Луцьк +19+21

Вінниця +20+22

Хмельницький +20+22

Житомир +20+22

Чернігів +19+21

Черкаси +21+23

Миколаїв +24+26

Одеса +21+23

Херсон +23+25

Полтава +21+23

Суми +19+21

Харків +25+27

Дніпро +22+24

Запоріжжя +22+24

Донецьк +22+24

Луганськ +23+25

Читайте також: Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет