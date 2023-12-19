Погода на Різдво: чого чекати українцям 24 та 25 грудня 2023 року

Будьте готові на Святвечір витягнути з шафи шапки та рукавички, бо морозець трішки пощипуватиме. А от на саме Різдво знову стане тепліше. Розповідаємо, якою буде погода 24 та 25 грудня 2023 року.

Детальніше про погоду на Святвечір і Різдво у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Вона розповіла, чи варто очікувати у ці дні сніжної погоди.

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Погода на Різдво: чого очікувати

За словами Наталії Птухи, наразі можна говорити про орієнтовні прогнози. Водночас вона зазначила, що 25 грудня з північного фронту заходу може надійти стрімкий атмосферний фронт.

Багато опадів не принесе, але буде доволі вітряно. Опади, якщо і будуть, то змішаної фази. Переважно дощ, подекуди з мокрим снігом. Переважно плюсова температура буде в більшості регіонів країни,

– розповіла синоптикиня.

Якщо говорити про сніговий покрив, то 24 – 25 грудня здебільшого його можна буде бачити на північних кордонах України. Також залишиться трохи на Сумщині та Харківщині, але він буде не дуже стійким.

Нового такого снігу, щоб нападав, ні (не буде – 24 Канал),

– підкреслила Птуха.

Водночас зимову погоду варто очікувати в Карпатах. Правда, там йтиме мокрий сніг. Попри це, він все одно створюватиме ту казкову атмосферу свята.



Сніг варто шукати у горах / Фото wirestock

Якою буде температура повітря на Різдво

Синоптик Ігор Кібальчич у коментарі 24 Каналу зазначив, що вітер буде південно-західним, а пориви вітру сягатимуть 17 – 22 метрів на секунду. Правда, за його прогнозом, морозу може не бути навіть уночі.

Температура повітря вночі 2 – 7 градусів тепла, вдень 5 – 7, у Криму та на Одещині до +12,

– спрогнозував Кібальчич.

Якою б не була погода, Радіо МАКСИМУМ нагадує, що для того, щоб ми з вами святкували Різдво, хлопці та дівчата в окопах стримують російських військових. Тому ми закликаємо вас донатити. Пам'ятайте, що замаленьких донатів не буває!

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