Погода 27 травня: прогноз по містах України

27 травня майже по всій країні буде тепло та сонячно, лише у кількох областях можливі незначні дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 27 травня, у понеділок, в Україні буде сухо та доволі тепло. Тільки на півночі, заході та у центрі країни можливі короткочасні дощі з грозами. Середня температура вдень складе до +23+28, вітер південно-західний 5-10 м/с.

У Києві понеділок буде також малохмарним, однак місцями очікуються незначні опади. Вдень повітря прогріється до +25.

Прогноз погоди на 27 травня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +24+26

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +23+25

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +25+27

Хмельницький +24+26

Житомир +25+27

Чернігів +25+27

Черкаси +25+27

Миколаїв +26+28

Одеса +24+26

Херсон +26+28

Полтава +24+26

Суми +25+27

Харків +24+26

Дніпро +25+27

Запоріжжя +25+27

Донецьк +23+25

Луганськ +23+25

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