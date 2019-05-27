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Погода 27 травня: прогноз по містах України

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

27 травня майже по всій країні буде тепло та сонячно, лише у кількох областях можливі незначні дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 27 травня, у понеділок, в Україні буде сухо та доволі тепло. Тільки на півночі, заході та у центрі країни можливі короткочасні дощі з грозами. Середня температура вдень складе до +23+28, вітер південно-західний 5-10 м/с.

У Києві понеділок буде також малохмарним, однак місцями очікуються незначні опади. Вдень повітря прогріється до +25.

Прогноз погоди на 27 травня у містах України:

Погода 27 травня: прогноз по містах України - фото 330052
  • Ужгород +25+27
  • Львів +24+26
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +24+26
  • Херсон +26+28
  • Полтава +24+26
  • Суми +25+27
  • Харків +24+26
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +23+25

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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